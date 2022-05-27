«Более жестокий конец трудно представить». В Швеции раздавлены фиаско сборной на ЧМ-2022

Юхана Гарпенлёва называют худшим тренером в истории сборной, но в то же время сочувствуют его личному горю, случившемуся перед стартом.

Сборная Швеции в очередной раз не добралась до медалей чемпионата мира, проиграв Канаде в четвертьфинале несмотря на то, что к третьему периоду вела с комфортным счётом 3:0. На этом работа Юхана Гарпенлёва на посту главного тренера подошла к концу, и в любой другой ситуации местная пресса его бы, вероятно, растерзала в клочья. Но наставник обнародовал информацию, которая смягчила реакцию СМИ. Оказывается, перед самым чемпионатом мира у Гарпенлёва умер отец.

Во время подготовки к турниру он постоянно отлучался из сборной по личным причинам, а теперь едет домой, чтобы похоронить отца. Мать Гарпенлёва умерла два года назад, тоже в период его работы главным тренером сборной. Невозможно не сочувствовать человеку в такой трудный момент его жизни. «Он фантастический человек и хороший тренер. То, что он пережил… Я скорблю вместе с ним», — сказал капитан команды Оливер Экман-Ларссон, который сам потерял мать.

«Что это было? С этим вопросом Гарпенлёву придётся жить долгое время»

«Что это было? С этим вопросом Гарпенлёву придётся жить ещё долгое время. Канада пропустила утреннюю раскатку, может быть, поэтому далеко не сразу вошла в игру. В первом периоде канадцы выглядели так, будто им всё равно. Швеция создала больше моментов, чем за весь матч с Латвией. Повела 2:0, а могла и 3:0. Но Канада прибавляла, серьёзно прибавляла. Во втором периоде блистал вратарь Линус Улльмарк. Он отразил все 19 бросков, а Макс Фриберг довёл счёт до 3:0 единственным броском шведов за период.

Все знают, как тяжело вести 3:0. Когда Канада отыграла одну шайбу в начале третьего периода, стало ещё тяжелее. Улльмарк был бесподобен в воротах. Швеция в большинстве была плоха, они будто бы и не думали о том, чтобы забить четвёртую. За такое обычно наказывают.

Затем Швеция потеряла всё. Упустила 3:1 за 30 секунд. Коллапс? Сдались? Выбирайте сами. Слабый и типичный конец для Юхана Гарпенлёва. Его первый ЧМ отменили, на втором Швеция впервые за 84 года не попала в первую восьмёрку. На Олимпиаду не приехали игроки НХЛ. В Пекине шведы поплатились за удаления в полуфинале с Россией, а матч со Словакией многие уже забыли.

И вот такой конец против Канады. Вопрос «что это было?» хорошо отражает этот четвертьфинал. Когда отдаёшь инициативу сильной команде, Канада обязательно её заберёт. Горький конец для Гарпенлёва. Многие вместе со мной хотели бы для него медали. Но на высшем мировом уровне условия суровые. Ничего нового», — пишет hockeynews.se.

«Коллективный страх и психологический срыв Швеции»

«Вылет Швеции в четвертьфинале – это, конечно, провал. Фиаско? До матча я бы такого не сказал, но, учитывая, как он развивался, я к этому склоняюсь. Вести 3:0 перед третьим периодом и проиграть в овертайме – что это, как не полный провал?

Канада с первых минут пыталась оказывать огромное давление, и это понятно. У них настолько слабые защитники, что я удивляюсь, как они вообще могут играть в лучшей лиге мира. Швеция повела 2:0 и полностью контролировала ход игры, Канада выглядела бледно.

Она разыгралась во втором периоде, и только благодаря Линусу Улльмарку Швеция вела 3:0 после 40 минут. Канада настолько уверена в своём величии, что заводится и верит в себя. В этом их величайшая сила. Это вместе с нервозностью Швеции привело к коллективному страху и психологическому срыву, когда, внезапно, тебе есть что терять. Швеция проиграла, потому что стала слишком пассивной и не смогла создавать давление на слабые оборонительные ряды канадцев.

Защитник сборной Швеции Адам Ларссон после поражения от Канады на ЧМ-2022 Фото: iihf.com

Меня считают слишком резким по отношению к Гарпенлёву, особенно после прошлогоднего колоссального фиаско. Но я желал ему успеха на его последнем ЧМ. Думаю, Швеция хорошо выступила и на Олимпиаде, и здесь, несмотря на отсутствие медалей. В прошлом году был полный провал, в этом в групповом раунде жаловаться было не на что, но вылет в четвертьфинале – не то, чего ждёшь от сборной Швеции.

