«Авангард» пошумел после долгого молчания! Омск вернул Ткачёва и взял защитника из НХЛ

«Авангард» — одна из самых обсуждаемых команд этого межсезонья КХЛ. Перед возвращающимися в Омск «ястребами» была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в следующем году, однако трансферная работа в мае и начале июня вообще не давала представление, за счёт чего «Авангард» с тренером-дебютантом во главе хотя бы приблизится к этой цели. Белов, Беляков, Малыхин, Горшков — неплохо, но очень мало, чтобы всерьёз говорить о чемпионстве, учитывая потери «ястребов».

На фоне молчания «Авангарда» о топовых новичках, а также солидной селекции в Магнитогорске и Казани генменеджеру «ястребов» Алексею Волкову крепко доставалось от болельщиков: и за «бездействие», и за «скупость», и за трату драгоценного времени. Вновь была заведена любимая пластинка о том, что в Омск никто ехать не хочет, поэтому Волков и не может ни с кем договориться, так что уровень «Авангарда» серьёзно просядет.

В то же время многочисленные хоккейные инсайдеры сначала предлагали подождать с преждевременными выводами, защищая Волкова, а потом и вовсе стали называть конкретные фамилии. Так все желающие узнали, что в «Авангарде» работают над кандидатурами словака Яроша, канадцев Петана и Янковски, обсуждают возвращение домой воспитанника Ткачёва, ждут на увеличенный контракт Корбана Найта…

В общем, слухов, домыслов и обсуждений вокруг «Авангарда», как всегда, хватало, но всё это разбивалось о холодное молчание официальных каналов «ястребов». Но 9 июня эту плотину прорвало: «Авангард», одним из первых в КХЛ ставший предварять трансферы ребусами и шарадами, выложил в своих соцсетях сразу два поста, намекающих на трансферы. В одном из них прямо говорилось о Ткачёве. Второй загадочно отсылал к сказкам Ганса Христиана Андерсена.

От ребуса «Авангард» быстро перешёл и к долгожданному официозу — «ястребы» объявили о подписании контракта со словацким защитником Кристианом Ярошем. Между прочим, Ярош стал первым полноценным новичком-легионером в КХЛ в нынешнем сезоне — до этого подписывались только те иностранцы, кто уже играл в нашей лиге.

Кто такой Ярош? Это габаритный (192 см роста, 100 кг веса) 26-летний деф-разрушитель, имеющий за плечами почти сотню матчей в НХЛ. В арсенале у словака есть убойный бросок, но пользуется он им редко, так что в атакующих действиях почти бесполезен. Зато надёжен и прост в обороне, неплох в силовой борьбе. По сути, Ярош должен заменить в «Авангарде» Вилле Покку, при этом словак значительно крупнее ушедшего финна.

Кристиан Ярош на ЧМ-2019 Фото: Monika Skolimowska/Getty Images

Уже очевидно, что «ястребы» ведут работу и по другим легионерам, но ни с кем, кроме Яроша, бумаги пока не подписаны. Однако уже сейчас можно смело говорить о том, что «Авангард» собирается максимально выбрать легионерскую квоту, которая пока позволяет подписывать пять иностранцев. Позиции для усиления из-за границы у омичей очевидны: сейчас в составе нет центрфорвардов в первые два звена (эти дыры могут закрыть Найт, Петан, Янковски), атакующего защитника на замену Каски, а также не вызывает доверия вратарская бригада Демченко — Галимов. Очень возможно, что в «Авангарде» всё-таки решат привезти голкипера из АХЛ.

Кроме того, продолжает всплывать фамилия Рида Буше, сделавшего очень много для чемпионства «ястребов» в позапрошлом сезоне. Всем известно, что у американца сейчас огромные проблемы бытового характера, да и досрочный разрыв с «Локомотивом» добавил сложностей, но при этом понятно, что если он продолжит карьеру, то сделает это точно не в Америке, где его репутация безнадёжно испорчена. Так почему бы Буше не вернуться в «Авангард», особенно если там продолжит играть его партнёр по первому звену чемпионской команды Найт? Уверен, в Омске легко закроют глаза на ошибки молодости Рида и с удовольствием возьмут сильного, проверенного форварда.

