Яркий камбэк и большая сенсация. Как «Спартак» последний раз выиграл серию в плей-офф КХЛ

Ни разу не выйдя на лёд в этом плей-офф, «Спартак» уже повторил клубный рекорд в КХЛ. 12 лет назад красно-белые совершили большую сенсацию.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 официально стартует только 1 марта, когда в 17:00 мск начнутся матчи между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом», а также «Трактором» и «Нефтехимиком». При этом так получилось, что первый участник второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина уже известен – накануне им стал московский «Спартак». В первом раунде плей-офф команда Бориса Миронова должна была встретиться с «Йокеритом», но руководство финского клуба приняло решение отказаться от участия в плей-офф на фоне военно-политических событий на Украине.

«Согласно п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК «Йокерит» от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со «Спартаком». По итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции», — сказано в пресс-релизе на сайте КХЛ.

Благодаря технической победе в серии «Спартак» уже повторил свой лучший результат в истории плей-офф КХЛ. Ранее красно-белые дважды пробивались во второй раунд Кубка Гагарина – и оба раза это произошло на самом старте истории лиги. В 2009 году москвичи в первом раунде плей-офф нанесли сенсационное поражение СКА (3-0), после чего проиграли «Локомотиву» (0-3). Годом спустя спартаковцы также начали выступление в плей-офф с сенсации – со счётом 3-1 ими было обыграно московское «Динамо» (3-1). Примечательно, что во втором раунде красно-белые, как и годом ранее, снова уступили «Локомотиву» (2-4).

Больше «Спартак» до второго раунда плей-офф уже не добирался. После успеха в сезоне-2009/2010 красно-белые в следующем сезоне в первом раунде уступили СКА — 0-4. Затем «Спартак» вплоть до сезона-2017/2018 вообще не пробивался в плей-офф, включая сезон-2014/2015, который москвичи пропустили из-за финансовых проблем. В 2018 году они вылетели от ЦСКА (0-4), на следующий год — от СКА (2-4). В сезоне-2019/2020 «Спартак» потерпел поражение на старте плей-офф в серии с московским «Динамо» (2-4), а в прошлом сезоне вылетел от ЦСКА (0-4). Каким же был «Спартак», когда последний раз выходил во второй раунд плей-офф КХЛ?

Вне всяких сомнений, ключевой фигурой в московском клубе образца того времени был его главный тренер – чешский специалист Милош Ржига. Экспрессивный чех работал в «Спартаке» на протяжении 3,5 сезонов. Пан Милош возглавил красно-белых в декабре 2007 года, когда дела команды шли не важно – москвичи располагались в арьергарде турнирной таблицы и рисковали остаться за бортом плей-офф. Хотя в то время не попасть в плей-офф – было довольно затруднительно, так как из 20 участников сезона в кубковый этап выходили 16 команд.

Под руководством Ржиги «Спартак» выиграл 13 матчей из 23 на финише регулярного чемпионата, что позволило красно-белым подняться на 11-е место в таблице. С наскока пройти первый раунд у Милоша не получилось, хотя его команда находилась в одном шаге от выхода в четвертьфинал чемпионата России. После четырёх матчей в серии со СКА было зафиксировано равенство (2-2). Армейцы Санкт-Петербурга уверенно выиграли два первых матча на своём льду (3:0 и 6:1), затем спартаковцы нанесли ответный удар уже в «Сокольниках» (7:1 и 5:3), однако решающий матч в Санкт-Петербурге получился односторонним. СКА одержал победу со счётом 4:0, поставив точку на выступлении «Спартака» в том плей-офф.

В следующем сезоне – первом полноценном под руководством Ржиги – вопрос выхода «Спартака» в плей-офф уже не поднимался. В дебютном сезоне в истории КХЛ красно-белые уверенно заняли девятое место – в самой середине турнирной таблицы – и в первом раунде плей-офф снова вышли на СКА. В регулярке петербуржцы набрали на девять очков больше москвичей и считались фаворитом серии. Но в плей-офф КХЛ армейцы задержались всего на четыре дня.

