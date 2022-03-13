Флёри перейдёт к Овечкину, «Тампа» обеспечит третий Кубок? Восток НХЛ перед дедлайном

Перед дедлайном НХЛ продолжаем говорить о том, каких обменов ждать от каждой из команд лиги. О Западной конференции мы писали вчера, сегодня речь о Востоке. Положение дел там противоречит известной присказке — никаких загадок, кубковая восьмёрка фактически определилась ещё полтора месяца назад, команды чётко поделены на продавцов и покупателей.

«Монреаль»

Никто не ожидал, что «Канадиенс» после укороченного сезона, где им во многом повезло, во второй раз подряд выйдут в финал, но такого краха никто не ожидал. Когда команда увольняет тренера, которого недавно продлила на три года, то всё идет совершенно не по плану. Мартен Сен-Луи, по крайней мере, вдохнул какую-то жизнь в команду, которая до этого безвольно терпела унижения.

У «Монреаля» есть два главных актива на обмен. Первый — финский форвард Арттури Лехконен. Ему 26, в конце сезона он будет ограниченно свободным агентом, и сейчас фанаты команды спорят, стоит ли рассчитывать на него в долгосрочной перспективе — когда «Канадиенс» будут на что-то претендовать, непонятно, в какой форме будет финн. Лехконен — почти идеальный кандидат для третьего звена любой команды, который умеет и обороняться, и обладает хорошим броском, спрос на него огромен.

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Второй — силовой защитник Бен Шьяро. Как пишут инсайдеры, «Монреаль» оценивает его на уровне схожего по функционалу Дэвида Савара, за которого чемпионская «Тампа» отдала в прошлом году пики первого и четвёртого раунда. Правда, другие команды не оценивают Шьяро так высоко — кому-то надо идти на компромисс.

«Баффало»

«Клинки» наверняка были бы рады кого-нибудь продать — но уже некого, все ценные активы были обменяны в прошлом году, остались либо молодые игроки, либо неменяемые контракты, либо те, кто особого интереса не представляют.

А так неограниченно свободных агентов у «Баффало» достаточно, но нельзя сказать, что за ними выстроится очередь. Есть вратарь-ветеран Крэйг Андерсон, но сложно представить его первым вратарём любой команды плей-офф — может, купят про запас. Есть центр для четвёртого звена Коди Икин, но таких на дедлайне полно и с менее тяжёлыми контрактами. В общем, сделки возможны, но крупными они не будут.

«Филадельфия»

Главное разочарование этого сезона только что продлило контракт с Расмусом Ристолайненом на пять лет, и после этого о менеджерах «лётчиков» стало понятно абсолютно всё. В Филадельфии в этом году совершенно не солнечно, и на дедлайне надо будет менять капитана и многолетнего символа команды Клода Жиру. Рыжий бородач даже в откровенно убогом для команды сезоне показывает атакующую мощь и стабильно набирает очки. Главным претендентом на него назывался «Колорадо» — и даже страшно представить, как он усилит команду, где уже есть суператака.

Понятно, что именно Жиру — главная фигура дедлайна, но такие иногда никуда не переходят, потому что продавцы ломят неподъёмные цены. Ну а среди мелких контрактов других НСА выделяется Дерик Брассар — центр в последние годы неожиданно деградировал от статуса хорошего среднего игрока до человека на околоминимальных контрактах. Этот контракт (всего $ 825 тыс.) и позволяет ему считаться хорошей опцией на рынке, где все вынужденно затягивают пояса.

«Нью-Джерси»

Примерно такая же ситуация, что и у «Баффало». Тень Пи Кей Суббэна с девятимиллионным контрактом сейчас не заинтересует никого, разве что «Дьяволы» доплатят. Единственный примечательный актив — чех Павел Заха. Шестой номер драфта-2015 не стал провалом, но уж точно разочаровал фанов. Сейчас в «Дэвилз» есть Хьюз и Хишир, и чешскому центру, возможно, надо сменить обстановку — всё-таки ему лишь 24 года, все возможности для рестарта остаются.

«Айлендерс»

У второго главного разочарования сезона, в отличие от «Филадельфии», хотя бы есть веские внешние факторы, которые обрубили потенциально успешный сезон. Теперь вопрос в том, захочет ли консервативный Лу Ламорелло собрать на дедлайне парочку драфт-пиков или предпочтёт держаться за костяк команды. Очевидно, что всех покупателей будет интересовать Семён Варламов, даже несмотря на то, что его контракт действует ещё год — вратарей круче на рынке пока нет. Интерес, по слухам, есть от «Колорадо» и частично от «Торонто».

