«Сочи» перезагрузит карьеры молодых талантов? Кто из россиян вернулся в КХЛ из Америки

Ни одно межсезонье в КХЛ не обходится без маршрутов российских хоккеистов в Америку и обратно. Этим летом в НХЛ уже собрались, например, Андрей Кузьменко, находящийся в паре шагов от заключения контракта, Виталий Кравцов, подписавший новый договор с «Рейнджерс», снова смотрит за океан и Никита Гусев. Но и в Россию уже успели вернуться несколько очень интересных игроков, и этот список наверняка будет пополняться.

Александр Радулов, 35 лет («Даллас» — «Ак Барс»)

Статистика в прошлом сезоне НХЛ: 71 игра, 22 (4+18) очка + 3 матча без очков в плей-офф

Радулов, ещё три года назад набиравший 70+ очков за регулярку в НХЛ, стремительно сдулся и предсказуемо поехал в Россию. В Америке из Александра как будто в буквальном смысле выпустили воздух: куда-то пропали его настырность, эмоциональность, голевое чутьё. Мастерство осталось, но в условиях плотного и быстрого соперничества вялому Радулову было очень тяжело его показать.

Но даже с такими вводными в КХЛ Радулов — суперзвезда. В «Ак Барсе» Александр получил шикарный контракт, по условиям которого он сможет заработать около 200 млн рублей, включая бонусы, и, конечно, в Казани рассчитывают, что кардинальная смена обстановки поможет форварду выйти из депрессии и показать свой прежний уровень.

Владимир Ткачёв, 26 лет («Лос-Анджелес» — «Авангард»)

Статистика в прошлом сезоне НХЛ: 4 игры, 2 (0+2) очка

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 41 игра, 29 (7+22) очков и 5 игр, 6 (2+4) очков в плей-офф

Второе по громкости возвращение межсезонья КХЛ — приезд Владимира Ткачёва в «Авангард». Официально о сделке «ястребы» ещё не сообщили (кстати, так же, как и «Ак Барс» про Радулова), но, очевидно, дело в юридических проволочках.

Ткачёв год назад уехал в Америку в ранге лучшего бомбардира СКА, но в «Лос-Анджелесе» Владимиру толком и не дали шанса. Россиянин начал сезон в НХЛ, отдал две голевые передачи в одном матче, но затем отправился в «Онтарио», где и выступал до конца чемпионата. Выступал, между прочим, очень неплохо, а в плей-офф стал лучшим бомбардиром своей команды.

Ткачёва, вероятно, берут не просто в топ-6, а в первое звено «Авангарда», где умнейшему и тонкому диспетчеру-художнику постараются подобрать достойных наконечников атак.

Владимир Ткачёв Фото: photo.khl.ru

Илья Коновалов, 23 года («Эдмонтон» — «Динамо» Москва)

Статистика в прошлом сезоне АХЛ: 17 игр, КН 2,73 и 89,3% ОБ

Года 3-4 назад уроженец Ярославля и воспитанник «Локомотива» Коновалов справедливо считался едва ли не самым перспективным молодым вратарём КХЛ, однако после пары прорывных сезонов в родном клубе прогресс Ильи существенно замедлился.

Прошлым летом Коновалов отправился за новым вызовом в Америку, подписав двусторонний контракт с задрафтовавшим его «Эдмонтоном», однако смена обстановки российскому вратарю не помогла. До основы «Ойлерз» он так и не добрался — даже на один матч (и это при всех трудностях «нефтяников» на этой позиции), а в АХЛ больше сидел на скамейке, показывая не слишком убедительную статистику в тех играх, где выходил на лёд.

Сейчас перезагрузить карьеру Коновалова попробуют в московском «Динамо» — на него рассчитывают как на первого номера. В приобретении Ильи был лично заинтересован наставник бело-голубых Алексей Кудашов, который в период работы в Ярославле и открыл для КХЛ новую вратарскую фамилию.

