У «Салавата» нет первого звена, а в селекции — почти тишина. Уфа решилась на большой риск?

Прошёл первый месяц межсезонья КХЛ, которое по всем понятным причинам получается самым скупым, возможно, во всём XXI веке. Клубы оказались в неожиданной ситуации, когда деньги у них ещё есть, но вот хороших игроков на эти деньги взять довольно сложно, с учётом давления на европейских легионеров, кучи русских хоккеистов в АХЛ и гиперконцентрации игроков в клубах типа СКА или в меньшей степени «Локомотива».

Казалось, что из всех топ-клубов самую бледную политику (не считая «Динамо» с их бесконечными сменами концепций) ведёт вернувшийся в Омск «Авангард». Лидер «Амура» Горшков, не попадавший в топ-6 пролетевшего мимо плей-офф «Витязя» Малыхин, защитник из ВХЛ Беляков — ещё года три назад так летом закупались клубы уровня «Сибири» или «Торпедо». Однако сейчас журналисты уже сообщают имена потенциальных легионеров из НХЛ, согласившихся на переезд в Сибирь, и с ними «ястребы» должны уже будут выглядеть повеселее.

Зато почему-то маловато телодвижений вокруг «Салавата Юлаева». В последнее время в Уфе куда больше интересовались судьбой футбольного клуба, который сначала чудом избежал вылета напрямую, но всё же вылетел в стыковых матчах. Теперь «Уфа» якобы может лишиться поддержки региональных властей и вместо ФНЛ отправиться в ФНЛ-2.

Две недели назад гендиректор «СЮ» Ринат Баширов говорил в интервью: «Показывать работу путём скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили. Молодёжь, которая у нас есть, даёт нам спать спокойно. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам». Почти десять лет назад работавший тогда в Уфе Олег Гросс говорил после чемпионства с суперсоставом имени Радулова: «Уфа устала от звёзд».

Игроки «СЮ» празднуют гол Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

При этом приобретения есть. «Салават» удивил многих тем, что отдал 50 миллионов и уехавшего в «Каролину» Александра Пашина за проведшего лишь один ударный сезон в КХЛ Ивана Дроздова. Цена, конечно, завышена — но Дроздов выглядит почти идеальным игроком третьего звена для сегодняшней КХЛ, он может и отпахать, и надёжно закрыть меньшинство. Правда, 12 шайб выглядят скорее аномалией, чем тем результатом, который он сохранит надолго.

Болельщики «СЮ» были не особенно довольны приобретением Станислава Бочарова — однако этот форвард был одним из буквально двух-трёх нападающих, которые в агонизирующем «Автомобилисте» второй половины сезона выкладывались на 100 процентов в каждой смене. Бочаров показывает стабильную результативность, не получая значительных минут в равных составах и большинстве. Это тоже очень хороший вариант для третьего звена.

Евгений Тимкин за последние три сезона забил лишь восемь шайб, но ценят его не за это — Евгений прекрасный игрок под плей-офф, в своё время выстреливший и в седьмой игре финала-2016. Менеджмент сборной (то есть менеджмент СКА) даже вызывал его в сборную на рижский ЧМ. В «СЮ» всё скромнее, но место в боттом-6 Тимкин, конечно, займёт. Громких русских подписаний нет — были слухи о Жафярове, но он выбрал Питер.

Итого у Уфы осталась тройка Кадейкина, которая в прошлом сезона очень сильно помогала финнам, замявшим старт сезона, есть возможность собрать интересное третье звено, а также ввести в состав молодёжную тройку Пустозёрова, Алалыкина и Пименова. Солидная оборона пока потеряла только Хафизуллина. Чего не хватает? Первого звена.

Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сейчас кажется, что легионерская тройка была в Уфе примерно всегда. На самом деле она появилась в 2017-м, когда Леонид Вайсфельд привёз в Уфу проводившего не особо успешный сезон в «Сибири» Йоонаса Кемппайнена, а Эркка Вестерлунд поставил его центрить Умарка и Хартикайнена. После этого тройка дважды меняла облик: сначала Кемппайнена заменил Сакари Маннинен, а Линуса Умарка — Маркус Гранлунд, после чего звено стало полностью финским.

Уфимские финны были самыми высокооплачиваемыми легионерами КХЛ. По данным «Спорт-Экспресса», в прошлом сезоне первое звено клуба получало 230 млн рублей. Кроме этого, Юха Метсола и Филип Ларсен отъедали ещё 180 млн — так и получалось, что почти половина платёжки Уфы уходила на легионеров. Даже после выкупа Дроздова денег под потолком должна быть масса.

Что будет сейчас — непонятно. Уфа подписывала финнов ещё до того, как они стали модными в КХЛ. Ещё при Олеге Гроссе в «СЮ» приезжал Антти Пильстрём, ставший местным любимцем, ворота не так успешно защищал Ииро Таркки. Сейчас же финский вектор по политическим причинам будет невозможным — возможно, поедут самые отчаянные или те, кто не претендует на вызов в сборную, но сложно представить, что они усилят первое звено такого клуба, как «Салават».

Остаётся только североамериканская карта, которую вынужденно будут разыгрывать все клубы. У «СЮ» очень маленький и не особенно успешный опыт приглашения североамериканцев — провалы с Ирвингом и Скривенсом в воротах запомнились многим. Два сезона отыграл Брент Сопел, который по возвращении в Америку развлекал подкастеров историями о крысах в магазинах Новокузнецка — но он всё же защитник.

Даниил Алалыкин и Алексей Пустозёров Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что с этим будут делать в Уфе — непонятно. Возможно, после плей-офф, где «СЮ» выглядел хорошо и без легионеров, там обойдутся без них и дадут больше времени молодёжи, рассчитывая пересидеть худшие времена и вернуться к старой доброй концепции после того как политические страсти улягутся. Но такая стратегия на почти 60-матчевую регулярку выглядит рискованной — даже с учётом того, что в плей-офф выйдут восемь команд из 11.