Омский клубе не может добиться справедливости ни на льду, ни в кабинетах.

КХЛ и «Авангард» видят хоккей по-разному. Что не так с судейством в финале Востока

У тех, кто внимательно следит за финальной серией Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом», при просмотре двух первых периодов пятого матча противостояния наверняка возникло чувство дежавю. На льду «Татнефть-арены» шёл ровно тот же хоккей, что и в двух первых казанских поединках, словно бы и не было игр в Балашихе, где «Ак Барс» сделал серьёзную заявку на перелом в серии. А ещё — мы видели ровно то же судейство, что и во всех остальных матчах серии, но к этому вернёмся позже.

«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте! Американский форвард «ястребов» Буше прервал мощную победную серию голкипера «Ак Барса» Билялова.

Всё повторялось: и максимально правильная игра омичей у своих ворот, быстро погасившая стартовый запал хозяев, и резкие контратаки «ястребов», выглядевшие опаснее попыток казанской осады ворот Грубеца, и загубленные Найджелом Доусом стопроцентные моменты, и первый гол «Авангарда» с неожиданным авторством защитника нижней пары. Точно так же, как и в дебюте серии, у «Ак Барса» был сумасшедший второй период, где Казань грамотно пользовалась дальней скамейкой и получала шансы в большинстве. И точно так же «Авангард» гнулся, но не ломался: терпел, блокировал, ловил и не пропускал.

Перед третьим периодом подумалось: неужели в пятый раз подряд в этой серии команда, открывшая счёт, так и не позволит сопернику изменить ситуацию? Но «Ак Барс» смог сломать систему. Благодаря нестандартным действиям одного хоккеиста! Дмитрий Воронков ушёл от прямолинейной тактики, сыграл технично и тонко, и в конкретном эпизоде к этому оказался не готов ни защитник Готовец, ни голкипер Грубец. Казанский форвард сделал совершенно не то, что от него ждал «Авангард», и сразу же был за это вознаграждён важнейшим голом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Затем «Ак Барсу» посчастливилось забросить в большинстве, и теперь уже показалось, что «Авангард» деморализован. Провалился победный план гостей, а за предыдущие четыре матча мы ведь так и не увидели, чтобы кто-то из соперников добывал победы как-то иначе.

Однако не зря я перед этим матчем предполагал, что для новых успехов в этой серии «Авангард» должен не идти по накатанной, а стать ещё лучше. Что некоторым игрокам «ястребов» нужно проснуться, достать из себя скрытые внутренние резервы. Всё так и вышло.

Да, нужно отметить, что омичам помогло возвращение Андрея Стася (благодаря этому они вернули себе преимущество на точке вбрасывания), что Хартли слегка перетряхнул сочетания звеньев, но всё же решающим вчера стал личностный прорыв в исполнении тех хоккеистов, от которых его и ждали. Илья Ковальчук провёл свой лучший по внутренней собранности, заряженности и командной пользе матч за два последних раунда, помог забить Чистякову, а на последней минуте основного времени спас «Авангард» от поражения.

А Денис Зернов, из чьих небрежных действий выросла победа «Ак Барса» в четвёртой игре, стал главным теневым героем пятого поединка. Именно он наглухо закрыл обзор Билялову, когда забивал Чистяков. И именно его смелый проход через всю площадку породил тот самый спасительный гол Ковальчука.

Да и победная шайба Рида Буше в овертайме — тоже своего рода долгожданный для «Авангарда» выход наружу внутреннего потенциала. Американец ни в коем случае не выпадал в этой серии, но никак не мог забить, немного нервничал после неудачных попыток, а тут сыграл невероятно хладнокровно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таким образом, и «Ак Барс», и «Авангард» сумели добавить, показали, что не готовы мириться с тем, что в этой серии всё до конца будет идти по одним лекалам. Нет, тут возможны сюрпризы и лихо закрученные сюжеты, и есть ощущение, что уже шестая игра в Балашихе будет не похожа ни на одну из предыдущих.

Яркая серия финала Востока уже мощно обросла различными скандалами, и меньше всего хочется вновь обращать внимание на что-то, кроме самого хоккея. Но вряд ли возможно не замечать, что на результат в этом противостоянии снова и снова пытаются повлиять сторонние факторы.

