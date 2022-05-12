Финны идут на золотой дубль, чехам надоело позориться. Разбор группы В на ЧМ-22 по хоккею

Продолжаем наши игры: после разбора группы А переходим к группе B, где из-за особенностей жеребьёвки очутилось четыре команды «большой шестёрки», которые резко выделяются уровнем на фоне остальных команд.

Австрия

Второй «административный» участник ЧМ, который заменил Беларусь. Однако, в отличие от таких же административных французов в соседней группе, местный хоккей поступательно развивается — конечно, не очень быстрыми темпами, но довольно уверенно. Конечно, свою карьеру завершил лучший австриец в истории Томас Ванек, но у австрийцев растёт неплохое поколение, недавно вышедшее в элитную группу МЧМ.

Главный юный талант местного хоккея, девятый номер драфта Марко Росси, не приедет из-за серьёзной травмы, но зато у австрийцев на подходе новый первораундник — 18-летний Марко Каспер, играющий в шведской лиге. Кроме него, стоит последить за наверняка знакомым постоянным зрителям ЧМ вратарём Штаркбаумом, а также форвардом Цвергером из швейцарской лиги.

Роджер Бадер, главный тренер сборной Австрии Фото: Philipp von Ditfurth/Getty Images

Австрия отыграла один из этапов Евротура вместо сборной России, и несмотря на три поражения, не разваливалась ни в одной из игр. Тренера Роджера Бадера хвалят за то, что он стремится привить своей команде агрессивный стиль — и, кажется, Австрия на этот раз не уедет в лифте вниз, в дивизион 1А.

Норвегия

10 лет назад Патрик Торесен и его друзья были главной сенсацией ЧМ, а игрок СКА вошёл в символическую сборную турнира. Начало десятилетия Норвегия провела очень неплохо, казалось, что страна будет новой солидной командой среднего класса — а оказалось, что за золотым поколением дальше банально никого нет.

Норвегия — самая серая команда международного хоккея последних лет. Другие середняки навязывают бой, там могут быть интересные молодые фигуры, аутсайдеры бросаются в глаза крупными поражениями. Норвежцы же скучно обыгрывали парочку аутсайдеров, без шансов, хоть и некрупно, проигрывали почти всем более сильным командам и сохраняли место в элите, чтобы повторить всё это через год.

Один из норвежских пользователей хоккейного форума HFBoards даже пишет: «Ужасно скучная команда. Надеюсь, что мы вылетим, потому что пора что-то менять в местном хоккее. Наши лучшие игроки — два стареющих брата (Олимбы — Кен-Андре и Матис) и парень из второй швейцарской лиги (Матиас Треттенес)». Добавим, что Торесен завершил карьеру в сборной — серьёзно, в этой Норвегии и смотреть особо не за кем. Сейчас вероятность вылета — наибольшая за последние годы.

Великобритания

Год назад британцы удивили многих победой над Беларусью и в целом весьма пристойным уровнем игры. Главная звезда той команды, 21-летний Лиам Кирк, забросил семь шайб на групповом турнире, попал в символическую сборную ЧМ и даже подписал контракт с «Аризоной». Однако тяжёлая травма выбила Кирка из хоккея почти на весь сезон, в Тампере его не будет.

Лиам Кирк Фото: Lukasz Laskowski/Getty Images

Последние успехи сборной оживили популярность хоккея в стране. По данным последнего рейтинга ИИХФ, шестая по посещаемости команда Европы — «Шеффилд» из города, который намного больше известен футбольными «Юнайтед» и «Уэнсдэй». В топ-50 попал и «Белфаст», который с 80-го места рванул сразу на 37-е.

Что касается чистого хоккея, то сложно сказать, на что будет рассчитывать Британия без Кирка. Идиотская формула турнира заставляет таких аутсайдеров экономить силы на матчи с топ-соперниками, чтобы разбираться с конкурентами за потенциальное последнее место — и так как вылет в этом году вернули, боимся, что британцы не будут упираться против чехов или шведов.

Латвия

На Олимпиаде команда Харийса Витолиньша проиграла все матчи, хотя выглядела довольно симпатично против топ-соперников. Судя по всему, после домашнего ЧМ и Олимпиады в латвийском хоккее всё-таки сменилось поколение — в Тампере вы не увидите ни Дарзиньша, ни Даугавиньша, ни Карсумса. На ЧМ едет команда, которая моложе олимпийской в среднем на два года.

Элвис Мерзликин Фото: RvS.Media/Getty Images

При этом нельзя сказать, что латвийская команда неизвестна по именам. Из НХЛ они получили Рудольфа Балцерса и Элвиса Мерзликина. Несмотря на то что у тёзки Пресли в «Коламбусе» довольно дрянная статистика, оборона «мундиров» в этом году была решетом и по ожидаемым голам выдала один из худших результатов в истории. Братья Букартсы, Кениньш из швейцарской лиги, здоровый Аболс из шведского чемпионата — для постоянного зрителя хоккея сборных все эти имена известны.

Возможно, вы не захотите смотреть эту команду чисто из-за политических предпочтений, но с точки хоккея это будет очень интересная сборная. Смотря на составы некоторых топ-сборных этой четвёрки, есть ощущение, что борьбу навязать всё-таки получится.

США

В сноске про составы выше, конечно, в первую очередь имелась в виду американская команда. Даже в худшие годы, когда половину сборной составляли студенты, у «звёздно-полосатых» в составе был какой-нибудь интересный молодой нападающий. Много будущих звёзд ездили в сборную, ещё играя в NCAA или после первого сезона в НХЛ. А здесь что? Молодые парни типа Фаррелла или Хмелевски на будущих звёзд лиги пока не похожи никак.

