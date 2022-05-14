Финны разнесли аутсайдера, немцы напугали Канаду. Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею

В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею, который проходит без участия сборной России. В первый игровой день обошлось без сенсаций – все фавориты выиграли свои матчи.

В Хельсинки французы навязали борьбу словакам, но всё равно уступили – 2:4. Всё-таки команда у Крэйга Рэмзи более мастеровитая и интересная по именам. Сборная Франции заняла на турнире место сборной России, но уже сейчас понятно, что коллектив Филиппа Бозона будет статистом, не более того.

Отметим дубль словацкого форварда Павола Регенды, забил и Томаш Татар, имеющий солидный опыт выступления в НХЛ. Чем запомнились французы? Разве что роскошным голом, о котором мы подробно вам рассказали. Комбинация и исполнение – на загляденье!

Американцы не испытали серьёзных проблем с командой Латвии и выиграли со счётом 4:1. Коллективу Харийса Витолиньша не помог даже известный вратарь Элвис Мерзликин, выступающий в НХЛ за «Коламбус».

Команда Дэвида Куинна буквально смяла соперника в первые 20 с небольшим минут, после чего позволила себе дать слабину. Это сразу сказалось на игре: Андрис Джериньш отыграл одну шайбу, а в третьем периоде латвийцы и вовсе доминировали на льду. Но четырёх заброшенных ранее шайб вполне хватило американцам для уверенной победы.

Сборная Канады выиграла у соперников из Германии – 5:3. Сперва показалось, что матч закончится разгромом, ведь «кленовые листья» по ходу встречи вели со счётом 5:1. Однако не просто так говорят, что у немцев в Финляндию приехал очень приличный состав. Тут вам и вратарь Филипп Грубауэр, и защитник Мориц Зайдер.

Именно Зайдер, кстати, тащил сборную на себе. Складывалось ощущение, что Мориц вообще не покидает лёд, получая какое-то умопомрачительное количество игрового времени. У «кленовых листьев» лучше всех себя проявил форвард Пьер-Люк Дюбуа, забросивший две шайбы. Сборная Германии показала и доказала, что с такой Канадой можно и нужно сражаться. Хотя кто знает, как преобразятся североамериканцы после появления в составе Барзала?

Финны учинили разгром сборной Норвегии – 5:0. Похоже, коллектив Юкки Ялонена тихой сапой будет двигаться к очередным золотым медалям чемпионата мира. Состав у финнов очень сбалансированный и хорошо знакомый российскому болельщику: многие игроки, включая теперь уже бывших уфимских звёзд Хартикайнена и Маннинена, выступали в КХЛ.

Норвежцы ничего не смогли противопоставить более титулованному и классному сопернику, а в концовке ребята решили выпустить пар: финн Саку Мяэналанен схлестнулся с норвежцем Магнусом Брекке. Что же, на крупных турнирах без подобных вещей никуда.