«Помог выбить бетон из рук». Видео из НХЛ, доказывающее, как Капризова обожают в его клубе

Капризов — главная звезда «Миннесоты». С этим утверждением сложно спорить, ведь российский форвард тащит за собой «Уайлд» в нынешнем сезоне, являясь лучшим бомбардиром и снайпером команды. В игре с «Эдмонтоном» Кирилл набрал 90-е и 91-е очки в регулярке, на его счету уже 42 гола. Таких цифр индивидуальной статистики фанаты «дикарей» не видели в исполнении своих игроков никогда. Капризов давно побил клубный рекорд по количеству очков в рамках одного сезона (предыдущее достижение — 83 балла), а его следующая шайба станет исторической.

Кирилл в этом году выделяется и на фоне всех россиян в лиге. На данный момент он забил всего на четыре шайбы меньше Овечкина, а по набранным очкам ему просто нет равных среди соотечественников. Похоже, Капризов нацелился выбить 100 баллов в своём первом же полноценном сезоне в НХЛ.

Интересно, что Кирилл, несмотря на свой звёздный статус, часто сталкивается с грубым и даже хамским отношением со стороны соперников. Капризова любят ударить исподтишка, бросить в борт или на ворота или даже ударить между ног.

Однако в Миннесоте Кирилла, разумеется, обожают. Причём не только фанаты! Партнёры россиянина разгуливают в футболках с его коронными фразами, регулярно перебрасываются с Капризовым шутками, приглашают на званый ужин… Кирилл — настоящий фронтмен «Уайлд», у которого, может быть, и нет такой мощной харизмы, как у Овечкина, зато налицо сумасшедшее обаяние, которым он и располагает к себе.

«Влюбиться в Овечкина очень просто. И в этом они с Капризовым похожи. Кирилл такой же. Его поведение на площадке и игра заражают других. Очень интересно, как далеко он зайдёт», — отмечает ассистент главного тренера «Миннесоты» Боб Вудс.

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В игре с «Эдмонтоном» появилось ещё одно доказательство того, как Капризова ценят и любят в команде, как им дорожат. Во время матча телекамера выхватила скамейку запасных «Миннесоты», на которой Капризов сидел рядом со своим главным партнёром в нынешнем сезоне Матсом Цуккарелло. Хоккеисты переговаривались, а затем Кирилл слегка поник, как будто чем-то расстроенный. Норвежец, увидев это, поднял по очереди каждую из рук Кирилла и легонько постучал клюшкой по крагам.

ВИДЕО.

До конца не понятно, что хотел сказать Цуккарелло этим жестом. То ли он имитировал «ремонт» рук Кирилла, то ли «помогал Капризову выбить бетон из рук», как предположили авторы аккаунта Hockey Wilderness в одной из соцсетей. В любом случае получился смешной и добрый эпизод, показывающий, что с атмосферой в «Миннесоте» всё в порядке.

Ну а Капризов, даже если у него действительно в руках застыл бетон, после помощи Цуккарелло набрал свои очередные два очка в сезоне.