Несмотря на то что большинство игроков этой сборной едут сюда с контрактами НХЛ, даже хочется, чтобы это реально были студенты — они хотя бы играли весело. Команда, где половина игроков — это чекеры типа Кульмана и Хэйдена, вызывает две ассоциации — «бей вперёд — игра придёт» и «копаем от забора и до обеда».

Впрочем, вряд ли этой команде грозит провал, подобный прошлогоднему шведскому непопаданию в плей-офф. Защита во главе с Сетом Джонсом, получившим капитанскую нашивку, довольно крепкая, вратарская бригада интересная — организованной игры должно хватить для попадания в плей-офф, тем более в ситуации, когда из нижней четвёрки реальным оппонентом выглядит только Латвия.

Швеция

Мы так привыкли к массированным шведским десантам из НХЛ, что эта сборная выглядит непривычно бедно. Впрочем, концепция Юхана Гарпенлёва, судя по всему, после Олимпиады изменений не претерпела — мы играем на 1:0, а соперник, пока играет против нас, умрёт от скуки. Забивать тут действительно особенно некому — два энхаэловца Асплунд и Бемстрём на двоих не набрали даже 40 очков. Главных звёзд европейских лиг, как и на Олимпиаде, здесь нет. Полевых игроков, игравших в этом году в КХЛ, лишь трое — связка Нордстрём — Валльмарк и защитник Линдхольм из Минска.

Оливер Экман-Ларссон Фото: RvS.Media/Getty Images

Впрочем, эту сборную от прошлогодней, провалившей Ригу, отличает то, что оборона здесь всё-таки получила достаточно дорогостоящих энхаловцев — в прошлом году они были в нападении, но не в обороне. Ларссон, Экман-Ларссон, Далин и Густафссон — это отличная топ-4, которая и в атаке может быть более продуктивной, чем большая часть нападения. В олимпийской Канаде — 2014, например, в своё время лучшими бомбардирами были Даути и Уэбер. Вопрос, правда, к вратарям — скорее всего, основным будет Хелльберг, который приехал на турнир после одноматчевой побывки в «Детройте», но свой сезон в «Сочи» он провёл весьма нестабильно.

В общем, не ждите от «Тре Крунур» этого года фейерверка. Причём не совсем понятно, зачем штаб сборной выдерживает свою олимпийскую концепцию — сейчас доступного таланта вполне достаточно. Но есть ощущение, что шведские энхаэловцы не особо хотят работать с Гарпенлёвым — и их, кажется, можно понять.

Чехия

Ещё немного, и «народны тим» отпразднует грустный юбилей — 10 лет последней медали на чемпионате мира. Для великой хоккейной страны это нереальное позорище, и чехи после провальной Олимпиады наступили на горло своей гордости и всё-таки пригласили в сборную иностранного тренера. На доморощенных надежды не осталось после того, как Филип Пешан, приходивший в сборную с огромными авансами, всё завалил.

На фоне успехов Финляндии и её тренерской школы выбор логично пал на финна — Кари Ялонена. Вы его помните по отличному «Льву»-2014 — и в Чехии, вполне возможно, тоже запомнили из-за этого. На клубном уровне Кари даже более успешен, чем однофамилец Юкка — у него семь титулов в Лииге и два в Швейцарии. Перемены наступили сразу — если при Пешане чехи были худшей командой Евротура, то при Ялонене выиграли два последних этапа.

Кари Ялонен Фото: SC Bern/Getty Images

Ялонен омолодил команду, отказался от набора сплошных технарей, как было на Олимпиаде, где у чехов было полно мастерства, но оно ничего не давало. Конечно, забивалами будут энхаэловцы (Гертл, Врана) и вечные Червенка с Крейчи, но в нижних звеньях будут пахать сравнительно неизвестные парни из местной лиги. Наконец во вратарской линии отказались от Грубеца, Олимпиаду провалившего вдрызг — первым вратарём, скорее всего, будет Карел Веймелка из «Аризоны», внезапно взлетевший из безвестного кипера Экстралиги в первого номера клуба НХЛ (пусть даже худшего).

В принципе, главное приобретение чехов — это тренер. И этот тренер, скорее всего, приведёт эту сборную к долгожданной медали, хотя вряд ли она будет золотой.

Финляндия

«Зачем ломать то, что работает» — наверняка думают финны. Юкка Ялонен вывел в три финала подряд команды, почти целиком составленные из игроков европейских лиг, и странно было бы экстренно ломать сложившиеся связки ради залётных ребят из НХЛ. Конечно, гости оттуда будут, но это ролевики типа Армии и Ламмикко. В последний час, правда, после вылета «Нэшвилла» присоединился автор гола имени себя Микаэль Гранлунд — но и это, скорее, замена брата Маркуса.

Юкка Ялонен Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В составе на ЧМ 17 свеженьких олимпийских чемпионов. Мимо турнира пролетела, например, связка Аалтонен — Оямяки, которая в Пекине не вышла на свой подольский уровень. Почти все остальные на месте — крепкая защита, отличная вратарская бригада, уфимская связка, а теперь ещё и ролевики из НХЛ подъехали. Главное — никуда не уехал Юкка Ялонен, который после Олимпиады выразил явное неудовольствие тем, что клубы НХЛ не особо обращают внимания на европейских тренеров.

Если вы смотрели Олимпиаду, то ничего и пересказывать не надо. Единственное — в отличие от Пекина, здесь преимущества по именам не будет. Зато никуда не исчезает преимущество по сыгранности и системности — и эти факторы делают весьма реальным третий подряд финал ЧМ Канада — Финляндия. Помешать может разве что «домашнее проклятие» и возможный звезднячок после пекинского титула.