Алексей Мельничук, 23 года («Сан-Хосе» — ХК «Сочи»)

Статистика в прошлом сезоне в АХЛ: 31 игра, КН 3,92 и 86,7% ОБ

Статистика в прошлом сезоне в ECHL: 6 игр, КН 3,04 и 89,5% ОБ

Не удалась зарубежная командировка и другому талантливому российскому голкиперу — Алексею Мельничуку. В отличие от Коновалова, воспитаннику петербуржского хоккея удалось дебютировать в НХЛ (в позапрошлом сезоне), но минувший чемпионат Мельничук вряд ли может занести себе в актив, что видно из статистики.

Возвращение домой — абсолютно правильное решение для Мельничука. В своё время он очень перспективно дебютировал в СКА, уверенно выглядел в «Торпедо», ну а сейчас Алексей получает шанс стать полноценным первым номером в южной команде Андрея Назарова. Думается, доверие должно пойти на пользу Мельничуку. Впрочем, как и Коновалову.

Дмитрий Завгородний, 21 год («Калгари» — ХК «Сочи»)

Статистика в прошлом сезоне в АХЛ: 12 игр, 1 (0+1) очко

«Леопарды» поработают над спасением карьеры и ещё одного талантливого молодого россиянина — Дмитрия Завгороднего. Уроженец Омска, рано уехавший в Америку, блистал в юниорской лиге Квебека, но с плавным переходом во взрослый хоккей за океаном, мягко говоря, не сложилось: Завгороднему не удалось подняться выше АХЛ, да и там его статистика совсем не впечатляла.

Вероятно, проблемы Дмитрия в небольших габаритах. Во многом из-за них талантливый, но миниатюрный форвард был выбран лишь в седьмом раунде драфта НХЛ, да и в дальнейшем, очевидно, в него не слишком верили.

В период коронавирусного кризиса Завгородний совершал наезды в КХЛ, поиграл в аренде и в СКА, и в «Сочи», но при этом неизменно возвращался в «Стоктон», лелея американскую мечту. Такие метания не шли на пользу форварду, и в результате и в России ему пока не удалось проявить себя должным образом.

Однако нет сомнений, что талантом и умениями форвард не обделён. Ему необходимо доверие, а недостаток габаритов можно компенсировать другими качествами — катанием, юркостью, чтением игры. Всё это может материализоваться в КХЛ, где Завгородний подписал двухлетний контракт. В «Сочи» Дмитрию предстоит поработать под началом прекрасно умеющего возиться с молодёжью Назарова, а маленькие технари имеют гораздо больше шансов проявить себя в нашей лиге, чем в Америке. Доказано теми же Ткачёвым и Гусевым.

Дмитрий Завгородний Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Короткой строкой скажем и ещё про нескольких российских ребят, уже вернувшихся на родину в межсезонье. Так, «Спартак» подписал контракты с двумя молодыми защитниками — 21-летним Артёмом Сериковым и 20-летним Игорем Чибриковым. Первый лишь в прошлом сезоне поиграл в АХЛ за «Чикаго Вулвз», а вот второй провёл за океаном почти всю карьеру, но не смог дорасти даже до АХЛ. Поглядим на ребят в системе «Спартака».

«Торпедо» подписало контракт с участником ЮЧМ-2021 Глебом Ивановым, который прошлый сезон провёл в Западной хоккейной лиге. Правда, вояж воспитанника московского «Динамо» в Канаду трудно назвать успешным: за полсотни матчей защитник заработал показатель полезности «-28», не особо блеснув и результативностью. Иванову лишь 19 лет, и очевидно, что следующий сезон он начнёт в «Чайке» из МХЛ, а там уже будет видно.

Кто может пополнить список «возвращенцев»? Напрашивается кандидатура Клима Костина, которым открыто интересуется «Авангард», владеющий правами на форварда. Возможно, стоит подумать о переезде на родину Михаилу Мальцеву — талантливому нападающему, который показывает неплохую статистику в АХЛ, но никак не может закрепиться в НХЛ — ни в «Нью-Джерси», ни в «Колорадо». Закончился контракт с «Чикаго» у Андрея Алтыбармакяна, который два сезона безвылазно провёл в АХЛ. Думается, этот форвард тоже мог бы вернуться в «Сочи», где неплохо смотрелся до заокеанской командировки.