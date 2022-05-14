Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?

Отсутствие российских хоккеистов среди участников чемпионата мира сделало сборную Казахстана самой знакомой командой турнира для наших болельщиков. Из 25 игроков, включённых в заявку на первенство, местный чемпионат представляет только номинально второй вратарь – Илья Румянцев; ещё двое выступают в ВХЛ, все остальные – в КХЛ. При этом Даррен Диц – пожалуй, самый известный защитник команды – на стартовый матч первенства с датчанами не вышел.

Впрочем, дебют встречи оставил такое впечатление, что казахстанцам не помог бы ни Кейл Макар, ни Вячеслав Фетисов. Скандинавы, не прилагая, как показалось, особенных усилий, забросили три шайбы за неполные четыре минуты. Бау Хансен Матиас вбросил шайбу в зону атаки, подобрал отскок, бросил, а на добивание подоспел Патрик Бьёркстранд – 1:0.

Затем нападающие первого звена Казахстана, пытаясь подсунуть шайбу друг другу, потеряли её и позволили Феликсу Шелю вплотную подъехать к голкиперу – форвард был хладнокровен. Автором третьего гола стал Йоахим Блихфельд: с ползоны и без сопротивления выстрелил в девятку, реализовав большинство.

Вскоре уже казахстанцы получили возможность показать домашние заготовки под использование лишнего. Двухминутный отрезок позволил команде оттащить игру от собственных ворот, но не поразить чужие. 0:3 – первый перерыв подопечные Юрия Михайлиса встретили в состоянии беспомощности.

Во второй трети матча поводов для оптимизма у казахстанских болельщиков не добавилось. Нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко схватил быстрое и необязательное удаление. Датчане не добились цели с помощью позиционного нападения, зато сработал план «Б»: Фредерик Сторм летящей походкой продвинулся от красной линии до ворот Андрея Шутова и в ближнем бою переиграл его.

Следующий точный бросок – в исполнении Юлиана Якобсена – отправил Шутова на скамью запасных. Его место на льду занял Илья Румянцев, однако второму номеру казахстанской команды не удалось на хоть сколько-нибудь продолжительное время оставить ворота в неприкосновенности. На экваторе игры Блихфельд словно повторил свой гол из первого периода: бросил почти с такого же расстояния и так же метко и сильно. Под занавес отрезка мощнейший щелчок Оливера Ларсена окончательно прибил надежды казахстанцев, а датчанам подарил седьмой гол.

Третий период стартовал с ещё одного гола: Петер Регин сделал счёт совсем неприличным – 8:0. Затем хет-трик оформил Блихфельд: успех ему вновь принёс потрясающий кистевой бросок. Гол престижа за минуту с небольшим до финальной сирены забил Кирилл Савицкий. 9:1 – чемпионат мира для казахстанской команды начался с кошмарного поражения.

Самый авторитетный хоккеист сборной Дании – 26-летний нападающий «Виннипега» Николай Элерс – записал в свой актив три результативные передачи по итогам матча. Защитник Маркус Лауридсен и вовсе ассистировал своим партнёрам пять раз. А вот натурализованные лидеры Казахстана не помогли своей команде. Канадцы Кёртис Валк и Джесси Блэкер, а также швед Виктор Сведберг покинули площадку без набранных очков. С таким же успехом можно было привезти на турнир тафгая Дамира Рыспаева.

Следующим соперником датской команды станет сборная Швейцарии. Казахстанцы сыграют с французами. Обе встречи состоятся завтра, 15 мая.