Уникальный ветеран и победивший наркозависимость вратарь. Кого уже наградили в НХЛ

На протяжении недели со 2 по 8 июня в НХЛ объявляли первых обладателей личных наград по итогам регулярного чемпионата. Рассказываем, какие призы уже нашли своих владельцев и кто, собственно, этими призами завладел.

Приз Марка Мессье – Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

Первый приз, обладателя которого определяет лично легендарный центрфорвард и который вручается за проявление лидерских качеств как на льду, так и за его пределами, получил капитан «Кингз» Анже Копитар. Он стал четвёртым (после Матса Сундина, Здено Хары и Даниэля Альфредссона) европейцем и вторым (после Дастина Брауна) игроком «Кингз», удостоившимся данной награды.

Копитар уже пятый год подряд и в 14-й раз за 16 сезонов становится лучшим бомбардиром «королей». Анже всего второй игрок в истории НХЛ, который достиг такого результата – первым был Горди Хоу, 17 раз набиравший больше всех очков в «Детройте».

Анже Копитар Фото: nhl.com

Что касается его работы за пределами льда, то Копитар регулярно участвует в благотворительной деятельности, активно помогая нескольким фондам в Лос-Анджелесе. Также Анже ежегодно проводит занятия в собственной академии в Словении, куда приглашаются дети из более чем 15 стран.

«Джек Адамс Эворд» — Дэррил Саттер («Калгари»)

Награду лучшему тренеру регулярного чемпионата получил наставник «Калгари» Дэррил Саттер, который вернулся в профессию спустя четыре года после ухода из «Лос-Анджелеса» и во второй раз оказался у руля «огоньков» — ранее Саттер возглавлял «Флэймз» с 2002 по 2006 год.

Под его руководством «Калгари» совершил не то что скачок – настоящий качественный взлёт по сравнению с предыдущим сезоном. «Огоньки», которые годом ранее не сумели попасть в плей-офф из Канадского дивизиона, в этой регулярке выступили в несколько раз лучше и закончили её на третьем месте Запада, пропустив всего 208 шайб – во всей лиге отличиться соперникам меньше позволили только «Каролина» (202) и «Рейнджерс» (207).

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Конкурентами Саттера в тройке финалистов были Эндрю Брюнетт из «Флориды» и Жерар Галлан из «Рейнджерс», но 63-летний канадец победил с большим преимуществом – сразу 54 из 93 журналистов поставили его на первое место, а его итоговый отрыв от ставшего вторым Брюнетта составил 104 балла – 353 против 249 (у Галлана 142). Это позволило Дэррилу стать вторым Саттером, завоевавшим награду лучшему тренеру – в 1991 году его брат Брайан выиграл этот приз у руля «Сент-Луиса».

«Билл Мастертон Трофи» – Кэри Прайс («Монреаль»)

Приз за спортивное мастерство и преданность хоккею достался голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу, который пропустил почти весь сезон, но вернулся под конец регулярки и успел провести пять матчей, которые, правда, уже ничего не значили для закончивших сезон на последнем месте «Канадиенс», но имели огромное значение для 34-летнего вратаря.

Почти целый год Кэри потратил на реабилитацию – после операции на колене и лечения от наркозависимости, из-за чего Прайсу даже пришлось обратиться к услугам программы поддержки игроков НХЛ, которыми он пользовался на протяжении месяца прошлой осенью.

При этом решение отдать приз Кэри при всём уважении кажется странным. В зависимости от его игры он мог бы появиться в числе его соискателей и в следующем году, а по итогам этой регулярки награду как минимум не меньше заслуживали Здено Хара, в 45 лет продолжающий в прямом смысле слова рубиться (125 силовых приёмов – лучший показатель среди защитников «Айлендерс» в прошедшем сезоне) на высочайшем уровне, и Райан Гецлаф, повесивший коньки на гвоздь после 17 лет в «Анахайме».

Неожиданно низко – на седьмом месте – оказался россиянин Владимир Тарасенко, который после двух почти полностью пропущенных сезонов вернул себе прежнюю форму и провёл лучший сезон в карьере. В общем, по призу имени Билла Мастертона вопросов много.

Приз Вилли О’Ри – Ноэль Актон

Обладателем этой награды, вручаемой за положительное влияние на общество при помощи хоккея, стал 78-летний Ноэль Актон – основатель некоммерческого фонда Tender Bridge в Восточном Балтиморе, который на протяжении 20 лет даёт возможность ребятам с улицы заниматься спортом. Фонд Актона предоставляет детям всё необходимое – от экипировки до питания.

«Селке Трофи» — Патрис Бержерон («Бостон»)

Практически единогласно – первое место ему отдали 160 из 195 журналистов — лучшим форвардом оборонительного плана в этом сезоне был выбран нападающий «Брюинз» Патрис Бержерон. 36-летний ветеран установил новый рекорд, выиграв эту награду в пятый раз в карьере – ранее он удостаивался её в 2012, 2014, 2015 и 2017 годах. По этому показателю Бержерон обошёл Боба Гейни, который выигрывал приз с 1978 по 1981 год.

Патрис в очередной раз продемонстрировал своё мастерство на вбрасываниях, выиграв 991 дуэль на точке. Это 61,9% — оба показателя стали лучшими в лиге в этом сезоне. Кроме того, его показатель Corsi (соотношение бросков команд по воротам в формате «5-на-5», когда игрок находился на льду) – 65,1% — лучший с момента введения метрики, то есть с сезона-2009/2010.

Помимо Бержерона, который был номинирован на «Селке» в 11-й раз подряд, в тройке финалистов оказались Элиас Линдхольм из «Калгари» и Александр Барков из «Флориды». Также в списке претендентов присутствовал и россиянин Валерий Ничушкин. Он, правда, всего с 11 очками занял 20-е место.

«Леди Бинг Трофи» — Кайл Коннор («Виннипег»)

Образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством в этом году стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. Ближайших преследователей – предыдущего обладателя награды Джейккоба Славина из «Каролины» и Джареда Сперджена из «Миннесоты» он превзошёл по количеству как штрафных минут – 4-10-10 — так и результативных действий – 93-42-40. Благодаря этому победа Коннора была ещё более очевидной, чем победа Бержерона в предыдущей номинации – при том же количестве голосовавших первое место Кайлу отдал сразу 181 журналист.

12-е место в голосовании занял российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – на его счету 18 штрафных минут и 96 очков.

«Кинг Клэнси Трофи» — Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси»)

Последняя из первой очереди наград, которая, как и приз Марка Мессье, вручается за лидерство на льду и (здесь в большей степени) активную деятельность за его пределами, но уже руководителями лиги Гэри Беттмэном и Биллом Дэйли, с четвёртой попытки добралась-таки до без пяти минут бывшего защитника «Дэвилз».

Пи Кей Суббэн на шоу Nickelodeon Kids’ Choice Sports – 2019 Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

В активе Суббэна открытый в 2014 году именной фонд, безвозмездно переданные детской больнице в Монреале $ 10 млн (деньги передавались в течение семи лет с 2015 года), а также $ 1 млн, в марте пожертвованный клинике психического здоровья Le SPOT.

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Игроки-обладатели оставшихся пяти наград – «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Норрис Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Везина Трофи» — станут известны в ночь на 22 июня мск. Тогда же будет объявлена тройка претендентов на звание лучшего генерального менеджера сезона – победитель же будет объявлен во время драфта, который начнётся в ночь на 8 июля мск.