Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кто сыграет в группе B чемпионата мира по хоккею, разбор, сборная Финляндии, сборная Чехии, сборная Швеции

Финны идут на золотой дубль, чехам надоело позориться. Разбор группы В на ЧМ-22 по хоккею
Родион Власов
Разбор группы В на ЧМ-2022 по хоккею
Комментарии
Шведы и американцы без звёздных форвардов, готовые к взлёту австрийцы и омолодившиеся латыши.

Продолжаем наши игры: после разбора группы А переходим к группе B, где из-за особенностей жеребьёвки очутилось четыре команды «большой шестёрки», которые резко выделяются уровнем на фоне остальных команд.

Огромные канадцы и загадочная Швейцария. С кем могла играть Россия в группе А на ЧМ-2022 Огромные канадцы и загадочная Швейцария. С кем могла играть Россия в группе А на ЧМ-2022

Австрия

Второй «административный» участник ЧМ, который заменил Беларусь. Однако, в отличие от таких же административных французов в соседней группе, местный хоккей поступательно развивается — конечно, не очень быстрыми темпами, но довольно уверенно. Конечно, свою карьеру завершил лучший австриец в истории Томас Ванек, но у австрийцев растёт неплохое поколение, недавно вышедшее в элитную группу МЧМ.

Главный юный талант местного хоккея, девятый номер драфта Марко Росси, не приедет из-за серьёзной травмы, но зато у австрийцев на подходе новый первораундник — 18-летний Марко Каспер, играющий в шведской лиге. Кроме него, стоит последить за наверняка знакомым постоянным зрителям ЧМ вратарём Штаркбаумом, а также форвардом Цвергером из швейцарской лиги.

Роджер Бадер, главный тренер сборной Австрии

Роджер Бадер, главный тренер сборной Австрии

Фото: Philipp von Ditfurth/Getty Images

Австрия отыграла один из этапов Евротура вместо сборной России, и несмотря на три поражения, не разваливалась ни в одной из игр. Тренера Роджера Бадера хвалят за то, что он стремится привить своей команде агрессивный стиль — и, кажется, Австрия на этот раз не уедет в лифте вниз, в дивизион 1А.

Норвегия

10 лет назад Патрик Торесен и его друзья были главной сенсацией ЧМ, а игрок СКА вошёл в символическую сборную турнира. Начало десятилетия Норвегия провела очень неплохо, казалось, что страна будет новой солидной командой среднего класса — а оказалось, что за золотым поколением дальше банально никого нет.

Норвегия — самая серая команда международного хоккея последних лет. Другие середняки навязывают бой, там могут быть интересные молодые фигуры, аутсайдеры бросаются в глаза крупными поражениями. Норвежцы же скучно обыгрывали парочку аутсайдеров, без шансов, хоть и некрупно, проигрывали почти всем более сильным командам и сохраняли место в элите, чтобы повторить всё это через год.

Один из норвежских пользователей хоккейного форума HFBoards даже пишет: «Ужасно скучная команда. Надеюсь, что мы вылетим, потому что пора что-то менять в местном хоккее. Наши лучшие игроки — два стареющих брата (Олимбы — Кен-Андре и Матис) и парень из второй швейцарской лиги (Матиас Треттенес)». Добавим, что Торесен завершил карьеру в сборной — серьёзно, в этой Норвегии и смотреть особо не за кем. Сейчас вероятность вылета — наибольшая за последние годы.

Великобритания

Год назад британцы удивили многих победой над Беларусью и в целом весьма пристойным уровнем игры. Главная звезда той команды, 21-летний Лиам Кирк, забросил семь шайб на групповом турнире, попал в символическую сборную ЧМ и даже подписал контракт с «Аризоной». Однако тяжёлая травма выбила Кирка из хоккея почти на весь сезон, в Тампере его не будет.

Лиам Кирк

Лиам Кирк

Фото: Lukasz Laskowski/Getty Images

Последние успехи сборной оживили популярность хоккея в стране. По данным последнего рейтинга ИИХФ, шестая по посещаемости команда Европы — «Шеффилд» из города, который намного больше известен футбольными «Юнайтед» и «Уэнсдэй». В топ-50 попал и «Белфаст», который с 80-го места рванул сразу на 37-е.