Второй самый лакомый для покупателей кусок — Кэл Клаттербак, игрок четвёртого звена, которое и является лицом этих «Айлендерс». Клуб, конечно же, хочет продлить с ним контракт, так как Кэл является важным лицом в раздевалке, с которым советуется и главный тренер — но желающих на Клаттербака наверняка будет достаточно, чтобы провести выгодную сделку.

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Заинтересовать команды может и играющий за минималку ($ 750 тыс.) Зак Паризе, который уже давно не в той форме, в которой он был в плей-офф 10-летней давности, но контракт делает ветерана более привлекательным. За минималку играет и Здено Хара, но захочет ли 44-летний супергигант менять обстановку? Кубок-то у него уже есть.

«Коламбус»

«Блю Джекетс» после ухода Бобровского пару лет носились со своим дуэтом Корписало — Мерзликин, пресса невероятно высоко котировала трансферную стоимость каждого из них. В итоге «Коламбус» досиделся до того, что трансферная цена финна улетела ниже нуля, а ведь голкиперы пригодились бы на этом рынке.

Главный актив команды на этом дедлайне — Макс Доми, который после первых успешных сезонов в лиге превратился, скорее, в пассив, перекати-полем носящийся по командам НХЛ. В этом сезоне тренер «Коламбуса» частенько сажал Доми на скамейку, им были очень недовольны — тем не менее очки он набирает и может быть полезной опцией для любой команды. Ещё команда может предложить швейцарского защитника Дина Кукана, но это вариант для третьей пары.

«Детройт»

Молодая команда бойко провела первую половину сезона, держалась около зоны плей-офф, но совершенно развалилась в календарном 2022-м: апофеозом стали домашние 2:9 от «Аризоны». Хотя у команды одна из худших оборон в лиге, внимание на дедлайне могут привлечь как раз защитники: Марк Стаал умудряется иметь положительный показатель полезности в клубе с разницей шайб в «-48» и имеет гигантский опыт. Ник Ледди, наоборот, имеет близкий к оймяконскому минус, но тоже очень опытен.

Но самый интересный кандидат на обмен — Владислав Наместников. О нём мы писали совсем недавно — не будем повторяться, лучше перечитайте:

«Оттава»

Возможно, «Сенаторы» будут самыми активными продавцами из восточных команд: у них есть 12 игроков с истекающими летом контрактами и клуб будет держаться за 2-3 из них максимум. Остальные имеют все шансы быть обменянными — правда, абсолютное большинство из них за мелочёвку уровня пиков пятого-шестого раундов.

Настоящий интерес представляют несколько игроков. Во-первых, это Антон Форсберг. Шведский вратарь долго и неуспешно мыкался по разным командам, как вдруг в 29 лет раскрылся в «Оттаве». Вратарские всплески очень трудно оценивать — например, «Сент-Луис» дал Джордану Биннингтону огромный контракт за один успешный плей-офф, а теперь мучается. «Сенаторам» лучше менять шведа с его солидными 92% сейвов на пике цены.

Второй вариант — Ник Пол, автор золотого гола рижского ЧМ. Его описание подходит ко многим нападающим — универсальный солдат, может играть на любой позиции, любимец болельщиков и душа раздевалки. Каждая команда, которая хочет выиграть чемпионство, хочет иметь такого. И снова вопрос: пытаться ли получить выгоду или всё-таки подумать о продлении нестарого ещё (26 лет) форварда?

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Третий вариант — игравший в финале-2016 центр Крис Тирни. Правда, сейчас бывший игрок «Сан-Хосе» находится в списке травмированных, и пока не совсем понятно, когда он из него вернётся.

«Рейнджерс»

Здесь начинаются покупатели — и «Рейнджерс» находятся в уникальном положении. По существу, весь успех команды в этом сезоне построен на плечах одного Игоря Шестёркина, который проводит без шуток исторический сезон. По показателю GSAA (голы, отражённые сверх среднего по лиге) Игорь занимает четвёртое место за все постлокаутные годы. За 39 игр у него 37,2 GSAA — это означает, что средний вратарь НХЛ каждый матч пропускал бы почти на гол больше Шестёркина.

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По количеству шайб «Рейнджерс» занимают лишь 18-е место в лиге, у них нет глубины атаки, Алекси Лафренье и Каапо Какко пока не вышли даже на треть от своего потенциала. Пока команда не выглядит готовой, её успехи базируются на очень шатком фундаменте, но при этом у команды есть достаточно активов и места под потолком для обменов. Слухи связывают «Рейнджерс» в первую очередь с форвардом «Анахайма» Рикардом Ракеллем — но он вингер, а у НЙР большие проблемы в центре.

«Торонто»

В Торонто всё стабильно: какую бы партию ни строили, получается КПСС. Каждый год команда, которую решили строить вокруг четырёх дорогостоящих звёздных форвардов, пытается стать более жёсткой, духовитой и усилить оборону. На выходе получается всё то же хаотичное безвольное нечто, которое может выиграть любой отдельный матч за счёт таланта, но на дистанции команду бултыхает.

