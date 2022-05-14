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Чемпионат мира по хоккею — 2022 в Финляндии, итоги дня, 13 мая 2022 года

Финны разнесли аутсайдера, немцы напугали Канаду. Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею
Павел Панышев
Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею
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Как начался турнир, в котором нет сборной России.

В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею, который проходит без участия сборной России. В первый игровой день обошлось без сенсаций – все фавориты выиграли свои матчи.

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 4
Словакия
0:1 Регенда (Грман, Роман) – 10:23 (5x5)   0:2 Татар (Слафковски, Лантоши) – 21:54 (5x4)   1:2 Реш (Будон) – 26:06 (5x5)   2:2 Перре (Клеро, Овитю) – 32:49 (5x5)   2:3 Такач (Лишка, Немец) – 38:03 (5x5)   2:4 Регенда (Слафковски, Черешняк) – 59:52 (en)

В Хельсинки французы навязали борьбу словакам, но всё равно уступили – 2:4. Всё-таки команда у Крэйга Рэмзи более мастеровитая и интересная по именам. Сборная Франции заняла на турнире место сборной России, но уже сейчас понятно, что коллектив Филиппа Бозона будет статистом, не более того.

Отметим дубль словацкого форварда Павола Регенды, забил и Томаш Татар, имеющий солидный опыт выступления в НХЛ. Чем запомнились французы? Разве что роскошным голом, о котором мы подробно вам рассказали. Комбинация и исполнение – на загляденье!

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ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 1
Латвия
1:0 Барбер (Беллоуз, Пик) – 07:11 (5x5)   2:0 Джонс (Шмидт, Гальченюк) – 10:18 (5x4)   3:0 Бордело (Джонс) – 11:36 (4x5)   4:0 Лафферти (Мегна) – 20:33 (5x5)   4:1 Джериньш (Букартс, Чуксте) – 41:47 (5x4)

Американцы не испытали серьёзных проблем с командой Латвии и выиграли со счётом 4:1. Коллективу Харийса Витолиньша не помог даже известный вратарь Элвис Мерзликин, выступающий в НХЛ за «Коламбус».

Команда Дэвида Куинна буквально смяла соперника в первые 20 с небольшим минут, после чего позволила себе дать слабину. Это сразу сказалось на игре: Андрис Джериньш отыграл одну шайбу, а в третьем периоде латвийцы и вовсе доминировали на льду. Но четырёх заброшенных ранее шайб вполне хватило американцам для уверенной победы.

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ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Силлинджер (Андерсон, Лаури) – 08:06 (5x5)   0:2 Дюбуа – 17:22 (5x5)   1:2 Михаэлис (Зайдер, Пфёдерль) – 27:24 (5x5)   1:3 Дюбуа (Руа, Батерсон) – 31:37 (5x4)   1:4 Джонсон (Мерсер, Шабо) – 33:39 (5x4)   1:5 Грегор (Комтуа, Санхайм) – 37:35 (5x5)   2:5 Плахта (Штюцле, Зайдер) – 41:13 (5x3)   3:5 Зайдер (Штюцле, Пфёдерль) – 52:35 (5x3)

Сборная Канады выиграла у соперников из Германии – 5:3. Сперва показалось, что матч закончится разгромом, ведь «кленовые листья» по ходу встречи вели со счётом 5:1. Однако не просто так говорят, что у немцев в Финляндию приехал очень приличный состав. Тут вам и вратарь Филипп Грубауэр, и защитник Мориц Зайдер.

Именно Зайдер, кстати, тащил сборную на себе. Складывалось ощущение, что Мориц вообще не покидает лёд, получая какое-то умопомрачительное количество игрового времени. У «кленовых листьев» лучше всех себя проявил форвард Пьер-Люк Дюбуа, забросивший две шайбы. Сборная Германии показала и доказала, что с такой Канадой можно и нужно сражаться. Хотя кто знает, как преобразятся североамериканцы после появления в составе Барзала?

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ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 0
Норвегия
1:0 Песонен (Армиа, Фильппула) – 18:29 (5x5)   2:0 Раяла – 31:37 (5x5)   3:0 Бьёрнинен (Анттила, Покка) – 36:06 (5x5)   4:0 Армиа (Ватанен, Раяла) – 41:36 (5x4)   5:0 Саллинен (Фриман, Раяла) – 57:56 (5x5)

Финны учинили разгром сборной Норвегии – 5:0. Похоже, коллектив Юкки Ялонена тихой сапой будет двигаться к очередным золотым медалям чемпионата мира. Состав у финнов очень сбалансированный и хорошо знакомый российскому болельщику: многие игроки, включая теперь уже бывших уфимских звёзд Хартикайнена и Маннинена, выступали в КХЛ.

Норвежцы ничего не смогли противопоставить более титулованному и классному сопернику, а в концовке ребята решили выпустить пар: финн Саку Мяэналанен схлестнулся с норвежцем Магнусом Брекке. Что же, на крупных турнирах без подобных вещей никуда.

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