Судейство в матчах этой пары, мягко говоря, вызывает вопросы. Дело то ли в каком-то странном выборочном непрофессионализме, когда ошибки арбитров затрагивают в большей степени «Авангард». То ли ещё в чём-то…

Вот что было вчера? Конец второго периода, уже прозвучала сирена на перерыв, и тут форвард «Ак Барса» Артём Галимов с разбега толкает в спину абсолютно не готового к этому нападающего «Авангарда» Клима Костина. Толкает в направлении калитки, прекрасно видя, что она уже открыта и туда вереницей тянутся другие игроки «ястребов». На повторе выяснилось, что это была реакция Галимова на лёгкий тычок со стороны Костина секундами ранее. Тычок, которыми в этой серии соперники обмениваются едва ли не после каждого свистка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этическую сторону поступка Галимова оставим без комментариев — куда больше удивили действия арбитров. Они выписали Костину и Галимову по две штрафные минуты за грубость, приравняв тем самым еле заметное касание корпуса игрока «Ак Барса» с грязным ударом в спину с риском нанесения травмы хоккеисту «Авангарда».

За такие эмоции Галимов должен был как минимум получить дисциплинарную десятку, но арбитры уже во второй игре подряд не усматривают в действиях казанских игроков ни намёка на неспортивное поведение. Хотя поступки Воронкова и Галимова, очевидно, эталонный пример для применения подобной санкции. Таким образом, откровенная грязь в исполнении хоккеистов «Ак Барса» продолжает сходить им с рук, а «Авангард» недополучает минуты в большинстве. Кстати, вчера на пресс-конференции Квартальнов пытался как-то оправдать действия своих подопечных, но вышло не очень. А яркий спич про калитку вообще выглядел как перекладывание ответственности с больной головы на здоровую.

«Вы поощряете провокации, я так понял? Смотрите всё!» Журналисты довели Квартальнова На пресс-конференции после яркого матча «Ак Барса» и «Авангарда» разговор шёл не о хоккее.

Третий период пятой встречи подарил ещё ряд моментов, после которых, пожалуй, с судейством в этой серии всё стало окончательно ясно. Возьмём, например, удаление Ильи Ковальчука — «Ак Барс» его реализовал и вышел вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пожалуй, капитан «ястребов», действительно, нарушал правила, но весь изюм ситуации в том, что несколькими минутами ранее в точно таком же эпизоде от удара коленом пострадал сам Ковальчук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Как вы понимаете, арбитры даже не подумали удалить Тревора Мёрфи, хотя тот выставил колено откровеннее некуда. А Ковальчука удалили без тени сомнений!

Также в третьем периоде судьи оставили без внимания очевидную игру высоко поднятой клюшкой в исполнении Найджела Доуса (за пару минут до удаления Ковальчука «Авангард» обязан был получить большинство) и две подножки на Климе Костине. Они, кстати, случились уже в тот момент, когда счёт стал 2:1 в пользу «Ак Барса», «Авангард» прибавил, но судьи чётко дали понять «ястребам», что отыгрываться им в любом случае придётся в равных составах. И ладно бы такая линия прослеживалась в обе стороны, никаких вопросов! Но мы же все прекрасно видим, что «Ак Барсу» арбитры помогают гораздо охотнее.

Из всех протестов на работу арбитров во всей серии, которые подал «Авангард», пока не был удовлетворён ни один. Кажется, судейский корпус КХЛ и «Авангард» видят разный хоккей. Омичи не могут добиться справедливости ни на льду, ни в кабинетах, и даже вот то самое придуманное на ровном месте (это очевидно всем зрячим людям) удаление Хохлачёва в третьей встрече не тянет на переосмысление задним числом со стороны лиги. Представляете масштаб трагедии?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И это не трагедия «Авангарда». Он-то пока успешно справляется со всеми трудностями. Но в следующий раз такое судейство коснётся какой-нибудь другой команды, и снова все важные спикеры будут делать вид, что ничего особенного не происходит. Разве это нормально для игр такого уровня во второй по силе хоккейной лиге мира?

Трудно сказать, что в этом плане мы увидим в шестом матче в Балашихе. Но я уверен, что «Ак Барс» — сильная команда, которая способна победить сама, без перманентной помощи арбитров. Хочется просто увидеть хоккей, с нервами, эмоциями, жёсткий, но без грязи, и с действительно адекватным судейством.