Что касается чистого хоккея, то сложно сказать, на что будет рассчитывать Британия без Кирка. Идиотская формула турнира заставляет таких аутсайдеров экономить силы на матчи с топ-соперниками, чтобы разбираться с конкурентами за потенциальное последнее место — и так как вылет в этом году вернули, боимся, что британцы не будут упираться против чехов или шведов.

Латвия

На Олимпиаде команда Харийса Витолиньша проиграла все матчи, хотя выглядела довольно симпатично против топ-соперников. Судя по всему, после домашнего ЧМ и Олимпиады в латвийском хоккее всё-таки сменилось поколение — в Тампере вы не увидите ни Дарзиньша, ни Даугавиньша, ни Карсумса. На ЧМ едет команда, которая моложе олимпийской в среднем на два года.

Элвис Мерзликин

Элвис Мерзликин

Фото: RvS.Media/Getty Images

При этом нельзя сказать, что латвийская команда неизвестна по именам. Из НХЛ они получили Рудольфа Балцерса и Элвиса Мерзликина. Несмотря на то что у тёзки Пресли в «Коламбусе» довольно дрянная статистика, оборона «мундиров» в этом году была решетом и по ожидаемым голам выдала один из худших результатов в истории. Братья Букартсы, Кениньш из швейцарской лиги, здоровый Аболс из шведского чемпионата — для постоянного зрителя хоккея сборных все эти имена известны.

Возможно, вы не захотите смотреть эту команду чисто из-за политических предпочтений, но с точки хоккея это будет очень интересная сборная. Смотря на составы некоторых топ-сборных этой четвёрки, есть ощущение, что борьбу навязать всё-таки получится.

США

В сноске про составы выше, конечно, в первую очередь имелась в виду американская команда. Даже в худшие годы, когда половину сборной составляли студенты, у «звёздно-полосатых» в составе был какой-нибудь интересный молодой нападающий. Много будущих звёзд ездили в сборную, ещё играя в NCAA или после первого сезона в НХЛ. А здесь что? Молодые парни типа Фаррелла или Хмелевски на будущих звёзд лиги пока не похожи никак.

Одна из худших атак в истории и дорогущий защитник из НХЛ. Какой будет сборная США на ЧМ Одна из худших атак в истории и дорогущий защитник из НХЛ. Какой будет сборная США на ЧМ

Несмотря на то что большинство игроков этой сборной едут сюда с контрактами НХЛ, даже хочется, чтобы это реально были студенты — они хотя бы играли весело. Команда, где половина игроков — это чекеры типа Кульмана и Хэйдена, вызывает две ассоциации — «бей вперёд — игра придёт» и «копаем от забора и до обеда».

Впрочем, вряд ли этой команде грозит провал, подобный прошлогоднему шведскому непопаданию в плей-офф. Защита во главе с Сетом Джонсом, получившим капитанскую нашивку, довольно крепкая, вратарская бригада интересная — организованной игры должно хватить для попадания в плей-офф, тем более в ситуации, когда из нижней четвёрки реальным оппонентом выглядит только Латвия.

Швеция

Мы так привыкли к массированным шведским десантам из НХЛ, что эта сборная выглядит непривычно бедно. Впрочем, концепция Юхана Гарпенлёва, судя по всему, после Олимпиады изменений не претерпела — мы играем на 1:0, а соперник, пока играет против нас, умрёт от скуки. Забивать тут действительно особенно некому — два энхаэловца Асплунд и Бемстрём на двоих не набрали даже 40 очков. Главных звёзд европейских лиг, как и на Олимпиаде, здесь нет. Полевых игроков, игравших в этом году в КХЛ, лишь трое — связка Нордстрём — Валльмарк и защитник Линдхольм из Минска.

Оливер Экман-Ларссон

Оливер Экман-Ларссон

Фото: RvS.Media/Getty Images

Впрочем, эту сборную от прошлогодней, провалившей Ригу, отличает то, что оборона здесь всё-таки получила достаточно дорогостоящих энхаловцев — в прошлом году они были в нападении, но не в обороне. Ларссон, Экман-Ларссон, Далин и Густафссон — это отличная топ-4, которая и в атаке может быть более продуктивной, чем большая часть нападения. В олимпийской Канаде — 2014, например, в своё время лучшими бомбардирами были Даути и Уэбер. Вопрос, правда, к вратарям — скорее всего, основным будет Хелльберг, который приехал на турнир после одноматчевой побывки в «Детройте», но свой сезон в «Сочи» он провёл весьма нестабильно.

