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В 2013 году клубы Восточной конференции провели самый конкурентный плей-офф в истории КХЛ

«Как же достала эта «Сибирь!» Каким был самый конкурентный плей-офф в истории КХЛ
Егор Бульчук
Каким был самый конкурентный плей-офф
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В пяти сериях на Востоке состоялось семь матчей. Сегодня о таком остаётся только мечтать.

В последние сезоны плей-офф КХЛ не балует болельщиков длительными сериями. Но так было не всегда. Плей-офф-2013 благодаря командам Восточной конференции вошёл в историю как один из самых конкурентных и непредсказуемых. Сразу в пяти сериях из семи соперники были вынуждены провести максимальное количество игр.

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«Как же достала эта «Сибирь»

При этом предварительные расклады не предусматривали ничего необычного, а первые матчи подтвердили, что аномалий ждать не стоит. «Авангард», действующий на тот момент вице-чемпион КХЛ и вторая команда Востока по итогам регулярки, удачно вступил и в плей-офф. В первом матче серии с «Сибирью» омичи не заметили сопротивления соседей – 5:0.

Но уже через день «ястребы» столкнулись с куда более ожесточенным сопротивлением. Новосибирцы, обескровленные потерей лидера атак Йори Лехтеря, сыграли в предельно закрытый хоккей, избежали ошибок в обороне и за счёт единственной шайбы лишили омичей преимущества их площадки.

В Новосибирске команда Дмитрия Квартальнова раскрылась по-новому. Местные болельщики неистово гнали своих вперёд – в итоге «Сибирь» одержала неожиданно уверенную и крупную победу (4:1).

Фанаты «Авангарда», очевидно, не готовились переживать такое напряжение уже в первом раунде. После третьего матча двое омичей, облачённых в форму омского клуба, сбросили на лёд реки Иртыш стиральную машинку «Сибирь». Акцию протеста болельщики засняли на камеру. «Как же достала эта «Сибирь». «Авангард» — чемпион!» — заявили болельщики на видео. Представители МВД, ознакомившись с содержанием 30-секундного ролика, рассказали о проведении проверки. Судя по всему, дальше неё дело не зашло – о санкциях в отношении фанатов не сообщалось.

В штабе «Авангарда» тем временем размышляли, как разрушать системную оборону Квартальнова. Финский главный тренер омичей Петри Матикайнен не стал изобретать велосипед и воссоединил тройку Пережогин – Курьянов – Попов. Это дало свои плоды: четвёртый матч омичи выиграли (5:2) и сравняли счёт в серии.

Пятую встречу оба соперника, похоже, восприняли как ключевую. Команды отказались от любых рисков, а новосибирцы ради усиления даже досрочно закрыли больничный Лехтеря. Впрочем, финский нападающий партнёрам не помог: «Авангард» одержал минимальную победу в овертайме.

В следующем матче «ястребам» оставалось дожать противника, но, находясь на краю пропасти, «Сибирь» продемонстрировала смелый атакующий хоккей, забросила три безответные шайбы и перевела серию в седьмой матч.

В решающей игре сказался более высокий класс хоккеистов «Авангарда». Омичи планомерно осаждали ворота Джеффа Гласса и к концу первого периода преуспели – отличился Антон Белов. На экваторе встречи Александр Пережогин увеличил отрыв от гостей, а затем «ястребы» спокойно довели дело до победы.

«На «Сибирь», наверное, было меньше психологического давления, — объяснил форвард омичей Антон Курьянов. — Если бы мы уступили в серии, это было бы самое настоящее фиаско. Нам приходилось по ходу этих матчей преодолевать не только оборону соперника, но и самих себя».

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«Трактор» боролся с «Барысом» и метеоритным дождём

Противостояние «Трактора» и «Барыса» развивалось по ещё более замысловатому сюжету. Челябинцы на негативной волне закончили регулярку и фаворитами в борьбе с казахстанским клубом не выглядели.

На старте серии поклонники уральской команды только укрепились в своих опасениях. Команда Валерия Белоусова уступила в обоих домашних матчах, пропустив в сумме восемь шайб. Основную разницу между Челябинском и тогда ещё Астаной делали иностранные нападающие «Барыса» — Доус, Боченски и Бойд.

Против уральцев работали и неспортивные факторы. За пять дней до начала плей-офф на Челябинск упал метеорит, мелкие осколки от него повредили стены местной арены. Восстановительный процесс занял три дня. В это время «Трактор» тренировался по сокращённой программе.

Однако, как следует вкатившись в серию, команда Белоусова впервые показала свои чемпионские амбиции. Уральцы выиграли три матча подряд. Значительный вклад в успехи команды внесла местная молодёжь – форварды Ничушкин, Карпов и Дугин.

В отличие от «Авангарда» и «Сибири», на протяжении всей серии «Трактор» и «Барыс» искали счастье в атаке. Даже решающая, седьмая, игра завершилась результативно – 5:3 в пользу челябинцев.

Мозякин не справился с Зиновьевым

В дуэли «Металлурга» и «Салавата Юлаева» можно было представить семь матчей, но не качественный хоккей. «Магнитка» в предыдущем сезоне благодаря локауту получила россыпь звёзд из НХЛ. Процесс возвращения к обычной жизни после отъезда Малкина, Гончара и Кулёмина занял у магнитогорцев всю регулярку. «Салават», расставшийся с Радуловым, тоже безуспешно искал новых лидеров.

