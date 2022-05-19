Самая скандальная сборная ЧМ разнесла Латвию. Чехам помог приезд суперзвезды НХЛ

Перед началом чемпионата казалось, что у чешской сборной есть всё, чтобы прервать свою серию из 10 лет без медалей любого достоинства. «Народны тим» возглавил опытный Кари Ялонен, с которым два последних этапа Евротура прошли максимально уверенно. Чехам удалось получить вратаря из НХЛ, что на ЧМ очень важно, плюс почти все лучшие свободные энхаэловцы согласились играть в сборной.

Всё начало рассыпаться где-то в концовке первого периода матча со Швецией. Первую игру чемпионата чехи провели не совсем уверенно, пусть и забили британцам пять шайб — но это можно было списать на недооценку соперника. Со шведами первые 15 минут чехи играли хорошо, но стали пропускать контратаки, где вратарь Веймелка не выручал.

Наконец, как показалось, всё окончательно развалилось пару дней назад. Сначала из состава, к удивлению многих, пропал форвард «Анахайма» Доминик Симон. Как сообщала чешская пресса, причиной этого мог стать конфликт с защитником «Детройта» Филипом Гронеком, причём всё зашло так далеко, что Симон вообще покинул лагерь сборной.

После этого в матче с австрийцами, которые на этом ЧМ пьют кровь у всех фаворитов, «народны тим» потерпела исторический позор, проиграв в серии буллитов и вымучив за матч всего одну шайбу. Местная пресса, которая после олимпийской неудачи надеялась на перемены к лучшему, снова впала в депрессию.

Но в это время из-за океана на помощь приехал главная звезда местного хоккея — Давид Пастрняк. Главный чешский снайпер, как и главный русский снайпер, никогда не отказывается от помощи национальной команде — на ЧМ в Копенгагене они с Давидом Крейчи попали в состав буквально с трапа самолёта и помогли обыграть Россию. Ялонен предсказуемо поставил его в тройку к бывшему партнёру по «Бостону» и другому снайперу Роману Червенке. С ним Паста успешно играл ещё на московском ЧМ-2016, где чехи заняли первое место в группе и обидно вылетели от США по буллитам в четвертьфинале.

Давид Пастрняк (справа) на ЧМ-2016 в Москве Фото: РИА Новости

Первая тройка, где на месте Пастрняка играл молодой форвард «Динамо» Пардубице Матей Блюмель, была единственной у чехов, что генерировала атаку. Однако перевод 21-летнего форварда во второе звено вообще не повредил команде. На матч с Латвией вышла команда, у которой забивать была готова не одна тройка.

В принципе, исход матча был решён в первом периоде. Помогла и магия Пастрняка, который забил сам и отдал отличную передачу в большинстве Червенке. Помог Элвис Мерзликин, проведший довольно неуверенный матч. Латвия по игре в целом неплохо начинала этот турнир, но сегодня под чешским напором в начале игры совершенно растерялась.

Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале организации.

Теперь интересно, сохранят ли чехи этот напор. Кроме Пастрняка, к ним присоединится ещё и форвард «Торонто» Давид Кемпф, который должен занять место в третьем звене и быть неплохим ролевиком для обороны. Но им надо занимать хотя бы третье место в группе, чтобы уйти от почти гарантированной Канады в четвертьфинале — а для этого нужно хорошо играть с финнами и американцами.