В финале КХЛ точно будет тренер-новичок. Успехи Ротенберга и Фёдорова зададут новый тренд?

Казалось, что в этом году мы всё-таки получим другой финал Запада — усиливался свободными агентами «Локомотив», «Динамо» сохранило всех лидеров, отличных легионеров подписал «Йокерит». Но «Л» и «Д» в плей-офф упали, а «Й» из лиги пропало — поэтому на манеже всё те же клубы, которые мы за одним исключением наблюдаем в финале конференции с 2015-го.

Более того, осенью ощущение того, что весной мы увидим что-то новенькое, укрепилось. ЦСКА толком не забивал и выглядел потерянным в пространстве. СКА валился в свободном падении, уже шли слухи об отставке Валерия Брагина, но она случилась на пару месяцев позже, чем все ожидали. Два тренера-новичка, Сергей Фёдоров и Роман Ротенберг, казалось бы, тоже не делали свои клубы фаворитами — однако всё получилось привычно успешно для клубов-аббревиатур. В чём причины?

В первые дни после 24 февраля казалось, что бегство легионеров придаст чемпионату непредсказуемости и может породить любые непредсказумые события. Оказалось же, что оно только добавило понятности. Снятие «Йокерита» обеспечило СКА крайне лёгкую сетку с восьмым и седьмым клубом конференции в первых двух раундах. Отъезд иностранцев из «Динамо» фактически лишил клуб второй тройки и глубины состава, откатив клуб к состоянию двухлетней давности с одним боеспособным звеном.

Михаил Фисенко и Сергей Фёдоров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

СКА и ЦСКА же на легионеров полагались куда меньше. В Петербурге их удалось сохранить — и интересно, что застрельщиком отъезда многих финнов якобы был Лео Комаров, который не только остался, но и получил роль центра первого звена. Шведы ЦСКА клуб покинули, но тот же Нордстрём был травмирован большую часть сезона, а русский костяк у клуба всё равно один из лучших в лиге — как и у СКА, впрочем.

Но и указывать только на силу состава не стоит. Например, у ЦСКА две шайбы против «Динамо» забил Сёмен Панкратов, который до этого не пригодился «Динамо». Вообще, армейцы не только раздали многих технарей другим клубам, но очень хорошо сработали за счёт игроков, от которых отказывались другие клубы — так ниже рыночной цены получилось подписать Плотникова, Каменева. Владислав сейчас — один из двух лучших бомбардиров клуба в плей-офф.

Что важнее — и Ротенберг, и Фёдоров приходили работать не с чистого листа. Вообще, как известно, в тренерских штабах не все обязанности лежат на главном тренере, распределение обязанностей всё равно происходит. Где-то это происходит по классической схеме «защита — оборона — спецбригады», но есть и примеры тренерских штабов, где выделяется помощник-тактик. Самый известный пример в КХЛ — Харийс Витолиньш при Олеге Знарке.

В ЦСКА первых месяцев было ощущение, что клуб пытается придумать в атаке что-то новое и непонятное, что приводило к довольно печальному зрелищу в атаке. Потом произошли небольшие перестановки в тренерском штабе, и клуб в игровом стиле как будто вернулся к базовым настройкам времён Игоря Никитина — благо что он при увольнении из ЦСКА забрал с собой только одного ассистента.

В СКА ситуация несколько сложнее. Роман Ротенберг на первой пресс-конференции не только выдал легендарное про «Йозе Марино», но и сказал более интересную фразу: «Я уже восемь лет совмещаю, неофициально я был рядом с командой». Специально для Ротенберга была введена невиданная должность «главы штаба», который в штаб входил, но не назывался главным тренером. Если брать систему СКА в целом, то там наблюдалась невиданная тренерская чехарда между двумя клубами МХЛ, ВХЛ и основой — люди без всяких объяснений перемещались туда-сюда.

Роман Ротенберг хотел руководить всем по максимуму — и это видно по его частым выходам на лёд. Но опять же даже диплом омской ВШТ не может сразу формировать тренерскую картину мира — сам Роман Борисович, говоря про «Марино», указывал именно на то, что португалец впитывал тренерские идеи тех топ-тренеров, с которыми сам работал в качестве ассистента.

Нынешний босс СКА благодарит Владимира Юрзинова-старшего за роль в наставничестве, но по играм питерского клуба в этом плей-офф создаётся впечатление, что больше влияния на тактический выбор оказал Валерий Брагин. Это знакомый нам по молодёжкам последних лет очень осторожный хоккей в обороне, который в чужой зоне во многом зависит от индивидуальных действий технарей типа Гусева или Кузьменко, сделавшего победный гол в овертайме. Если не считать фестиваль рикошетов в первом матче со «Спартаком», это тот стиль игры, который можно назвать «тотал меньше».

И Брагин не ушёл из штаба — там остаётся один из лучших тренеров по большинству в КХЛ Констатин Шафранов, редкая для КХЛ аналитическая бригада, которая сильно помогает клубу. Нельзя сказать, что тренер-новичок существует в вакууме — он возглавляет глубокую систему, которая помогает своему руководителю.

Роман Ротенберг и Валерий Брагин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Такие успехи заставляют задуматься о роли тренера и его репутации в современном хоккее. В НХЛ в последние годы играли в финале Майк Салливан, до этого воспринимавшийся как бесплотная тень Джона Тортореллы; Крэйг Берюбе, ставший и. о. в «Сент-Луисе» на безрыбье и до этого провалившийся в «Филадельфии»; Рик Боунесс — самый опытный ассистент в истории, который до «Далласа»-2020 был одним из худших главных тренеров в истории по проценту побед. У этих людей не было никакого опыта побед — но они выдавали ярчайшие плей-офф.

Нашему же хоккею проход двух тренеров-новичков может дать новую моду. Как известно, тренерские назначения в последнее время осуществлялись по принципу «все побежали, и я побежал». Сумманен добился успехов в Омске — финны повалили в КХЛ, кто-то пригласил «молодого русского тренера» — пошли назначения, Хартли вывел «Авангард» в финал — «Локо» решил достать ещё одного канадца из утиля и горько об этом пожалел.

Так что осенью нас может ждать несколько назначений боссов без опыта руководства — и вкупе с геополитикой всё это сделает новый сезон КХЛ совсем пикантным.