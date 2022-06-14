«Всё пошло не так, как хотел». Какова вина Панарина в вылете «Рейнджерс»?

Нельзя сказать, что «Рейнджерс» провалили нынешний розыгрыш Кубка Стэнли. Команда Жерара Галлана, которой некоторые специалисты пророчили вылет чуть ли не в первом же раунде, в итоге добралась до финала Восточной конференции, выиграв серии у «Питтсбурга» и «Каролины». Видно, что канадский тренер навёл порядок нью-йоркском клубе, сумев точно определить роль для каждого хоккеиста.

Конечно, великолепный плей-офф провёл российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин, у которого получилась своеобразная дуэль со своим соотечественником из «Тампы» Андреем Василевским. Полевые хоккеисты старались не отставать, однако более опытные и мастеровитые «молнии» всё же выбили «рейнджеров» из турнира, превратив 0-2 в серии в 4-2.

Особое внимание болельщиков «Рейнджерс», да и всех российских любителей хоккея было приковано к самому дорогому хоккеисту команды — Артемию Панарину. Выбив себе гигантский многолетний контракт, Панарин автоматически взял на себя обязательства стать лидером команды и человеком, который будет делать результат.

В итоге в нынешнем плей-офф 30-летний крайний форвард принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 голевых передач при показателе полезности «-5». Результат, скажем прямо, далеко не выдающийся, особенно для человека со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн.

«Трудные ситуации делают людей сильнее. У меня в голове большие цели. В плей-офф всё пошло не так, как я хотел, но я благодарю бога за эту возможность. Я буду лучше.

Как пройдёт моё межсезонье? Караоке», — завил сам Артемий на специальной пресс-конференции.

Караоке — это хорошо, да и в чувстве юмора Панарину не откажешь, но показатель полезности и всего шесть шайб для нападающего калибра Панарина являются слабым показателем.

Интересно, что россиянин завершил плей-офф лишь четвёртым бомбардиром команды. Третье место занял нападающий Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — форвард Мика Зибанеджад (24 — 10+14). Только представьте, выше Панарина в списке результативности оказался даже игрок обороны, пусть и забирающий себе всё большинство. Но ведь и Артемия игрой в неравных составах тренерский штаб не обделяет. А вот по числу потерь в плей-офф Панарин оказался в лидирующей группе. Печально, ничего не скажешь.

Артемий Панарин Фото: nhl.com/rangers

Отдельно можно рассмотреть игру Панарина в серии с «Тампой», ставшую для «Рейнджерс» последней. Артемий забросил две шайбы (одну из них при счёте 0:3 в уже явно проигранной четвёртой встрече) и отдал три голевые передачи за шесть проведённых матчей. Для сравнения, у лидера атаки «молний» – ещё одного россиянина Никиты Кучерова – три гола и пять ассистов. А ведь Никита зарабатывает на порядок меньше.

В результате Кучеров стремительно мчится к своему третьему Кубку Стэнли, а у Панарина пока нет даже одного. Кстати, на рукопожатии оба хоккеиста очень тепло поприветствовали друг друга.

Вину Панарина в вылете «Рейнджерс» нельзя назвать огромной, но она существенна. Думается, и сам Артемий это прекрасно понимает, делая косвенные тому подтверждения во время общения с прессой. Россиянину нужно продолжать совершенствовать свой хоккей и больше бросать по воротам, ведь снайперские качества у Панарина приличные.