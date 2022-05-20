У Казахстана уже пять поражений подряд на ЧМ. Долго это ещё будет продолжаться?

Сегодня на чемпионате мира в Финляндии состоялись четыре матча, но всерьёз надеяться на сюрприз могли зрители лишь одного из них. Сборная Казахстана, для которой турнир складывается по максимально пессимистичному сценарию, шла на сенсацию во встрече со словаками – и упустила победу из-за несдержанности своего игрока.

В четырёх предыдущих матчах казахстанцы не сумели одержать ни одной победы. На первую игру – с датчанами – они как будто вообще не приехали (1:9), а сутки спустя уступили скромным французам (1:2). Однако позавчера команда внезапно воспрянула духом и навязала отчаянное сопротивление самим канадцам (3:6).

Казахстан — Словакия — 3:4 Фото: iihf.com

Настрой, который стал проблемой для «кленовых листьев», Казахстан перенёс и на матч со словаками. Хотя в начале первого периода дело шло к очередной крупной неудаче. Европейцы не стеснялись раскатывать в чужой зоне продолжительные позиционные атаки и с удовольствием бросали. На четвёртой минуте шайба после выстрела Фегервары от синей линии заставила зазвучать крестовину. Криштоф оперативно подкараулил отскок и ещё раз атаковал ворота – вновь их каркас благоволил казахстанцам.

Когда к середине отрезка они наконец поймали игровой темп и худо-бедно наладили контроль, словаки провели розыгрыш из категории «до верного». В две передачи Андрей Коллар оказался перед пустыми воротами и упавшим голкипером. Промахнуться в такой ситуации было бы преступлением – 1:0.

Видимо, рассчитывая, что так легко будет всегда, словаки расслабились и дважды с интервалом в пять минут удалились. В первый раз большинство реализовал Кирилл Панюков, во второй – Дмитрий Шевченко. Обе шайбы нападающие оформили в силовом стиле, продавив защитников на пятаке.

Ключевым эпизодом второй 20-минутки стал силовой приём Павла Акользина. Форвард «Магнитки» в средней зоне опрокинул на лёд Якуба Минарика. Судьи прибегли к видеоповтору и вынесли Акользину пятиминутный штраф. Словаки не стали скромничать и использовали редкую возможность сполна. Сначала Фегервары нашёл на пятаке клюшку Дарена Дица, от которой шайба влетела в сетку. Затем Адам Лишка после передачи Криштофа вырвался один на один с вратарём и, раскачав его, вывел своих партнёров вперёд. А когда составы стали равными, своё слово сказал Юрий Слафковски. 18-летний нападающий, лучший снайпер Олимпиады, заработал буллит – и сам же его реализовал. 4:2 – Словакия забила три гола за пять минут и забрала у казахстанцев победу, которую они могли почувствовать в своих руках.

В дебюте третьего периода Казахстану удалось вернуть надежду на успех: Панюков подставил клюшку под бросок Орехова от борта и отыграл одну шайбу. Но на большее Казахстан не хватило: сборная не смогла продемонстрировать целостную атакующую игру и не спаслась. Как результат – пятое поражение в пяти матчах.

В следующей игре казахстанцам будут противостоять соперники из Германии. Словаки сразятся с итальянцами.