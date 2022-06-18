В НХЛ обменяют самого дорогого русского вратаря? Бобровский стал не нужен «Флориде»

«Флорида» впервые в своей истории в этом сезоне стала победителем регулярного чемпионата и располагала самой грозной атакой в лиге и одним из лучших вратарей. Сергей Бобровский наконец освоился в новой команде и вышел на показатели своего последнего сезона в «Коламбусе». После головокружительного успеха в регулярке руководство поставило многое на плей-офф, но «пантеры» не без труда прошли «Вашингтон», а затем всухую проиграли «Тампе».
Ни у кого не поднимется рука винить в поражении Бобровского. Что может сделать вратарь, когда твоя команда забивает всего три гола за четыре матча? Но поражение, особенно такое чувствительное, всегда ставит вопрос – а что дальше?
В межсезонье «Флориде» предстоит решить немало вопросов. Кто будет новым главным тренером? Как решать проблемы с большинством, которое в плей-офф растеряло всю былую мощь и реализовало всего лишь одну из 31 попытки? На какие деньги продлевать контракты и подписывать новых игроков?
У «Флориды» под потолком чуть больше $ 3 млн, 17 игроков на контрактах из основного состава и куча свободных агентов. Через год надо продлевать Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара и Спенсера Найта. На этом вопросе и всплывает имя Бобровского, слухи об обмене которого всё усиливаются.
Канадский инсайдер Эллиотт Фридман после вылета «Флориды» из плей-офф сообщил, что клуб ещё во время сезона прощупывал почву для обмена звёздного голкипера. По новой информации другого инсайдера Ника Кипреоса, эти попытки продолжаются.
Сергей Бобровский
Фото: Getty Images
«Флорида» активно старается обменять Бобровского. Они готовы сохранить за собой часть зарплаты, вплоть до 50%. Хотя они надеются, что удастся договориться о меньшей сумме. У них есть проблемы с потолком зарплат», — сказал Кипреос в подкасте Real Kyper and Bourne.
Попытка избавиться от контракта Бобровского выглядит вполне логичной. Он – второй в списке самых дорогих вратарей НХЛ (станет первым, если Кэри Прайс завершит карьеру), его средняя зарплата составляет $ 10 млн в год. Столько же со следующего сезона будет зарабатывать капитан команды Александр Барков, примерно столько же, надо думать, попросит следующим летом Юбердо. 35% всего зарплатного фонда на трёх игроков – это явный перебор, если имеешь чемпионские амбиции.
«Лично я не вижу, как они могут решить [все свои вопросы с составом], имея сразу трёх игроков на больших контрактах. И не вижу, как они смогут избавиться от Бобровского, потому что именно от него ты будешь пытаться избавиться», — считает бывший вратарь Майк Маккенна.
Бобровскому осенью исполнится 34, а с прошлого сезона ему на пятки активно наступает молодой Спенсер Найт. Перед глазами у «Флориды» стоят примеры Андрея Василевского и Игоря Шестёркина – вратарей, которые прошли всю систему своих клубов и в итоге вывели его на новые высоты. Очевидно, что и «пантеры» видят будущее за молодым американцем, а не за проверенным двукратным обладателем «Везины». Конечно, делать ставку на Найта прямо сейчас – это риск, потому что опыта у него совсем мало и какого-либо доминирования в его исполнении мы пока что не видели. С другой стороны, как бы ни был хорош Бобровский, с ним тоже не получается далеко зайти в плей-офф, а сейчас его контракт, очевидно, стал обузой для клуба.
Сергей Бобровский
Фото: Getty Images
Тем более за спрос, как известно, денег не берут, вот и «Флорида» ничего не теряет, изучая различные варианты лавирования под потолком зарплат. Тем более хороший вратарь нужен всем – тот же «Вашингтон» говорил о том, что будет искать опытного воротчика, а ещё есть «Эдмонтон», «Торонто», «Нью-Джерси»… Тем более не за 10, а всего за пять миллионов!
Если желающие найдутся, захочет ли Бобровский переезжать туда, где в нём будут заинтересованы? Захочет ли он в принципе переезжать из Флориды, где низкие налоговые ставки и хорошая погода круглый год? «Пантерз» выдали ему полный запрет на обмен, который действует ещё два года, и Сергей может заблокировать любую сделку. Но если его и менять, то сейчас, когда он на пике, самое подходящее для этого время.
- 18 июня 2022
-
23:22
-
23:07
-
22:30
-
22:23
-
22:07
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:14
-
21:12
-
20:39
-
20:27
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:33
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:17
-
17:43
-
17:15
-
17:05
-
16:48
-
16:45
-
16:27
-
16:20
-
15:48
-
15:17
-
14:53
-
14:24
-
13:58