В общем, не ждите от «Тре Крунур» этого года фейерверка. Причём не совсем понятно, зачем штаб сборной выдерживает свою олимпийскую концепцию — сейчас доступного таланта вполне достаточно. Но есть ощущение, что шведские энхаэловцы не особо хотят работать с Гарпенлёвым — и их, кажется, можно понять.

Чехия

Ещё немного, и «народны тим» отпразднует грустный юбилей — 10 лет последней медали на чемпионате мира. Для великой хоккейной страны это нереальное позорище, и чехи после провальной Олимпиады наступили на горло своей гордости и всё-таки пригласили в сборную иностранного тренера. На доморощенных надежды не осталось после того, как Филип Пешан, приходивший в сборную с огромными авансами, всё завалил.

«Пешана — на расстрел». В Чехии жёстко отреагировали на вылет сборной с Олимпиады «Пешана — на расстрел». В Чехии жёстко отреагировали на вылет сборной с Олимпиады

На фоне успехов Финляндии и её тренерской школы выбор логично пал на финна — Кари Ялонена. Вы его помните по отличному «Льву»-2014 — и в Чехии, вполне возможно, тоже запомнили из-за этого. На клубном уровне Кари даже более успешен, чем однофамилец Юкка — у него семь титулов в Лииге и два в Швейцарии. Перемены наступили сразу — если при Пешане чехи были худшей командой Евротура, то при Ялонене выиграли два последних этапа.

Кари Ялонен

Кари Ялонен

Фото: SC Bern/Getty Images

Ялонен омолодил команду, отказался от набора сплошных технарей, как было на Олимпиаде, где у чехов было полно мастерства, но оно ничего не давало. Конечно, забивалами будут энхаэловцы (Гертл, Врана) и вечные Червенка с Крейчи, но в нижних звеньях будут пахать сравнительно неизвестные парни из местной лиги. Наконец во вратарской линии отказались от Грубеца, Олимпиаду провалившего вдрызг — первым вратарём, скорее всего, будет Карел Веймелка из «Аризоны», внезапно взлетевший из безвестного кипера Экстралиги в первого номера клуба НХЛ (пусть даже худшего).

В принципе, главное приобретение чехов — это тренер. И этот тренер, скорее всего, приведёт эту сборную к долгожданной медали, хотя вряд ли она будет золотой.

Финляндия

«Зачем ломать то, что работает» — наверняка думают финны. Юкка Ялонен вывел в три финала подряд команды, почти целиком составленные из игроков европейских лиг, и странно было бы экстренно ломать сложившиеся связки ради залётных ребят из НХЛ. Конечно, гости оттуда будут, но это ролевики типа Армии и Ламмикко. В последний час, правда, после вылета «Нэшвилла» присоединился автор гола имени себя Микаэль Гранлунд — но и это, скорее, замена брата Маркуса.

Юкка Ялонен

Юкка Ялонен

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В составе на ЧМ 17 свеженьких олимпийских чемпионов. Мимо турнира пролетела, например, связка Аалтонен — Оямяки, которая в Пекине не вышла на свой подольский уровень. Почти все остальные на месте — крепкая защита, отличная вратарская бригада, уфимская связка, а теперь ещё и ролевики из НХЛ подъехали. Главное — никуда не уехал Юкка Ялонен, который после Олимпиады выразил явное неудовольствие тем, что клубы НХЛ не особо обращают внимания на европейских тренеров.

«Россия может шантажировать компроматами». Финны боятся за свой чемпионат мира «Россия может шантажировать компроматами». Финны боятся за свой чемпионат мира

Если вы смотрели Олимпиаду, то ничего и пересказывать не надо. Единственное — в отличие от Пекина, здесь преимущества по именам не будет. Зато никуда не исчезает преимущество по сыгранности и системности — и эти факторы делают весьма реальным третий подряд финал ЧМ Канада — Финляндия. Помешать может разве что «домашнее проклятие» и возможный звезднячок после пекинского титула.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022