Первые два матча завершились минимальными победами «Спартака» (3:2 и 2:1 ОТ) в Санкт-Петербурге, после чего в Москве подопечные Ржиги в третьем матче серии смогли отыграться со счёта 0:2 и одержать волевую победу (3:2). Точный бросок Максима Рыбина вывел «Спартак» во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, но там пройти «Локомотив» у москвичей уже не получилось.

«Мне повезло, что я работаю с такими людьми. Мне повезло, что я работаю в такой команде. Я могу сказать, что «Спартак» — это моя команда. Не всегда это можно сказать. Я в «Спартаке» могу сказать!» — говорил Ржига о своей работе в московском клубе.

В следующем сезоне история выступления «Спартака» повторилась схожим образом. Не располагавшие звёздным составом красно-белые снова выступили убедительно в регулярке, выйдя в плей-офф с 6-го места в Западной конференции. Соперником команды по стартовой серии Кубка Гагарина было сверхукомплектованное московское «Динамо». За бело-голубых в том сезоне выступали такие игроки как Алексей Житник и Даниил Марков, Денис Денисов и Карел Рахунек, Маттиас Вейнхандль и Иржи Гудлер, Линус Умарк и Юнас Харью, Алексей Калюжный и Леонид Комаров, Виталий Ячменёв и Игорь Макаров. Тот состав по сей день считается одним из самых сильных в истории «Динамо» в КХЛ, и на тот момент практически никто не мог представить, что бело-голубые не смогут преодолеть барьер первого раунда.

К середине первого матча серии динамовцы уверенно громили своего соперника со счётом 3:0 благодаря точным броскам Ячменёва, Денисова и Харью. Однако спартаковцам удалось совершить крутой камбэк, который основательно подорвал моральное состояние бело-голубых. Шайбы Александра Бутурлина, Валерия Покровского и Андрея Кузьмина позволили перевести игру в овертайм, где автором победного гола стал лучший снайпер команды в регулярном чемпионате Кирилл Князев.

«Мы начали плей-офф с третьего периода, потому что первые два периода мы только стояли и не играли в свою игру, не выполнял тактическое задание. Ребята начали работать, биться, играть в спартаковский хоккей, и сразу пришёл результат. Я благодарен им, что смогли выиграть, уступая в три шайбы.

Мы выиграли бой, а не войну. Мы приготовим свои сюрпризы. Хозяева тоже собирались играть от обороны, но вы сами видели, что было на льду. Я верю, что завтра ребята избавятся от нервозности и будут играть ещё лучше», – говорил Ржига после завершения матча.

Новость по теме Ржига: этот "Спартак" может добиться результата

Главным героем второго матча серии стал немецкий вратарь «Спартака» Дмитрий Кочнев, отыгравший на ноль. Для победы «Спартаку» хватило всего одного точного броска – его автором стал Евгений Лапенков. Бело-голубые оказались у грани пропасти – и победа в третьем матче противостояния (3:1) только отсрочила оформление приговора. В четвёртой встрече красно-белые крупно обыграли принципиального соперника (4:0), оформив выход во второй раунд. Тот матч состоялся 14 марта 2010 года – и до вчерашней пятницы эта дата оставалась последним днём, когда «Спартак» получал путёвку в следующий раунд плей-офф.

Как уже было сказано выше, во втором раунде плей-офф КХЛ-2010 «Спартак» снова проиграл «Локомотиву». А всего через полгода руководство московского клуба освободило Ржигу от занимаемой должности после неудачного старта нового сезона. Чешский специалист недолго оставался безработным. Уже через неделю после отставки он принял предложение от «Атланта», в котором ранее уже был тренером. Пан Милош сходу совершил одну из главных сенсаций в истории КХЛ, выведя мытищинский клуб в финал плей-офф. Впоследствии Ржига ещё поработал в лиге в таких клубах как СКА, «Авангард» и «Слован».

Последним местом работы прекрасного тренера стала национальная команда его родной страны – сборная Чехии. С ней он дошёл до четвёртого места чемпионата мира 2019 года, причём в матче за бронзовые награды чехи едва не обыграли сборную России, уступив только в серии буллитов (2:3 Б). 18 августа 2020 года стало известно, что 61-летний Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель его состояние здоровья резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. 1 сентября 2020 года чешского тренера не стало. Но он навсегда останется в памяти любителей КХЛ как один из самых классных тренеров в истории нашей лиги.