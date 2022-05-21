А может быть, и вообще никогда. Коннор набрал 20 очков за девять матчей в плей-офф и помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Калгари».

Макдэвид — хоккеист или бог? В НХЛ таких игроков не было почти полвека!

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари». «Нефтяники» уступали сопернику на протяжении большей части встречи, но чудом спаслись. И у этого чуда есть имя.

В дебюте игры «Ойлерз» пережили настоящий кошмар. «Огоньки» обрушивали на ворота 40-летнего Майка Смита одну атаку за другой и быстро преуспели. На четвёртой минуте цель поразил мощный щелчок Майкла Стоуна. Через три минуты стадион «Скотиабанк Саддлдом» загремел ещё раз: Смит выронил шайбу после броска Эрика Гудбрансона, а Бретт Ритчи подхватил её и аккуратно переправил за ленточку.

Чтобы прийти в себя, «нефтяникам» потребовалось чуть меньше 10 минут. Процесс возвращения в игру, вероятнее всего, затянулся бы или вообще не состоялся без первого звена. Во второй половине периода ведущим силам «Эдмонтона» удалось для начала выравнять бросковую статистику, а затем и придумать гол. Когда Коннор Макдэвид получил шайбу за лицевой линией, Расмус Андерссон был готов оказать ему тёплый приём: защитник «Калгари» буквально повис на плечах соперника и заблокировал его левую руку. Однако Макдэвиду для результативной передачи хватило одной правой. Данкан Кит из убойной позиции не промахнулся – 1:2.

Фантастический фокус капитана не слишком вдохновил «нефтяников». Старт второго отрезка тоже обернулся для них провалом. На первой же минуте «Эдмонтон» допустил нарушение численного состава. «Калгари» наказал за оплошность за 50 секунд – Тайлер Тоффоли попал в сетку почти с нулевого угла и вернул партнёрам преимущество в два гола.

Макдэвид не стал дожидаться, когда его одноклубники возьмутся за ум, и решил сделать всё сам. В следующей же атаке Коннор организовал для себя выход один на один с Якобом Маркстрёмом, но не смог его переиграть. А вот подоспевший на добивание Леон Драйзайтль протолкнул шайбу в сетку. Правда, после повтора взятие отменили – судьи обнаружили в действиях Макдэвида атаку на вратаря.

Вердикт арбитров канадца не смутил. Стоило шайбе вновь коснуться льда, как форвард в очередной раз её приручил. У правого борта Макдэвид сыграл в изящную стеночку с Китом, уйдя от силового приёма Никиты Задорова, сбил его с толку и с ног и опять вырвался на рандеву с Маркстрёмом – голкипер капитулировал.

ВИДЕО

На волне успеха «Ойлерз» усилили давление на оппонентов и совсем скоро извлекли из этого дивиденды. Майкл Стоун получил четырёхминутный штраф, и вторая бригада большинства «Эдмонтона» реализовала шанс: Эван Бушар прошил Маркстрёма убойным щелчком и сравнял счёт – 3:3.

В третьем периоде «Калгари» предпринимал массированные попытки выйти вперёд, за что и поплатился. Пока вся пятёрка «огоньков» была занята размеренной позиционной атакой, Зак Хайман набрал скорость и оформил для себя импровизированный буллит – Маркстрём опять не выручил в ближнем бою.

Пятую шайбу в схожем стиле оформил Леон Драйзатль. Соперники совсем забыли о его существовании, а когда спохватились, было уже поздно. Задоров не смог догнать немца, и тот нанёс бросок, который поставил эффектную точку в матче – 5:3.

«Эдмонтон» одержал победу, но что дальше? На протяжении получаса чистого игрового времени команду в борьбе удерживал один человек. С таким подходом дальнейшие перспективы «нефтяников» выглядят туманно.

Новость по теме Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности

Зато с самим Коннором всё понятно. Нападающий продолжает усердно переписывать историю. Так, канадец быстрее остальных за последние 30 лет добрался до отметки в 20 очков в плей-офф – для этого ему понадобилось 9 матчей. Кроме того, в восьми из них Макдэвид набирает не менее двух баллов за результативность – это повторение рекорда 45-летней давности.