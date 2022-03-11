17 россиян стали заслуженными мастерами спорта. В плей-офф КХЛ многие из них незаметны

Накануне 17 хоккеистов из олимпийского состава сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта. Остальные представители «серебряной» команды удостоились этого статуса раньше – за другие достижения.

Новость по теме 17 хоккеистов сборной России удостоены звания «Заслуженный мастер спорта»

20 февраля россияне уступили в финале пекинских Игр финнам (1:2). В следующий раз «сборники» появились на льду 1 марта – в день старта плей-офф КХЛ. Первые 10 дней после возвращения во внутренний чемпионат сложились для новоиспечённых носителей почётного звания неоднозначно.

Федотов выручает ЦСКА, Самонов наблюдает за СКА со стороны

Наибольшее представительство в команде Алексея Жамнова имели игроки ЦСКА. В 1/8 финала москвичи уверенно сбили с пути «Локомотив» – 4-0 в серии. Особый вклад в успех столичного клуба внёс Иван Федотов. 25-летний голкипер захватил лидерство в лиге по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Один из четырёх матчей Федотова с железнодорожниками и вовсе получился героическим. В третьей игре с четырьмя овертаймами (3:2) Федотов сделал 66 сейвов, в том числе буквально из пустых ворот вытащив бросок Максима Шалунова.

Антон Слепышев, который сразу после финала ОИ мощно прошёлся по критикам сборной, пока не смог перекрыть эту тираду более яркой игрой. Нападающий ЦСКА проводит на льду почти по 20 минут в каждом матче серии, но если в разрушении сохраняет прежнюю эффективность, то на чужой половине отметился только одним результативным действием: в первой игре подобрал в средней зоне отпущенную соперником шайбу, прошёл по флангу и низом отправил её в сетку.

Один гол на персональный счёт записал и Павел Карнаухов. Впрочем, выдающейся результативностью центрфорвард никогда не блистал, а с профильной, черновой, работой справляется на отлично. Карнаухов закончил серию с показателем полезности «+3» и 16 силовыми приёмами.

«Сборники» «Локомотива», напротив, не оправдали возложенных на них ожиданий. Один из ключевых защитников – Александр Елесин – заработал худший плюс-минус в команде («-6») и три удаления. Артур Каюмов оформил три передачи, но во втором плей-офф подряд остался без заброшенных шайб.

Александр Самонов, резервный голкипер сборной в Китае, не покидает скамейку запасных СКА. Александр Никишин – пожалуй, главное открытие олимпийского турнира – после Пекина тоже ещё не играл: его «Спартак» после снятия «Йокерита» автоматически вышел в полуфинал Западной конференции.

Галиев «зажигает» в «Динамо», Ткачёв заскучал в «Тракторе»

Наиболее заметным образом своё мастерство среди новых ЗМС демонстрирует Станислав Галиев. В пяти матчах у нападающего «Динамо» четыре шайбы. Успехи Галиева – один из важнейших факторов, которые позволили москвичам организовать камбэк в серии с «Северсталью».

Вернувшись в привычную для себя систему, ожил и Андрей Чибисов. Фактурный форвард принёс «Металлургу» два гола в серии с «Барысом», но и без того постоянно давал команде мощные импульсы. Шесть раз в пяти матчах Чибисов заставил противников сфолить на себе и провёл 12 хитов.

Защитник «Магнитки» Артём Минулин не дал поводов усомниться в своём классе. Как и в регулярном сезоне, он обеспечивает партнёрам максимально надёжный тыл: при Минулине на льду «Барыс» не забросил ничего, а пропустил шесть раз.

Владимир Ткачёв, едва ли не самый опасный нападающий олимпийского состава, наоборот, сбавил после китайской Олимпиады. 29-летний нападающий нанёс только четыре броска в серии с «Нефтехимиком». В активе Ткачёва лишь одна голевая передача, тогда как в регулярном чемпионате было 20. Правда, отсутствие лучшей версии Владимира никак не помешало «Трактору» пройти дальше – челябинцы потратили на «Нефтехимик» минимальное количество матчей.

Попытки нижнекамцев разбить организованную оборону уральцев разбивались в том числе и о Сергея Телегина. 21-летний защитник не был идеален, но отработал стабильно и даже забил. В регулярке такое с Сергеем случалось лишь дважды.

Игроки «Авангарда» и «Ак Барса» невыразительны

Непростые времена переживают представители сборной из «Авангарда». Дамир Шарипзянов после ухода финских легионеров Покки и Каски проводит на льду больше получаса за матч. Защитнику удаётся избегать фатальных ошибок, но последствия сверхурочной нагрузки уже дают о себе знать. В последнем матче Шарипзянов присутствовал на площадке при двух пропущенных шайбах из четырёх.

Самый молодой и один из самых креативных нападающих олимпийского состава – Арсений Грицюк – вчера тоже дважды наблюдал за тем, как соперник берёт ворота его команды. Не искрит 20-летний форвард и в атаке: у него только один гол с 18 бросков – едва ли приемлемая для лидера точность.

Кирилл Семёнов ниже своего уровня не падает. Природная неуступчивость и умение нападающего цепляться за шайбу в самых безнадёжных эпизодах принесли «Авангарду» две шайбы во втором матче серии.

Тимур Билялов, защищающий последний рубеж «Ак Барса», не творит чудес. В среднем в серии с «Авангардом» он отражает чуть менее 91% бросков. Однако причины трёх поражений в серии казанцы увидели в игре полевых хоккеистов. «Тимур играет очень хорошо, нас устраивает», — оценил действия вратаря на пресс-конференции после четвёртого матча Дмитрий Квартальнов, главный тренер «барсов».

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Дмитрий Воронков, который наверняка не доволен ни регуляркой, ни Олимпиадой, не может обрести себя и в плей-офф. Главный козырь «Ак Барса» в прошлом розыгрыше Кубка на этот раз идёт без голов. Шансы отличиться 21-летний игрок получает нередко, но каждый следующий промах, кажется, лишь усугубляет его внутренний кризис. Во вчерашнем матче Воронков не смог укротить шайбу, находясь на пятачке перед пустыми воротами. Приехав на скамью запасных, хоккеист тихо выругался и разочарованно опустил голову вниз…