Удар сильнее, чем геополитика. В КХЛ хотят урезать лимит на легионеров

Лишь неделю назад «Чемпионат» писал о том, к чему может привести отток легионеров из КХЛ, связанный с политическими событиями и экономической нестабильностью. Очень вовремя прилетела новость: ФХР внесла в Минспорта инициативу о сокращении лимита до трёх человек. Учитывая степень сращённости наших спортивных органов друг с другом, вопрос, скорее всего, уже решённый.

Федерация и условно «консервативная» часть отечественного хоккейного истеблишмента давно покушалась на то, чтобы урезать лимит, хотя и нынешние пять легионеров в заявке на матч — это не то чтобы много, лишь 25% от заявки. В футболе, например, с кажущимся драконовским лимитом «8+17», максимальное число иностранцев составляет 36% от заявки на матч в 22 человека.

Сравнение с футболом любопытно и из-за того, что в нём произошел обратный процесс, лимит смягчили до 13 человек в заявке и восьми на поле — это самые мягкие правила за время существования ограничительных мер. Можно догадаться, с чем это связано: уровень РПЛ за последние пару лет с жёстким лимитом улетел куда-то в тартарары, список позорных вылетов из еврокубков за это время увеличился раза в два, пополнившись экзотическими «Локомотивом» Тбилиси и «Ракувом». Никто не называет лимит прямой причиной этого, но совпадение уж слишком подозрительное.

Вокруг лимита последние пятнадцать лет идут одни и те же половецкие пляски. Аргументы сторонников жёстких ограничений и вообще запрета иностранцев одни и те же: «второсортные иностранцы», «наша молодёжь», «они не выкладываются на 100 процентов, только берут наши деньги». Лет тридцать назад в НХЛ так реагировали на первых советских игроков — приехали дармоеды, лишат мест наших местных Джонов. Правда, за 30 лет в Америке поняли, что без европейцев лиге никуда не деться, а наша теоретическая мысль так и застряла на одной позиции.

Павел Патера и Томаш Власак — одни из первых легионеров в Суперлиге Фото: photo.khl.ru

Урезание лимита до трёх игроков будет возвращением ко временам Суперлиги, когда лимит тоже находился на таком уровне. Кроме этого, ФХР, которая непродолжительный период времени полностью управляла Суперлигой, не упускала возможность подзаработать на иностранцах, введя налог на легионеров. Позднее лимит был смягчён до четырёх человек, но под него попадали и игроки из СНГ, которых в наших клубах было тогда предостаточно. Правда, в нулевые иностранцы ещё массово в Суперлигу и не рвались — во многом из-за бытовых причин (одна история с Лекавалье и нижнекамским туалетом чего стоит).

Проблема в том, что прямо сейчас нет вообще никаких причин, чтобы сокращать лимит. «Интересы сборной», эта вечная заплачка, сейчас не в тренде, и вообще непонятно, когда наша сборная сможет играть не с Белоруссией. Может, вернётся уже в следующем году, а может быть, вернётся лет через пять и то в самый низший дивизион в компанию с Киргизией. Пока международные федерации мягкости к нашей стране не проявляют.

Мантра про «второсортных легионеров» при ближайшем рассмотрении тоже разваливается моментально. «Адмирал», например, подписал пару защитников олимпийской сборной Чехии: конечно, это вызывает вопросы к уровню нынешней чешской защиты, но сам факт показателен. Небогатый «Витязь» давно выезжает только на спинах удачно подобранных иностранцев. Даже у «Северстали», которая тратила на иностранцев по минимуму, есть в составе свой олимпийский чемпион.

Йоонас Няттинен выиграл Олимпиаду Фото: photo.khl.ru

Лимит несколько лет назад сыграл положительную роль в плане подбора иностранцев — откровенно левые игроки из словацких лиг и ECHL в наш чемпионат не едут, клубы относятся к селекции бережнее. Локальные провалы отдельных команд связаны с влиянием агентов или трудностями с адаптацией (условный Ведин в «Сибири» скучал, но раскрылся в «Динамо»). Разговоры о бедности рынка в докризисных условиях были самооправданием ленивой селекционной работы.

Далее: отталкиваясь от данных «СЭ» о средней зарплате иностранца в 39 миллионов рублей, можно предположить, что у среднестатистической команды КХЛ после урезания лимита осталось бы 78 млн лишних зарплатных денег. Куда их деть? Получается, что рынок российских игроков, и так подогретый в последние годы, раскалится ещё сильнее. «Локомотив» уже якобы готов потратить на Бурдасова 90 миллионов. Зарплаты игроков третьего-четвёртого звеньев, ради которых во многом вводился потолок, снова взлетят — конкуренции-то у них нет.

При обсуждени этого говорят, что сейчас клубы-то заиграют свою молодёжь, и вообще всем надо идти по пути СКА, который активно заигрывает своих молодых. Эти рассуждения — чистое издевательство: почти всю классную молодёжь у клубов-середняков топ-команды сметают ещё в 15-16 лет. «Витязь» был бы рад заменить Оямяки и Аалтонена своей молодёжью, но как это сделать, если она очень быстро уезжает в Петербург? Касается это, впрочем, не только «Витязя»: селекционные службы топ-клубов в последние годы развились, и командам из Сибири и Дальнего Востока стало ещё труднее удерживать молодёжь.

Фото: photo.khl.ru

Зная склонности многих наших тренеров, освободившиеся места, скорее, получат возвращенцы из лиг типа Словакии и Дании, которым в новом сезоне могут запретить играть в Европе. Здесь, как и в футболе, нельзя говорить, что молодые русские игроки не получают мест в основе из-за пяти иностранцев — нет, им в первую очередь преграждают путь 13 более возрастных соотечественников.

Известный агент Сергей Паремузов в комментариях «Чемпионату» говорит об этом же: «Все разговоры про наших молодых ребят мы слышали не один, не два и не три раза. Нашим ребятам надо играть на уровне сильных легионеров, тогда проблем с конкуренцией не будет». В принципе, на примере футбола мы уже убедились, что даже очень жёсткий лимит не даёт автоматического прохода молодому игроку в основу команды. А ведь во взрослом хоккее молодому сложнее, чем в игре с мячом.

Даже с нынешней ситуацией был шанс, что это не навсегда, что многим легионерам будет наплевать на политику и они вернутся в Россию. Но хоккейная власть решила ослабить КХЛ сама, не прибегая к помощи внешних обстоятельств.