В этом сезоне проявилась типичная торонтовская болезнь: игрока с серией из 10 удачных матчей в городе готовы незамедлительно признать хоккейным мессией. Новым кандидатом на эту роль стал вратарь Джек Кэмпбелл, который провёл выдающуюся первую часть сезона, но превратился в тыкву после Нового года, а потом и вовсе получил травму. В воротах у «Торонто» прямо сейчас дырка, второй вратарь Петр Мразек проваливает сезон. Вариантов на эту позицию на рынке не так чтобы много, тем более для команды с забитым потолком.

«Бостон»

У «Брюинз» есть два основных трансферных сюжета. Первый — поиск второго центра, позиция которого освободилась после внезапного отъезда Давида Крейчи на родину. Некоторые ожидали, что чех вернётся в «Бостон» после того, как отыграет Олимпиаду, но пока слухов об этом никаких нет. Сейчас слухи чаще всего связывают с «Мишками» другого чеха — Томаша Гертла.

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Второй сюжет — обмен Джейка Дебраска, который якобы уже давно требует у «Брюинз» своего обмена. Последние месяцы болельщики «Бостона» онлайн только и прикидывают, что они могут получить за пакет «Дебраск + пик первого раунда». Для получения Гертла, пусть даже и с истекающим контрактом, пока кажется слабовато.

«Питтсбург»

Пару лет назад в хоккейном «твиттере» была популярна шутка, что у «Питтсбурга» каждую игру набирают очки хоккеисты, о существовании которых ты не догадывался. «Пингвины» пару лет действительно словно взломали хоккей: парни из фарма на фланге рядом с Кросби и Малкиным сразу же начинали накручивать счётчик очков.

Но в этом году шаблон сломался: за исключением Гёнцеля и Раста, которые стабильно забивают и пасуют, остальные вингеры проводят довольно снулый год. Приоритет «Питтсбурга» понятен, однако его усложняет то, что клуб не собирается продавать пик первого раунда — это отрезает команду от лотов типа Джей Ти Миллера. Почему бы не приглядеться к Александру Барабанову, например?

«Вашингтон»

У «столичных» почти все здоровы, но форма первой половины сезона пока не спешит возвращаться. «Вашингтон» уже пару лет как вступил в режим «Сан-Хосе» последних лет — каждый плей-офф кажется, что вот это уж точно Самый Последний Шанс. Нынешний Восток больше напоминает бассейн с пираньями, и с двумя неопытными вратарями туда кидаться опасно. Поэтому самый интересный и самый громкий слух вокруг клуба — потенциальный приход Марка-Андре Флёри, одного из любимейших вратарей Овечкина.

«Каролина»

Команда, которая выглядит практически идеальной — глубочайшая атака, отличная организованная оборона. Кроме этого, у «Каролины» уже нет пика первого раунда драфта-2022, плюс менеджмент якобы не собирается отдавать кого-то из игроков нынешнего основного состава. Поэтому вряд ли стоит ждать от «Ураганов» чего-то серьёзного — скорее, обмена силовика типа условного Ника Делорье из «Анахайма».

«Флорида»

Летом команда очень хорошо усилила атаку Райнхартом и Беннеттом, и сейчас лишняя атакующая мощь лучшей команде Востока по заброшенным шайбам вряд ли нужна. А вот кто пригодился бы, так это надёжный защитник для глубины. Вариант подороже — уже упомянутые выше Бен Шьяро или Марк Стаал. Вариант попроще — силовик Люк Шенн, внезапно в этом году переродившийся в «Ванкувере».

«Тампа-Бэй»

Самый интересный клуб дедлайна по двум очевидным причинам: «Молнии» идут на третий Кубок подряд, и два предыдущих дедлайна во многом обеспечивали им эти трофеи. В 2021-м «Лайтнинг» провели филигранный обмен Дэвида Савара, которого получили с двойным удержанием зарплаты, за год до этого приобрели Гудроу и Коулмэна, имена которых в качестве покупок на дедлайне уже стали нарицательными.

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Коулмэну, играющему сейчас в «Калгари», уже задали вопрос, кого он видит в качестве своего преемника в «Тампе» на этом дедлайне — и он назвал имя Арттури Лехконена, о котором мы уже писали выше, но на которого претендуют многие команды лиги. Предложим и свою кандидатуру: железный человек НХЛ Эндрю Кольяно. У «Тампы» немного провисает меньшинство, а Кольяно — основной форвард меньшинства «Сан-Хосе» (второго в лиге) с контрактом лишь в $ 1 млн. Впрочем, вариантов у Жюльена БрисБуа наверняка предостаточно.