Когда на последнем рубеже будущий обладатель «Везина Трофи», седьмой матч на арене «Каролины» уже не кажется пугающей задачей.

«Может, в седьмом матче он ещё и забьёт». Что говорят о подвигах Шестёркина в плей-офф НХЛ

Где были бы «Рейнджерс» без Игоря Шестёркина? Наверное, уже в отпуске, а не готовились бы к седьмому матчу второго раунда с «Каролиной». Российский вратарь не только сделал 37 сейвов, но и отдал две результативных передачи, установив рекорд НХЛ.

Шестёркин стал первым вратарём в истории с двумя передачами в матче плей-офф, когда его команда могла вылететь. И вторым вратарём в истории «Рейнджерс» с несколькими передачами в одном плей-офф – первым был Джон Ванбисбрук в сезоне-1985/1986.

Кроме того, его серия из домашних побед достигла шести матчей, это стало новым клубным рекордом. До этого по пять матчей подряд на своей арене в одном плей-офф удавалось выиграть Майку Рихтеру (1994), Стиву Бэйкеру (1981), Эду Джакомину (1974) и Дэйву Керру (1940).

«Вратарь, который может всё!» — отреагировали в соцсетях Hockey Night in Canada.

«Может, в седьмом матче Шестёркин ещё и гол забьёт»

«Артемий Панарин пришёл к любопытному заключению об Игоре Шестёркине после его безумной игры в этом матче. «Всегда отлично иметь вратаря, которому осталось только начать забивать», — сказал нападающий.

Это единственное, что не сделал Шестёркин в шестом матче с «Каролиной». Он отразил 37 бросков из 39 – что от него и ожидают, а также сделал две передачи и получил две минуты штрафа.

Все эти действия внесли заметный вклад в победу «Рейнджерс». «Здорово. Он сделал ключевые сейвы, а его две передачи имели огромное значение. Думаю, он пытался сделать и третью, когда в третьем периоде отдал пас в центр», — сказал Галлан.

Чтобы полностью осознать матч Шестёркина, надо начать с его сейва на Ахо на восьмой минуте. Тот убежал один на один, и Шестёркин остановил его своим щитком. Три секунды спустя он потащил бросок Терявяйнена из слота. 14 секунд спустя «Рейнджерс» открыли счёт.

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«Я просто предугадал, что он будет делать. Получил небольшой заряд уверенности, так вышло, что мы сразу забили гол. Всем это пошло на пользу. Я просто стараюсь делать свою работу», — сказал Шестёркин.

Зибанеджад забил в большинстве, и, конечно, всё начал Шестёркин, отпасовав Фоксу перед своими воротами. Во втором периоде Шестёркин сделал передачу на Хитила. А ещё схватил две минуты на Сете Джарвисе, но «Рейнджерс» отбились в меньшинстве, не дав сопернику ни разу бросить по воротам. «Спасибо ребятам. Сумасшедшая отдача», — сказал Шестёркин.

Не такая сумасшедшая, как игра Шестёркина, который выиграл четыре из четырёх матчей в этом плей-офф, когда его команда была на грани выбывания. Галлан сказал, что он был великолепен. Ему нужно быть таким снова в седьмой игре. Может, он ещё и гол забьёт», — пишет автор сайта НХЛ Дэн Розен.

«Шестёркин — самый важный игрок «Рейнджерс», способный переломить ход матча»

«У «Каролины» был шанс завершить серию с «Рейнджерс» и получить три дня отдыха перед «Тампой», и они начали матч довольно хорошо. Они владели инициативой, перебрасывали соперника 8-2 на старте первого периода и имели прекрасную возможность открыть счёт, когда Себастьян Ахо рванул в атаку один на один.

Но в плей-офф инициатива – это хрупкая вещь, часто один ключевой эпизод может качнуть её в другом направлении. Возьмите самого важного игрока «Рейнджерс», способного переломить ход матча, — Игоря Шестёркина, чей сейв в этот момент, возможно, стал одним из ключевых моментов игры.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Меньше чем через 20 секунд после его спасения Тайлер Мотт открыл счёт. Через пару минут Мика Зибанеджад реализовал большинство – такую шайбу Раанта должен был брать. Такие шайбы Шестёркин на другом конце площадки не пропускал. Это стало предвестником того, что было дальше, и главной историей шестого матча. Разительное отличие в действиях вратарей – главная причина того, что серия переезжает в Каролину на седьмой матч.

«Он такой, он показывает свой лучший хоккей, когда мы пропускаем пару контратак в первом периоде. Он делает это весь сезон. От этого я немного нервничаю, но он вступает в игру, фокусируется и делает ключевые сейвы. Для нас это неудивительно, к счастью, он спасает в ключевые моменты. Это позволило нам повести 2:0 и получить заряд уверенности в себе в первом периоде», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Если «Рейнджерс» выиграют седьмой матч, мы увидим серию, где столкнутся два лучших вратаря плей-офф, Шестёркин против Василевского», — пишет Sportsnet.

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«Шестёркин даёт результат. Задача выиграть седьмой матч уже не кажется пугающей»

«Шестой матч стал, вероятно, поворотным моментом серии. Шестёркин, как обычно, был безупречен, а Антти Раанта провёл вторую половину игры на скамейке запасных. Вероятно, его слишком поздно заменили, он пропустил две вполне берущиеся шайбы в первом периоде и загнал «Каролину» в глубокую яму.

Шестёркин – парень, который даёт результат. Раанта – не такой. Теперь пугающая задача выиграть седьмой матч в Роли уже не кажется такой пугающей. У «Рейнджерс» есть лучший вратарь этой серии, вратарь, который выиграет «Везину» и получит несколько десятков голосов за третье место в «Харт-Трофи».

В составе «Рейнджерс» были и другие ребята, заслуживающие похвалы. Но сегодняшний матч вытащил Шестёркин. Мы знаем, что он в полном порядке по части сейвов. Мы знаем, что он умеет двигать шайбу, хотя две результативных передачи он заработал больше благодаря своим партнёрам. Его удаление было хитрым ходом. «Каролина» на протяжении полутора минут не давала уставшим «Рейнджерс» даже дотронуться до шайбы. Шестёркин решил выйти из ворот и свалил с ног Джарвиса. «Думаю, он хотел, чтобы судья свистнул», — сказал Галлан.

В первых трёх матчах в гостях «Рейнджерс» были не готовы пробиваться сквозь построения «Каролины». Три матча дома «Рейнджерс» показывали свою классическую игру – едва ли доминировали, но были крайне авантюрными и более раскованными, чем в Роли.

Пришла пора показать такой открытый хоккей и в гостях. Они знают, что Шестёркин на высоте, в своей лучшей форме в этом плей-офф. Они должны что-то изменить. У них есть парень, который даёт результат. У «Каролины» совсем другой парень. Возможно, этого хватит», — пишет The Athletic.