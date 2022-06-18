Создал монстра из «Тампы» и злился на Панарина. Самый эпатажный тренер НХЛ снова в деле

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге формально ещё даже не стартовало, так как финальная серия Кубка Стэнли – 2022 только начинает набирать обороты. Однако, пока «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» ещё не разобрались с текущими делами, остальные клубы уже вовсю думают о будущем. Именно к таким командам относится и «Филадельфия Флайерз», переживающая один из худших кризисов за всю историю клуба.

Американская команда переживает тяжёлые времена и трижды за последние четыре сезона не смогла пробиться в плей-офф, причём нынешнее непопадание стало для неё вторым кряду. Подобного не происходило с «Филадельфией» на протяжении 28 лет – последний раз серийно «Флайерз» не выходили в плей-офф с 1990 по 1994 год. Избежать подобного провала «лётчикам» не помешала даже ранняя отставка тренера.

Канадский специалист Ален Виньо был освобождён от занимаемой должности уже после 22 матчей со старта регулярки, что для НХЛ является крайне необычной историей. Но замена Виньо на Майка Йео никоим образом не помогла «Филадельфии» улучшить турнирные показатели. Как итог – восьмое место в Столичном дивизионе и установление худшего результата за последние 15 лет по набранным очкам (61), если вынести за скобки сокращённые сезоны.

Неудивительно, что сразу по завершении сезона Йео был освобождён от должности, а руководство клуба приступило к поиску нового тренера. Одним из претендентов назывался Джон Торторелла, остававшийся безработным после увольнения из «Коламбус Блю Джекетс». Накануне все формальности были улажены – и 63-летний специалист официально возглавил «Филадельфию».

По информации известного в прошлом вратаря, а ныне инсайдера Кевина Уикза, американский тренер поставил подпись под четырёхлетним соглашением, за каждый год из которого он заработает около $ 4 млн. В нынешнем сезоне Торторелла не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» самый эпатажный тренер лиги стал аналитиком на ESPN, отмечаясь, как всегда, яркими цитатами и уникальным разбором игры. В частности, в одном из разборов Торторелла заявил, что ценит Александра Баркова намного выше Коннора Макдэвида, потому что финский центрфорвард является двусторонним игроком.

«Я очень рад назначить Джона следующим главным тренером клуба. Его голос будет звучать со скамейки запасных «Флайерз». Джон требует от своих хоккеистов максимума в каждой игре. Он выигрывал Кубок Стэнли и имеет большой послужной список как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

В процессе переговоров мы обсудили ряд факторов, которые имеют решающее значение для того, чтобы у команды был немедленный успех. Мне стало ясно, что видение Джона позволяет считать его подходящим человеком для восстановления победной атмосферы в нашей раздевалке», – сказал генеральный менеджер «лётчиков» Чак Флетчер, комментируя назначение Тортореллы на пост главного тренера.

Джон Торторелла Фото: Getty Images

63-летний Торторелла является одним из культовых специалистов в истории североамериканской лиги. Тренерскую карьеру Джон начал 22 года назад, в ходе сезона-1999/2000 заняв пост исполняющего обязанности главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». Проведя всего четыре матча в этом качестве, Торторелла покинул свой пост после окончания регулярного чемпионата.

В середине сезона-2000/2001 он был нанят в качестве временного тренера в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со следующего сезона Торторелла на постоянной основе стал главным тренером «Лайтнинг» и уже в 2004 году привёл «молний» к первой в их истории победе в Кубке Стэнли. По итогам сезона Торторелла был признан лучшим тренером НХЛ, удостоившись приза «Джек Адамс Эворд».

После периода, проведённого в «Тампе» (2001–2008), Джон уже на полноценной основе возглавил «Рейнджерс» (2009–2013), затем непродолжительно поработал в «Ванкувер Кэнакс» (2013–2014) и на протяжении шести лет возглавлял «Коламбус» (2015–2021). В качестве главного тренера американец провёл 1383 матча в НХЛ, дважды становясь обладателем приза лучшему тренеру сезона (2004, 2017). На чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года Торторелла возглавлял сборную США.

