Сборная Австрии одержала историческую победу. На этом чемпионате мира авторитетов для неё нет.

Такого с чехами ещё не было! Сенсационно проиграли сборной, случайно попавшей на ЧМ

Сборная Австрии одержала первую победу на чемпионате мира в Финляндии. В серии буллитов команда, которая попала на турнир после отстранения сборных России и Беларуси, обыграла чехов. Особый настрой австрийцев был виден ещё позавчера, когда они продлили до овертайма встречу со сборной США.

Успешный опыт борьбы с топ-сборными, очевидно, добавил австрийцам уверенности: в первой половине стартового периода они ничуть не уступали чехам. Перелом в равный и ровный ход матча мог внести Матей Странски: на восьмой минуте экс-нападающий «Северстали» добил шайбу в ворота после наброса от Томаша Кундратека. Но судьи разобрали эпизод на видеоповторе и, признав действия Странски запретными, отменили взятие.

После этого события австрийцы всерьёз рисковали упустить нити игры: два необязательных удаления – в том числе за выброс шайбы – заставили их на четыре минуты забыть об атаке. Впрочем, с обороной ворот команда Роджера Бадера справилась непринуждённо: за это время чехи не создали ничего, а австрийцы больше не удалялись.

Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале организации.

Единственный гол сборная Чехии оформила в равных составах. За две минуты до перерыва Роман Червенка оказался на убойной позиции и, не встретив сопротивления со стороны соперников, продемонстрировал свой восхитительный кистевой бросок.

Скромные 1:0 продержались на табло почти до конца третьего периода. Австрийцам удавалось сохранить интригу благодаря активному движению: резкие контратаки в их исполнении не давали расслабиться чешскому голкиперу Карелу Веймелке.

59 минут 22 секунды Веймелка сохранял неприкосновенность своих ворот, однако в самый сложный момент не выручил. Во время финального штурма защитник Доминик Хайнрих щёлкнул от синей линии, вратарь отразил бросок, но сделал это крайне неудачно: отбив шайбу плечом, он выпустил её на лёд и потерял из виду. А когда нашёл, противодействовать было поздно – оказавшийся на пятаке Брайан Леблер уже перевёл игру в овертайм.

В серии буллитов Веймелка пропустил ещё раз, но и этого хватило, чтобы проиграть матч. Петер Шнайдер, выступающий под необычным для форварда третьим номером, сделал свою попытку одновременно голевой и издевательской: замысловато раскатился, затем покрутил шайбой едва ли не перед носом вратаря и с неудобной руки отправил её в сетку. У чехов достойного ответа не нашлось. Решающий буллит не использовал 36-летний Давид Крейчи, за плечами которого 14 сезонов в НХЛ.

Австрия – Чехия, матч ЧМ по хоккею Фото: iihf.com

Победа австрийцев получила историческое значение. Никогда раньше они не обыгрывали в рамках чемпионатов мира и Олимпиад ни сборную Чехии, ни сборную Чехословакии. До сегодняшнего вечера Австрия уступала сопернику по личным встречам с обескураживающими 0:22. Последнюю победу над чехословаками австрийцы одержали почти девять десятилетий назад – на чемпионате Европы – 1936.