В то же время Швеция получила самого сложного соперника уже в четвертьфинале, потому что Канада играла в относительно слабой группе. Перед турниром многие скептически относились к сборной, но игроки – Ланг, Оман, Асплунд, Бенгтссон, Петерсон, Линдхольм и Келльман — показали хоккей, которого от них никто не ожидал. Это говорит о большой глубине шведского хоккея. В то же время результаты на последних турнирах говорят о том, насколько мы зависим от некоторых лучших игроков, которые отказались приехать. Сейчас надо проанализировать, почему это происходит и как это исправить», — пишет Expressen.

«Работа Гарпенлёва оказалась плачевной. Это огромный провал»

«Юхан Гарпенлёв был частью успешного штаба Рикарда Грёнборга. Но когда он сам возглавил сборную, это стало спортивным кошмаром. Его первый ЧМ отменили из-за пандемии, на втором Швеция вылетела в группе, а третий закончился провалом с Канадой. Плюс ко всему на Олимпиаде без игроков НХЛ Швеция заняла обидное четвёртое место. Но в то же время этот период был омрачён личным горем – и мать, и отец Гарпенлёва скончались, когда он был главным тренером сборной. «Все три года были такими, так же всё и закончилось. Я разочарован результатом, мы не взяли медали. Теперь я поеду домой, на следующей неделе похороню отца», — сказал Гарпенлёв», — пишет Aftonbladet.

«Печально. Гарпенлёв – очень приятный человек и хорошо разбирается в хоккее. Но его работа в качестве главного тренера сборной оказалась плачевной. Это огромный провал, по-другому не скажешь. Первый период был феноменальным, но затем команда откатилась в оборону. Нельзя так рано это делать, лидеры и тренеры должны нести ответственность за то, чтобы не прижиматься так к своим воротам», — считает эксперт Йонас Андерссон.

«Худший тренер Швеции всех времён. Более жестокий конец невозможно представить»

«Только не снова. Швеция опять проиграла, ведя 3:0. Юхан Гарпенлёв войдёт в историю как худший тренер сборной всех времён. Фиаско завершилось в Чёрный четверг в Тампере.

Не такой конец я ему отводил. И не таким образом. Более жестокий конец невозможно представить. Можно говорить, что не повезло, но иначе как провалом это не назовёшь. Швеция вела 3:0 и бросила играть, сама отдала матч сопернику. Кажется, только вчера я сидел на пустой трибуне в Пекине и смотрел, как финны делают то же самое в групповом матче Олимпиады. Вели 3:0 после двух периодов, позволили сравнять счёт, а затем проиграли в овертайме.

Теперь Швеция вылетела в четвертьфинале за две роковые минуты, которые войдут в историю как одни из самых тёмных. Сейчас вышло даже хуже, потому что счёт сравняли так близко к концовке. Затем суперзвезда Нюландер получил удаление, и Дрейк Батерсон пробил лучшего игрока этой сборной – Линуса Улльмарка.

Вратарь сборной Швеции Линус Улльмарк Фото: iihf.com

В очередной раз страх проиграть перевесил желание победить. И ответственность за это должен взять на себя главный тренер Юхан Гарпенлёв. Один раз такое может случиться. Два раза – это уже слишком.

Гарпенлёв стал первым главным тренером Швеции в истории, который ни разу не привёл свою команду к медалям ЧМ или Олимпиады. Лейф Борк провалился на своём единственном ЧМ, но он всё равно выходил в финал Кубка Канады — 1984. Однако после фиаско в Праге-1985 оказался под таким огнём критики со стороны тренеров SHL, что решил сам подать в отставку. Все остальные тренеры – от давних до последних примеров – медали брали.

Это горький конец, но в то же время шведы должны винить сами себя. Они начали матч лучше некуда, повели 2:0 уже на восьмой минуте. Могли забивать ещё, но не реализовали «пять на четыре» и «пять на три», Лукас Валльмарк промахнулся по совершенно пустым воротам.

Во втором периоде Канада перебросала Швецию 19:1, но мы повели 3:0. Не знаю, когда в последний раз Швеция так сильно проигрывала по броскам, и было ли такое вообще. Может, только если во времена СССР. Расплата пришла в третьем периоде, и у меня не повернётся язык назвать несправедливой победу Канады, которая в итоге перебросала соперника 42:19. Сейчас очень тяжёлое чувство, опустошение и горечь. А как себя чувствуют игроки?» — пишет журналист Матс Веннерхольм.