Американцы раздавили Латвию за 20 минут! Экс-помощник Знарка дебютировал на ЧМ с поражения

Сегодня в Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею, который пройдёт без участия сборной России. Дело не в рейтинге или раскладе сил, ведь наша сборная – топ-команда. Всему виной нынешняя политическая ситуация в мире. Политика, как это часто бывает в последнее время, в очередной раз вмешалась в спорт, поэтому россияне вынужденно остались дома.

«Честно говоря, я от вас узнал, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Я думал, что такого турнира уже нет (смеётся). Сам уровень, наверное, не понизится, но смысл для нас понижается. Какой смысл смотреть чемпионат мира, когда не за кого поболеть? Будут смотреть разве что профессионалы. Тренеры, скауты и другие заинтересованные люди», – заявил мне сегодня чемпион мира, знаменитый в прошлом нападающий Максим Сушинский.

С чувством юмора у Максима всегда был полный порядок, но ведь у многих болельщиков турнир действительно перестал вызывать повышенный интерес. Нарушены все мыслимые и немыслимые принципы, ни о каком справедливом соперничестве в сложившейся ситуации говорить не приходится.

Однако с профессиональной точки зрения понаблюдать за соревнованием действительно стоило. Так, в первый игровой день в группе B сильнейшего определяли команды США и Латвии. Американцы традиционно привозят на турнир посредственный состав, а латвийцы сами по себе никогда звёзд с неба не хватали, зачастую выступая в роли статистов.

В составе сборной США интересно было понаблюдать за защитниками Сетом Джонсом и Нейтом Шмидтом, а также за нападающим Алексом Гальченюком. У Латвии самым колоритным персонажем можно было смело назвать основного голкипера Элвиса Мерзликина.

В первом же большинстве американцев Мерзликину пришлось вступать в игру и крутиться в воротах словно белка в колесе. Но отыграть на ноль в первом периоде у Элвиса всё равно не получилось.

Американцы перешли в позиционную атаку, Пик набросил от синей линии, Барбер на пятаке после двойного рикошета переправил шайбу в цель. Была игра коньком, но неумышленная, поэтому судьи гол засчитали.

Далее, после удаления капитана сборной Латвии Родриго Аболса, отличился капитан сборной США – Сет Джонс. Шмидт сделал перевод на левый край, Джонс подстроился и бросил низом — шайба проскочила между щитков Мерзликина.

Америка начала очень мощно, а Латвия буквально не могла поднять головы. Коллектив Дэвида Куинна забивал даже в меньшинстве: Джонс совершил перехват, прорвался через всю площадку и сделал подкидку на дальнюю штангу, а Бордело с острого угла пробил Мерзликина.

Второй период тоже начался с гола Америки. На этот раз Лафферти по центру влетел в зону, качнул защитника и с кистей резко бросил в дальнюю девятку — вратарь соперника не дотянулся до шайбы. 4:0 – избиение младенца продолжалось.

Игроки сборной США по хоккею Фото: iihf.com

Интересно, что ни идей, ни характера у команды Харийса Витолиньша (к слову, бывшего помощника Олега Знарка) не наблюдалось. Латвия, видимо, вышла на лёд отбывать номер, что, в принципе, является обыденностью и нормой для этой сборной.

Однако в третьей двадцатиминутке на исходе большинства латвийцы всё же смогли распечатать ворота Манна. Хоккеисты Витолиньша выиграли вбрасывание, Чуксте зарядил от синей линии — голкипер щитком среагировал, но Джериньш подкараулил отскок и добил с пятака.

Вообще же в третьем отрезке встречи Латвия играла интереснее и даже лучше, но какой от этого толк? Никакого, если брать во внимание провальное начало матча. В результате счёт 4:1 так и сохранился вплоть до финальной сирены. Вряд ли сборной Латвии на этом турнире светит что-то серьёзное, да и американцы обычно выбывают из борьбы достаточно быстро.