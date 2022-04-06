«Полностью порвать с Россией – правильное решение». Что говорят в Финляндии о «Йокерите»

«Йокерит» сделал то, что от него так долго требовали некоторые финские СМИ и болельщики – покинул КХЛ. Это большой клуб с богатой историей, об участие которого в нашей лиге в Суоми было сломано немало копий, но реакция на новости, на удивление, оказалась довольно сдержанной. Такие издания, как Iltalehti и Ilta Sanomat, остановили поток критики и ограничились сухими новостными заметками. Другие, вздохнув с облегчением, стали подводить итоги выступления «джокеров» в КХЛ и рассуждать о будущем клуба, которое пока что остаётся туманным.

«Путь «Йокерита» в КХЛ был проблемным практически с самого начала»

«Путь «Йокерита» в КХЛ был проблемным практически с самого начала. Эту лигу создал Владимир Путин, она является одной из форм его власти. Когда летом 2013 года «Йокерит» присоединялся к КХЛ, игра на Востоке выглядела совсем иначе, чем после крымских событий в 2014 году.

Изначально КХЛ хотела расшириться на всю Европу и частично добилась в этом успеха – к моменту появления в лиге «Йокерита» там были клубы из Латвии, Словакии, Чехии и Хорватии. Но лига начала скукоживаться так же быстро, как и разрасталась. В первом сезоне «Йокерита» в чемпионате было 28 клубов, восемь из них к этому времени покинули КХЛ.

Россия была заинтересована в «Йокерите», но в последние годы клуб постоянно подвергался критике. Российские СМИ набросились на «Йокерит», когда клуб не поехал в Минск. Тогда ситуация в Беларуси вышла из-под контроля.

До этого «Йокерит» критиковали за снятие с плей-офф во время пандемии. Впоследствии оказалось, что решение клуба было верным и своевременным, а КХЛ отменила плей-офф.

«Йокерит» должен был стать успешным клубом в КХЛ, но этого так и не случилось. Ни в одном из сезонов «джокеры» не смогли пройти дальше второго раунда плей-офф. Плюс ко всему экономически клуб полностью зависел от российских олигархов. Нерациональные затраты оказались слишком тяжелы для финского рынка», — пишет Helsingin Sanomat.

«Выход «Йокерита» из КХЛ не стал сюрпризом, всё к этому шло»

Свою позицию выразила ассоциация болельщиков «Йокерита», которая уже давно требовала выхода из КХЛ: «Всё к этому шло – «Йокерит» убрал с сайта и соцсетей логотипы КХЛ и упоминания о лиге. Когда видишь реакцию всего западного мира на действия России, было очевидным, что в КХЛ клуба не будет. «Йокерит» официально объявил то, что все и так уже знали. Оставались скептики, но их было меньшинство. В последние недели мы были на связи с представителями клуба. Никто ничего не говорил прямо, но всё можно было прочитать между строк, так что объявление о выходе из КХЛ не стало сюрпризом.

Что касается будущего, то самый реалистичный вариант – это играть в Liiga либо начиная со следующего сезона, либо через сезон. Не уверен, насколько реально играть во второй лиге. Болельщики, наверное, не будут возражать, чтобы «Йокерит» где-то играл в следующем году, но тогда это всё будет делаться в спешке. Однако я не считаю такой вариант невозможным», — заявил вице-президент фан-клуба Роопе Рятю.

«Liiga будет готова вести переговоры, когда «Йокерит» разберётся со своими делами»

MTV Sports взял комментарий у главы Liiga Хейкки Хилтунена, который сомневается, что «Йокерит» успеет решить все внутренние вопросы и заявиться в лигу к следующему сезону.

«Пока ничего определённого. Насколько я понимаю, пока в клубе нет никаких изменений в структуре собственников, так что ещё невозможно что-то обсуждать. У меня был один разговор с Яри Курри, я рассказал, как всё происходит в нашей лиге. Мяч на их стороне, они разбираются со своими внутренними делами. После этого лига будет готова вести с ними переговоры. Слухи о вступлении «Йокерита» всё равно ходят. Один из главных вопросов – арена. До следующего сезона остаётся совсем мало времени, уже надо составлять расписание и определяться с аренами для игры. Для лиги также очень важно, чтобы клуб был готов выступать в лиге длительное время», — сказал Хилтунен.

Маркус Хянникяйнен Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Полностью порвать с Россией – единственно правильное решение»

Издание Yle связалось с нападающим Маркусом Хянникяйненом, который весной перешёл в «Адлер», но имел контракт с «Йокеритом» на следующий сезон.

«Игроки знали не больше, чем все остальные, мы получили сообщение в общем чате за несколько минут до официального заявления «Йокерита». Я всё понимаю, что они могли нам сказать? Я ни в чём не виню руководство клуба, у них полно работы. Полагаю, все контракты, которые были у игроков с «Йокеритом» на следующий сезон, теперь недействительны, потому что это были контракты КХЛ. «Йокерит» — большой и интересный бренд в финском хоккее, с этим сложно спорить. Чем быстрее клуб заявится в финскую лигу, тем будет лучше для всех. «Джокеры» вызывают много эмоций, надеюсь, история клуба продолжится.

Это было трудное и печальное время, причём уже давно. Я всё понимаю, не дурак и знаю, что происходит в мире. Единственным правильным решением было покинуть КХЛ и полностью порвать с Россией. Было обидно за то, как о «Йокерите» говорили в его эру в КХЛ, и я не говорю о сегодняшней ситуации», — сказал Хянникяйнен.