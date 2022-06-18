В НХЛ обменяют самого дорогого русского вратаря? Бобровский стал не нужен «Флориде»

Сергей провёл свой лучший сезон за команду, но его контракт на $ 10 млн в год уже стал обузой.

«Флорида» впервые в своей истории в этом сезоне стала победителем регулярного чемпионата и располагала самой грозной атакой в лиге и одним из лучших вратарей. Сергей Бобровский наконец освоился в новой команде и вышел на показатели своего последнего сезона в «Коламбусе». После головокружительного успеха в регулярке руководство поставило многое на плей-офф, но «пантеры» не без труда прошли «Вашингтон», а затем всухую проиграли «Тампе».

Ни у кого не поднимется рука винить в поражении Бобровского. Что может сделать вратарь, когда твоя команда забивает всего три гола за четыре матча? Но поражение, особенно такое чувствительное, всегда ставит вопрос – а что дальше?

В межсезонье «Флориде» предстоит решить немало вопросов. Кто будет новым главным тренером? Как решать проблемы с большинством, которое в плей-офф растеряло всю былую мощь и реализовало всего лишь одну из 31 попытки? На какие деньги продлевать контракты и подписывать новых игроков?

У «Флориды» под потолком чуть больше $ 3 млн, 17 игроков на контрактах из основного состава и куча свободных агентов. Через год надо продлевать Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара и Спенсера Найта. На этом вопросе и всплывает имя Бобровского, слухи об обмене которого всё усиливаются.

Канадский инсайдер Эллиотт Фридман после вылета «Флориды» из плей-офф сообщил, что клуб ещё во время сезона прощупывал почву для обмена звёздного голкипера. По новой информации другого инсайдера Ника Кипреоса, эти попытки продолжаются.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

«Флорида» активно старается обменять Бобровского. Они готовы сохранить за собой часть зарплаты, вплоть до 50%. Хотя они надеются, что удастся договориться о меньшей сумме. У них есть проблемы с потолком зарплат», — сказал Кипреос в подкасте Real Kyper and Bourne.

Попытка избавиться от контракта Бобровского выглядит вполне логичной. Он – второй в списке самых дорогих вратарей НХЛ (станет первым, если Кэри Прайс завершит карьеру), его средняя зарплата составляет $ 10 млн в год. Столько же со следующего сезона будет зарабатывать капитан команды Александр Барков, примерно столько же, надо думать, попросит следующим летом Юбердо. 35% всего зарплатного фонда на трёх игроков – это явный перебор, если имеешь чемпионские амбиции.

«Лично я не вижу, как они могут решить [все свои вопросы с составом], имея сразу трёх игроков на больших контрактах. И не вижу, как они смогут избавиться от Бобровского, потому что именно от него ты будешь пытаться избавиться», — считает бывший вратарь Майк Маккенна.

Бобровскому осенью исполнится 34, а с прошлого сезона ему на пятки активно наступает молодой Спенсер Найт. Перед глазами у «Флориды» стоят примеры Андрея Василевского и Игоря Шестёркина – вратарей, которые прошли всю систему своих клубов и в итоге вывели его на новые высоты. Очевидно, что и «пантеры» видят будущее за молодым американцем, а не за проверенным двукратным обладателем «Везины». Конечно, делать ставку на Найта прямо сейчас – это риск, потому что опыта у него совсем мало и какого-либо доминирования в его исполнении мы пока что не видели. С другой стороны, как бы ни был хорош Бобровский, с ним тоже не получается далеко зайти в плей-офф, а сейчас его контракт, очевидно, стал обузой для клуба.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Тем более за спрос, как известно, денег не берут, вот и «Флорида» ничего не теряет, изучая различные варианты лавирования под потолком зарплат. Тем более хороший вратарь нужен всем – тот же «Вашингтон» говорил о том, что будет искать опытного воротчика, а ещё есть «Эдмонтон», «Торонто», «Нью-Джерси»… Тем более не за 10, а всего за пять миллионов!

Если желающие найдутся, захочет ли Бобровский переезжать туда, где в нём будут заинтересованы? Захочет ли он в принципе переезжать из Флориды, где низкие налоговые ставки и хорошая погода круглый год? «Пантерз» выдали ему полный запрет на обмен, который действует ещё два года, и Сергей может заблокировать любую сделку. Но если его и менять, то сейчас, когда он на пике, самое подходящее для этого время.