Именно с периодом работы в «Блю Джекетс» связаны одни из самых интересных историй в тренерской биографии Тортореллы. Основанный в 2000 году клуб до прихода американского специалиста на пост главного тренера за 14 сезонов лишь дважды выходил в плей-офф. За это время «мундиры» смогли провести 10 кубковых матчей, в которых было одержано две победы. Ни разу «Коламбус» не смог пробиться дальше первого раунда Кубка Стэнли, являясь одним из главных аутсайдеров в лиге.

Всё начало меняться с приходом Тортореллы, сменившего в ходе сезона-2015/2016 на посту главного тренера Тодда Ричардса. Уже в первом полноценном сезоне в новой роли Джон вывел «Коламбус» в плей-офф с третьего места в Столичном дивизионе. В регулярном чемпионате «мундиры» одержали рекордные для себя 50 побед в 82 матчах, но в плей-офф команде не хватило кубкового опыта, и она быстро проиграла «Питтсбургу» (1-4).

В следующем сезоне история повторилась схожим образом – четвёртое место в дивизионе дало «Коламбусу» путёвку в плей-офф, где «Блю Джекетс» вылетели от «Вашингтон Кэпиталз». В том сезоне команда Александра Овечкина впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли, но их дорога к историческому успеху не была устлана ковровой дорожкой. Первый раунд плей-офф начался с того, что «Коламбус» повёл в серии 2-0. Столичным удалось оставить за собой четыре следующие встречи, но две из них были выиграны за пределами основного времени. Именно тогда стало ясно, что «мундиры» становятся действительно приличной командой на уровне НХЛ.

В помощь Торторелле в «Коламбусе» были две российские звезды – голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин. Именно при их активном участии в сезоне-2018/2019 «Блю Джекетс» совершили одну из главных сенсаций НХЛ XXI века. В первом раунде плей-офф «мундиры» вынесли из розыгрыша Кубка Стэнли победителя регулярного чемпионата – «Тампу». Команде Тортореллы хватило всего четырёх матчей, чтобы убрать главного фаворита из плей-офф. То поражение в серии по сей день остаётся последним для «молний». С тех пор «Лайтнинг» выиграли 11 кубковых серий кряду, что принесло им два Кубка Стэнли (2020, 2021) и выход в финал плей-офф в этом году.

«Мы создали монстра. Тогда мы понимали, что они будут играть в однотипный хоккей. Они попытались обыграть нас в нападении. Они были очень хороши. Я не хочу проявлять неуважение к этой команде. Они были действительно очень хороши.

Мы сосредоточились на том, чтобы они не убегали в контратаки с численным преимуществом, и хотели посмотреть, не станут ли они упрямиться. Я не думаю, что те «Лайтнинг» уважали нас.

Иногда нужно с чем-то мириться. Сделав это, вы можете остаться упрямым и ничего не изменить. Они смирились и поняли, что им нужно измениться и играть немного по-другому. Это настоящая заслуга их организации, которая была готова пойти на это и сказать: «Знаете, мы должны измениться», – заявил Торторелла несколько недель назад, дав одно своих последних интервью в качестве безработного тренера.

Тем временем, пока «Тампа» превращалась в того самого монстра, дела Тортореллы в «Коламбусе» пошли на спад. В следующем сезоне американский специалист по инерции ещё вывел «мундиров» в плей-офф, где на сей раз они проиграли «Тампе» в первом раунде, а в сезоне-2020/2021 кубковой части для «Блю Джекетс» уже не состоялось. Невыход в плей-офф в 2021 году поставил точку под всё равно невероятно успешным периодом работы Тортореллы в Огайо.

Собственно, кто знает, как бы сложилась дальнейшая работа Джона в «Коламбусе», если бы после самого успешного сезона в истории американский клуб не потерял российских звёзд. Голкипер перебрался во «Флориду Пантерз», а нападающий отправился покорять Нью-Йорк, став самым высокооплачиваемым игроком в истории российского хоккея. Собственно, контракт мечты подписал и Бобровский, заняв второе место в списке самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ, вслед за Кэри Прайсом. Уход россиян из «Блю Джекетс» стал личной драмой Тортореллы, который активно критиковал игроков в прессе за их решение.