Помимо легионерского «прорыва», у «Авангарда» сегодня раскрутилась и история с Владимиром Ткачёвым. Опять же, официально «ястребы» ещё не подписали контракт со своим воспитанником, но пост главного тренера СКА Романа Ротенберга в «Телеграме» не дал разгуляться фантазии: Ткачёв возвращается из НХЛ, и не в Северную столицу, а в родной город.

Позже обмен прав на Ткачёва между СКА и «Авангардом» на денежную компенсацию (по слухам, чисто номинальную) подтвердила и КХЛ, так что теперь, вероятно, «ястребам» осталось утрясти бюрократические проволочки.

Переход Ткачёва в «Авангард» — это очень интересный кейс по нескольким причинам. Во-первых, слегка удивительно, что СКА практически даром расстался с ценным активом. Ротенберг написал про «отличный пример взаимодействия двух клубов в интересах всего российского хоккея», и можно только порадоваться, что СКА в этой ситуации не занял позицию собаки на сене — в сам армейский клуб Ткачёв не вписывается по целому ряду причин.

Но наверняка такой широкий жест от петербуржцев — это ещё и солидные инвестиции в будущие лояльные отношения с «Авангардом». Вероятно, рано или поздно мы узнаем истинную цену, которую «ястребам» придётся заплатить СКА за Ткачёва.

Во-вторых, стоит вспомнить, что у «Авангарда» и Владимира Эдуардовича не самые простые отношения. Юного Ткачёва лет 10 назад в родной команде не спешили подключать к основе (среди причин — щуплое для взрослого хоккея телосложение и инфантильность), в результате Владимир рванул за океан, где поиграл в лиге Квебека, но не сумел попасть на драфт НХЛ. Возвращался в Россию Ткачёв уже в Санкт-Петербург — в Омске не высказали большой заинтересованности в воспитаннике.

Из Северной столицы Владимир быстро уехал, но не с концами: в СКА отправили молодого форварда обрастать мясом и набираться опыта в другие клубы КХЛ, но держали его в поле зрения. Ткачёв блеснул в «Адмирале», показал себя и в Уфе, а затем уже в роли готового мастера перебрался в Петербург, где провёл два неплохих сезона, несмотря на некоторые проблемы во взаимоотношениях с руководством и тренерами армейцев. Про родной «Авангард» в период своего становления Ткачёв как будто и не вспоминал. Да и «ястребы» не претендовали на возвращение блудного омского сына.

Но, как видно, нынешние начальники «Авангарда» оценили Ткачёва по достоинству и смогли вернуть его домой, как только подвернулась возможность. Владимир — хоккеист с небольшими габаритами, но с очень нестандартным мышлением и золотыми руками. Настоящий технарь, творец, художник, прекрасно катающийся, отменно контролирующий шайбу и всегда заточенный на пас.

Конечно, Ткачёв совершенно зря поехал в Америку год назад (для НХЛ у него нет ни скорости, ни умения играть в обороне, ни пробивного характера) и в итоге потерял сезон, но для КХЛ Владимир — это готовая звезда, на игру которой будет ходить зритель. В «Авангарде» наверняка найдут, с кем Ткачёву обыграться: напрашивается его связка с Толчинским, или Грицюком, или с пока ещё не подписанным центрфорвардом — это будет где-нибудь в августе решать Дмитрий Рябыкин.

При этом минусы Ткачёва тоже известны. Далеко не лучшая игра в обороне, возникающие проблемы с духовитостью и бойцовскими качествами. Однако в «Авангарде» Владимира, очевидно, рассматривают в роли лидера, первой скрипки, а людям с таким статусом многое прощается. Тут главное, чтобы Ткачёв этот статус оправдал.