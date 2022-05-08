Появится ли в России новый звёздный вратарь? Что «Локомотив» разглядел в сыне Кошечкина

Каждое трансферное окно – повод для появления новых лиц в лиге. Приходят легионеры (но с ними сейчас ничего не понятно), поднимаются из молодёжки новые игроки, иногда даже возвращаются из Европы или Северной Америки никогда не игравшие здесь на взрослом уровне русские. Сегодня про молодёжь – «Локомотив» подписал вратаря Максима Майорова. Сына Василия Кошечкина, сыгравшего всего полгода в молодёжной лиге и без опыта в ВХЛ, забрал на дальнейшее воспитание ярославский клуб. Поговорим о конкуренте Бочарова (как минимум – в перспективе, как максимум – уже осенью).

Максиму 17 лет. Как и отец, он начинал свою карьеру в Тольятти. Прошлую предсезонку проводил с молодёжкой: сыграл два матча и особо не впечатлил – три пропущенных шайбы за чуть менее 60 минут игрового времени. Сезон начинал в юниорской команде «Лада-Веста», за которую в сентябре провёл три игры и пропустил шесть шайб. В том же месяце и привлёк особое внимание руководителей молодёжной команды «Ладьи».

Клуб в начале сезона имел всего одного хорошего вратаря, а идти в сезон без надёжного бэкапа – всё равно что с бомбой замедленного действия. Ни от травм, ни от элементарного спада основной вратарь не застрахован.

1 октября Майоров сыграл первый матч в МХЛ – четыре минуты в конце третьего периода против вполне серьёзных «Мамонтов Югры». Отразил целых четыре броска и дотянул до победы. Но счёт в тот момент уже был 6:2 в пользу Тольятти, и шансов проиграть было чрезвычайно мало даже с совсем неопытным вратарём. В игру Максим включился сразу. Точнее, включили партнёры: через 30 секунд после замены вратаря «Ладья» схватила удаление. Но тогда «Мамонты» за две минуты потревожили Майорова всего тремя бросками и в целом большинство провалили.

В плей-офф «Ладья» не попала – но справедливости ради скажу, им не хватило всего четыре очка до восьмого места. Максим по ходу сезона занимал место второго, но очень надёжного стража ворот — коэффициент надёжности 2,16 и 93,1% отражённых бросков за 32 матча. Тем самым переиграл своего непосредственного соперника – 19-летнего Даниила Захарова. Тот провёл 42 матча и отстоял их на коэффициент 3,06 и отразил 90,6%.

За 32 игры в МХЛ показал себя с самых разных сторон: как творил божественные сейвы…

ВИДЕО.

…так и пропускал кошмарные голы. Точнее, буквально забивал сам себе.

ВИДЕО.



Из 32 матчей — три игры на ноль. Одна из которых с «Мамонтами Югры» — лидером Восточной конференции на тот момент. В январе стал лучшим новичком недели в МХЛ, а чуть погодя получил звание лучшего вратаря месяца вместе со спартаковцем Павлом Канаевым. По ходу сезона Макс вызывался и в ВХЛ, но за «Ладу» сыграть не получилось: было только имя в заявке на месте второго голкипера.

Теперь новая вершина — «Локомотив». По информации из социальной сети агента вратаря Шуми Бабаева, Майоров получил в «Локомотиве» четырёхлетний контракт. «Лада» получила денежную компенсацию.

И заикнёмся всё-таки про папины гены. Рост Майорова 198 сантиметров – он всего на какие-то крохи отстаёт в этом плане от ровно двухметрового Василия Кошечкина. Похож он на отца и по движению, и по стилю игры. Считается, что более габаритный вратарь с большей вероятностью может добиться успеха – проще закрыть собой ворота, соответственно, проще не пропустить. Миф старый и разрушенный Худобиным: без усердной работы над ногами рост не такой уж большой помощник. Касательно Майорова сейчас можно резюмировать: движение в воротах, техника и реакция хорошие. И есть куда расти (например, до 201 см) и над чем работать.

Максим Майоров в воротах «Ладьи» Фото: hclada.ru

Какой расклад в системе «Локомотива»? Ярославль обменял права на Илью Коновалова на динамовского вратаря Ивана Бочарова. «Динамо» выиграло, а вот касательно «Локомотива» есть вопросы. Бочарову уже давно требовалась встряска в виде смены клуба, но поможет ли она на 100%? Уже два года, как его не по-детски штормит. Эдди Паскуале пока занимает образ «тёмной лошадки», как и все прочие легионеры. Из вратарей в Ярославле есть ещё Даниил Исаев. Второй голкипер по прошедшему сезону провёл всего 9 игр, остальные забрал себе канадец. Всё, что дали – отстоял прилично. Нехорошо лишь то, что за последние годы он в принципе играл мало: что в КХЛ, что в ВХЛ. А за его спиной тем временем вырос самый прямой конкурент Майорова — Егор Гуськов.

Вообще, ярославская молодёжка выпускает двух вратарей в этом году: как раз Гуськова и Егора Горшкова. Но из них интереснее первый. Хоть и перерос МХЛ, но шанс быть задрафтованным ещё остался. Вряд ли Исаев сможет составить серьёзную конкуренцию Майорову, а вот Гуськов уже не так прост. Максим обыгрывает Егора в росте (рост Гуськова 180 см) и во вратарских показателях за прошедший сезон, но тот намного опытнее: и в сборной выступал, и в МХЛ несколько лет провёл, и очень стабилен психологически, что вратарю просто необходимо. Проблема только в том, что Гуськов пока без контракта.

Торопится ли «Локомотив» с решением забрать довольно-таки неопытного вратаря? Вопрос хороший. Это вполне неплохая инвестиция в будущее, возможно, даже в самое ближайшее. Как минимум они нашли хорошего вратаря для «Локо», который после ухода сразу двух основных голкиперов остался буквально разорённый. Сможет ли Майоров составить конкуренцию Бочарову? Очень многое прояснится и сложится в следующих месяцах, но в первую очередь надо смотреть на форму, в которой вратари подойдут к предсезонке. Шанс есть всегда.