Артемий Панарин в «Коламбусе» Фото: Getty Images

«Я в бешенстве. Да, я в бешенстве. Я зол за своих игроков. Я зол за город и всю организацию. Я испытываю огромное уважение к перечисленным игрокам, но не надо говорить о чёртовой победе в том стиле, что вы хотите уйти в другой клуб ради того, чтобы добиться победы. Выигрывать надо здесь. Я говорю это очень осторожно, потому что мне нравятся эти игроки. В прошлом сезоне мы провели много встреч, чтобы исправить положение, когда казалось, что всё вышло из строя.

А теперь давайте пройдёмся по персоналиям. Панарин… Он сделал так много хорошего. Один из самых сильных негабаритных игроков, которых я когда-либо тренировал. Вы же все знаете, как я к нему отношусь. Просто поразительно, как же он хорош. Но он тоже ушёл. Бобровский — адски хороший вратарь. На протяжении последних трёх сезонов он прогрессировал в матчах плей-офф. Он был действительно хорош. Знаете, никто не знает, как бы сложилась серия с «Тампой», если бы не его сейв в начале второго периода первого матча.

Я уважаю всех этих парней, но не хочу слышать одной фразы: «Я хочу побеждать». Ведь мы прогрессировали, и побеждать нужно было с нами. Возможно, им не нравилось играть за меня. И это нормальная ситуация. Ведь играют ради товарищей по команде, а не за главного тренера, но именно в этом плане я увидел высокомерие. Думаю, что сейчас я чувствую себя как вся команда. А теперь я говорю: «Чёрт с ними, ведь мы хотим быть здесь, так что давайте соберёмся и начнём сезон». Я желаю ушедшим только лучшего, но я взбешён тем, что они покинули «Коламбус», потому что думаю, что у нас действительно хорошая команда», — говорил Торторелла в сентябре 2019 года.

Уход российских звёзд, пусть и не сразу, но всё-таки сказался негативным образом на «Коламбусе». В 2021 году уже без них в составе «мундиры» не попали в плей-офф, и отставка Тортореллы не изменила ситуации для команды – в этом сезоне они снова не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. А Торторелла теперь начинает новый этап в своей карьере. В новом сезоне американскому специалисту предстоит выводить из кризиса «Филадельфию».

«Я думаю, что одним из самых важных качеств главного тренера является умение выстраивать структуру при игре без шайбы. Это важнейшая составляющая побед, мы это видим прямо сейчас в плей-офф. Мы слышим об этом от игроков, которые там играют. Выстроенная структура действительно усложняет жизнь соперникам. Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жёсткой. Я думаю, что нам нужно уметь представить себя, выглядеть серьёзнее, выходя из автобуса. Я хочу, чтобы другие команды говорили: «Знаешь что? Сегодня у нас полно дел», — сказал Джон после назначения на пост.

Интересно будет посмотреть, сумеет ли Джон в том числе разобраться с игрой российского защитника Ивана Проворова. Подававший большие надежды в начале своей заокеанской карьеры Проворов откровенно закис в последних сезонах и стал отмечаться исключительно нападками на журналистов, которые подмечали, что игра защитника не соответствует уровню его контракта.

Также любопытно понаблюдать за развитием карьеры голкипера Ивана Федотова, который вряд ли сможет вытеснить с позиции первого номера Картера Харта, но вот стать его бэкапом бывшему вратарю ЦСКА вполне по силам. А учитывая то, как Торторелла умеет выстраивать игру команды в своей зоне, даже находясь на вторых ролях, Федотов может получить хороший импульс для будущего развития в НХЛ. Как это в своё время произошло с Йоонасом Корписало, который в «Коламбусе» сначала бэкапил за Бобровским, а потом получил контракт на большие деньги.

В любом случае «Филадельфия» сделала грамотный выбор при назначении нового тренера. И с этой командой никому точно будет не скучно в следующем сезоне. И без того серьёзная конкуренция в Столичном дивизионе становится ещё жарче и острее.