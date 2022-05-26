Есть ли жизнь без Шипачёва? Что будет с «Динамо» после грандиозных изменений в составе

В это межсезонье московское «Динамо» является одним из главных поставщиков новостей на трансферном рынке КХЛ. И практически все эти новости на первый взгляд исключительно негативного характера для болельщиков столичного клуба, так как связаны они с массовым исходом хоккеистов из команды. Уже в первый день мая официально стало известно об уходе из «Динамо» защитника Андрея Сергеева и голкипера Ивана Бочарова, спустя несколько дней состоялся знаковый обмен с «Ак Барсом», в результате которого в Казань отправились Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов. Две главные звезды «Динамо» были обменяны в стан казанского клуба за символическую денежную компенсацию, то есть фактически были отданы «Ак Барсу» даром.

«Московское «Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако руководством клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперёд» – говорил президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин, комментируя отказ от наиболее высокооплачиваемых игроков столичного клуба.

На этой неделе расчистка состава продолжилась – в СКА был обменян защитник Андрей Педан, тогда как в обратном направлении проследовал белорусский форвард фарм-клуба армейцев Александр Скоренов. Помимо прочего, динамовцы расстались с нападающим Артёмом Фёдоровым, расторгнув контракт с хоккеистом по обоюдному согласию. К тому же ещё в конце апреля команду покинули все иностранные хоккеисты, выступавшие за неё в прошлом сезоне. На данный момент остаётся не до конца ясной ситуация и со Станиславом Галиевым – в услугах этого хоккеиста заинтересованы несколько клубов КХЛ, а сам нападающий, по некоторым слухам, не горит большим желанием оставаться в настоль радикальным образом омолодившейся команде.

Станислав Галиев, Александр Петунин, Вадим Шипачёв Фото: photo.khl.ru

Откровенно говоря, подробным образом останавливаться на словах руководителя московского клуба про «принято решение изменить глобальную концепцию развития» даже не очень хочется. Точно так же, как и на словах главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова про решение сделать ставку на молодых хоккеистов системы. Потому что всё это просто красивые слова, за которыми нет никакого практического смысла. Ещё год назад динамовцы сделали Шипачёва одним из самых дорогостоящих игроков КХЛ, заключив с ним длительный контракт. А через год добровольно и осознанно решили изменить вектор развития клуба и заменить Шипачёва и других лидеров на игроков из МХЛ?

На самом деле, всё банально и просто. Причины столь резкой трансформации того самого вектора развития «Динамо» лежат на поверхности и заключены в мировых санкциях, под которые попали основные спонсоры и владельцы клуба – Банк ВТБ и Аркадий Ротенберг. У руководителей «Динамо» физически стало в разы меньше денег на содержание основной команды, потому и произошли столь значимые изменения в трансферной политике. Жаль, что в нашей стране не очень принято называть вещи своими именами и честно и открыто разговаривать с людьми, которые искренне переживают за положение дел в любимом клубе.

Однако любопытный момент всей вышеописанной истории заключается в том, насколько критичной станет для «Динамо» потеря всех лидеров? С одной стороны, ответ на этот вопрос выглядит однозначным. Если говорить о значимости потери Шипачёва, то за четыре года, проведённых в столичном клубе, 35-летний нападающий стал лучшим бомбардиром бело-голубых в российской истории, переписав львиную часть клубных рекордов. В каждом из сезонов Вадим входил в список лучших игроков КХЛ – и лично к Шипачёву не может быть никаких вопросов относительно того, отработал ли он свои деньги. Отработал на все 100%.

Вадип Шипачёв ( в центре) Фото: photo.khl.ru

Но парадокс истории заключается в том, что за время нахождения Вадима в команде «Динамо» так и не удалось пробиться дальше второго раунда плей-офф. А если внимательно посмотреть на итоги минувшего сезона, то здесь мы и вовсе столкнёмся с удивительным наблюдением. Обладая в разы превосходящим бюджетом, московский клуб только в седьмом матче первого раунда плей-офф смог сломить сопротивление скромной «Северстали», лидерами которой были такие игроки, как Даниил Вовченко, Кирилл Пилипенко, Егор Морозов, Владислав Подъяпольский и многие другие, ранее либо списанные топ-клубами КХЛ, либо никогда и претендовавшие на игру в богатых командах.

Более того, одним из краеугольных камней победы «Динамо» над «Северсталью» стала игра 41-летнего голкипера бело-голубых Александра Ерёменко. Если бы многоопытный ветеран, этой весной завершивший свою блистательную карьеру, вовремя не пришёл на помощь, то со всеми своими звёздами москвичи бесславно бы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина ещё на стадии первого раунда. Впрочем, уже в следующей серии «Динамо» не смог помочь даже Ерёменко – и бело-голубые впервые в своей истории всухую проиграли серию КХЛ, не сумев выиграть ни одного матча у ЦСКА.

«Понятное дело, что второй год подряд, к сожалению, мы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии второго раунда. Какие-нибудь суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но, если честно, это полный бред. Мы проиграли серию ЦСКА со счётом 0-4. И такого просто не должно было быть, так что результат сезона абсолютно неудовлетворительный. Сделаем выводы и будем работать дальше», – сказал в интервью «Чемпионату» защитник «Динамо» Андрей Миронов, комментируя итоги сезона.

Разумеется, в плей-офф «Динамо» сильно потеряло из-за отъезда легионеров, но и ЦСКА выходил на серию второго раунда не в оптимальном составе. Армейцы также потеряли двух шведских форвардов и были вынуждены вносить корректировки в свои звенья, но им это не помешало пройтись катком по бело-голубой команде. В четвёртом матче они уступали 0:3, но спокойно исправили ситуацию и завершили встречу ярким камбэком.

Система «Динамо» не сработала не только в прошлом сезоне, но и в позапрошлом, когда ещё с Дмитрием Яшкиным в составе бело-голубые схожим образом выступили в плей-офф – также с огромным трудом сумев пройти «Северсталь», а потом вылетев от СКА. Каждый раз у провала «Динамо» в Кубке Гагарина находились новые и новые причины, но факт оставался фактом – каждый из последних сезонов завершался по одному и тому же сценарию: трудовой выход во второй раунд плей-офф, а затем безоговорочный и безвариантный вылет. Такого результата можно было добиться, вкладывая в клуб куда меньше.

«В последние десять лет мы не проходили дальше второго раунда плей-офф. При разных финансовых вложениях, при разных сочетаниях хоккеистов. Может быть, это как раз нам такой звонок и отмашка на обновления. Думаю, команда будет показывать качественный, хороший хоккей. Всё-таки я считаю, что средний уровень у нас достаточно высокий. Плюс будут ещё усиления. Трансферная работа в самом разгаре. Будем играть на хороший результат», – сказал в интервью «Известиям» генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Уже понятно, что в следующем сезоне КХЛ мы станем свидетелями ещё большего расслоения между богатыми и бедными. СКА, ЦСКА и другие топ-клубы шерстят рынок и забирают всех более-менее приличных игроков с российским паспортом, так как приобретение иностранцев в текущей ситуации является очень сложной задачей. В сложившихся обстоятельствах «Динамо» оказывается далеко не в самом плохом положении.

Практика последних лет показала, что бороться с армейскими клубами у бело-голубых всё равно никак не получалось, зато теперь они действительно могут подтянуть к основному составу побольше молодых хоккеистов и заняться построением новой команды на перспективу. Да, кто-то, поднабравшись опыта, поедет за мечтой в Северную Америку, но большинство останется здесь и будет строить карьеру в России. И сейчас у «Динамо» самое оптимальное время для полной перезагрузки.