«Металлург» выглядел более предпочтительно. В расцвете сил находился Сергей Мозякин, ему активно помогал будущий партнёр Кирилла Капризова по «Миннесоте» — Матс Цуккарелло. Уфимцы могли противопоставить лишь опыт уже уезжавших с ярмарки игроков. Но этого оказалось достаточно. Победу в серии юлаевцам обеспечили мастодонты Сергей Зиновьев, Игорь Мирнов и Алексей Кайгородов.

Битва финнов

В полуфинале конференции «Салават» попал на «Ак Барс». Казанцы заняли первое место на Востоке в регулярном чемпионате и не дали усомниться в себе на старте плей-офф. В первом раунде от «барсов» пострадал «Нефтехимик» — 4-0.

Длительная пауза между сериями явно выбила «Ак Барс» из колеи. Казань начала серию с двух домашних поражений. Злыми гениями хозяев выступили нападающий «Салавата» Антти Пильстрём и защитник Кирилл Кольцов. В первой игре финн дважды с передач россиянина поразил ворота Константина Барулина.

В уфимской части серии на авансцену вышли казанские финны. В третьем матче серии Иммонен и Песонен организовали две шайбы «Ак Барса», а в четвёртой игре Нико Капанен отметился хет-триком. Так счёт в серии сравнялся – 2-2.

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Отдельное противостояние разыгрывалось на тренерской скамейке. Обе команды возглавляли тренеры с небольшим самостоятельным опытом. Валерий Белов руководил «Ак Барсом» первый сезон, а Владимир Юрзинов-младший перед тем, как возглавить «Салават», не был трудоустроен три года.

Исход серии решили детали. В пятом и шестом матчах соперники определили лучшего лишь в овертаймах. В седьмом, вероятно, сказалась накопленная усталость уфимцев и чуть более высокий исполнительский класс казанцев. Три гола из четырёх в судьбоносной игре соорудила ведущая тройка «барсов»: Зарипов – Терещенко – Морозов. У «Салавата» таких людей в составе не оказалось.

В параллельном полуфинале всё закончилось гораздо быстрее. «Трактор» легко подмял под себя «Авангард» — 4-1 в серии. Причём все четыре победы челябинцы одержали «всухую» (5:0, 3:0, 3:0, 4:0).

Четыре овертайма и камбэк с 1-3 – лучшая серия в истории КХЛ?

Все другие семиматчевые противостояния того сезона превзошла схватка «Ак Барса» и «Трактора» в финале конференции. Четыре матча серии завершились в овертаймах, а Челябинску удалось спастись с 1-3.

Казанцы, сохранившие тонус после напряженной перестрелки с «Салаватом», буднично взяли два первых матча на своём льду – 2:1 ОТ и 3:1. При этом не покидало ощущение, что «Ак Барс» должен был побеждать более крупно. Только за 64 минуты стартовой игры казанцы нанесли почти полсотни бросков в створ противников.

В третьей встрече всё изменилось. «Барсы» применили гостевую модель и поставили главной задачей минимизировать любые риски. Впрочем, «Трактор» тоже не стремился бежать вперёд с шашками наголо. Логично, что в такой ситуации командам не хватило основного времени. Лишь на 99-й минуте Антон Глинкин забил первый и последний в этой встрече гол.

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На следующий день соперники отпустили себя. На смену оборонительному антихоккею пришло весёлое зрелище. К середине первого периода челябинцы вели 2:0. Одну из шайб на персональный счёт записал Валерий Ничушкин, только что отпраздновавший совершеннолетие.

«Ак Барс» ответил ещё более мощно: Морозов, Куляш и Лукоянов оформили по шайбе в течение восьми минут. Тогда свой внушительный отрезок провёл «Трактор»: Булис сделал дубль, Контиола увеличил преимущество до 5:3. Однако последнее слово всё же осталось за казанцами. В интервале 24 секунд забили Морозов и Дарзиньш, а на исходе первого овертайма точку в матче поставил Зарипов.

Так «Трактор» оказался в шаге от вылета из плей-офф. Челябинцам было необходимо побеждать в Казани в пятом матче, и на протяжении 50 минут их план работал отменно. Уральцы забили быстрый первый гол, затем успешно сохраняли это преимущество, но внезапный щелчок Ильи Никулина вновь перевёл игру в овертайм.

Дополнительное время закончилось драматично. В последней атаке четвёртого периода Ничушкин предпринял отчаянный рывок, вышел один на один с Барулиным и был сбит с ног. Судьи поставили буллит, который реализовал Петри Контиола. До конца овертайма оставалось 8 секунд.

Шестой матч получился для челябинцев проходным по меркам этой серии. К 11-й минуте они уже вели в две шайбы, а позднее смогли учесть ошибки недавнего прошлого. Строгая игра в обороне позволила остаться с этим гандикапом до финального свистка.

Развязка седьмого матча, как и пятого, пришлась на самый последний момент. Победную шайбу за 29 секунд до сирены оформил Андрей Костицын. Его бросок вывел «Трактор» в финал. Но забрать Кубок Гагарина в Челябинск команде не удалось: московское «Динамо» защитило титул.

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