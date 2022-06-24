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Чего ждать от Никиты Кучерова в решающей игре Кубка Стэнли

Никто, кроме Кучерова. Вытащить «Тампу» за уши должна именно русская суперзвезда
Родион Власов
Чего ждать от Никиты Кучерова
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Но в такой ситуации Никита не был очень давно.

«Тампа» едет в среднегорье со сложной миссией — выиграть хотя бы раз. Учитывая всю мощь атаки «Колорадо», которая особенно ярко раскрывается в большинстве, сушить игру будет довольно сложно и во многом бессмысленно. А вот с голами у «Тампы» в последнее время как раз проблемы.

Джон Торторелла говорил, что «Тампа», которую его «Коламбус» сенсационно выбивал весной 2019-го, играла только в одном стиле — в атаку. В той команде действительно недоставало опытных профессиональных чекеров: историческую регулярку можно было пройти с молодыми парнями типа Мэтью Жозефа в нижних звеньях, но их разбирали соперники в очных сериях.

После этого «Лайтнинг» дважды дуплетом брали на дедлайне правильных парней под правильный хоккей — сначала это были Коулман и Гудроу, которые провели два незабываемых чемпионства и получили жирненькие контракты. В этом году ими стали Брэндон Хагель и Ник Пол. На бумаге они как раз и должны были сформировать новое третье звено, но в реальности их довольно быстро развели друг от друга.

Ещё недавно казалось, что у «Тампы» даже слишком много таланта — в прошлом году малыш Тайлер Джонсон с солидным контрактом оказался в четвёртом звене, где центрил Маруна и Колтона. Его скинули в «Чикаго» из-за потолочных проблем, заполнив платёжку более нужными контрактами — и в решающий момент в плей-офф оказалось, что глубины состава «Тампе»-то и не хватает.

Стартовая пятёрка «Тампы» в игре с «Колорадо»

Стартовая пятёрка «Тампы» в игре с «Колорадо»

Фото: nhl.com

Четыре равных тройки и в лучшие времена не были коньком клуба, поэтому Джон Купер часто предпочитал систему 7+11, которая давала побольше времени самым звёздным форвардам клуба. В этот раз после травмы Брейдена Пойнта пришлось вводить в состав чисто оборонительного ролевика Райли Нэша и перекроить все сочетания звеньев.

Если бы год назад «Тампа» играла против «Колорадо», то Маккиннона и его друзей наверняка отправила бы закрывать тройка Гурда, которая была третьей. Сейчас же против Маккинона чаще всего выходит сочетание Чирелли, уже проявившее себя в наложениях: они отыграли против лидеров «Колорадо» две трети игрового времени и не позволили им разыграться в атаке.

Но проблема в том, что это второе звено «Тампы». Даже самые консервативные тренеры делят звенья на два атакующих и два оборонительных — а тут из-за травм получается, что у «молний» оказалась боттом-9 и одна забивная тройка. В Денвере наверняка выйдет Брейден Пойнт — тут и тренер вряд ли будет его беречь, да и форвард вряд ли будет сачковать в потенциально последнем матче сезона. Но каким будет состояние Пойнта, непонятно — так что всё внимание уйдёт на одну тройку: Палат — Стэмкос — Кучеров.

Никита Кучеров снова набрал больше 25 очков в этом плей-офф и по этому показателю сравнялся с легендами 80-х — Гретцки, Троттье и Босси. Все они играли в командах-династиях, с которыми и сейчас сравнивают «Лайтнинг». И от Никиты ждут не меньше, чем от всех легенд прошлого.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: nhl.com

Проблема Кучерова в этом финале — чередование блестящих игр с никакими. Его финт в первом матче, который родился из ниоткуда — высший показатель реальной суперзвезды. В третьей игре Никита набрал очки уже после 3:2, но это были важнейшие голы для закрепления преимущества в сравнительно равной игре.

А вот чётные игры — провал. Непонятно, что первичнее — командная неудача влияет на Кучерова больше или наоборот, но в проигранных матчах форвард не только не набирал очков, но и выглядел не в своей тарелке, теряя шайбу в простых ситуациях и отправляя пасы в молоко. Нельзя сказать, что он не старается, Кучеров отрабатывает в обороне, но в чужой зоне как будто рассыпается. Хотя ему один раз банально не повезло — в прошлой игре он зарядил в штангу. Возможно, свою роль сыграла и травма из третьего матча:

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Долгое время проблемой Кучерова было то, что он забивал в сложные, важные и решающие моменты, но исчезал из протокола в определяющие. Его (и Стэмкоса) бессилие в седьмых играх давно критиковали. В своё время «Тампа» дважды упускала 3-2 в финалах Востока (с «Питтсбургом» в 2016-м и «Вашингтоном» в 2018-м) – в шестых и седьмых играх этих двух серий у Кучерова опять же ноль очков и «-7».

Никита исправился, отметившись очками в большинстве матчей, которые закрывали победные серии для «Тампы». Подготовка дала свои плоды: Кучеров, как известно, хоккееголик, который тренируется в гараже, уже на скамейке смотрит моменты со своим участием и изменил пищевой режим так, как будто отправлялся в космос.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: nhl.com

Сейчас их со Стэмкосом и Палатом сочетание получит в два раза больше ответственности, чем обычно. Тройка Чирелли будет опять гоняться собаками за лидерами соперника, а звенья Колтона и Белльмара — это всё-таки не про голы, хотя тот же Ник Пол очень сильно старается и показывает, что за него не зря отдали первый раунд. А кто забивать будет? Первая тройка, кажется.

В таких ситуациях Кучеров не был очень давно — и его сверхзацикленность на хоккее обычно давала выбросы энергии в нехоккейных делах, когда он срывался на игроках соперника. После этого мы уже успели увидеть Кучерова-чемпиона, который с баночкой пива в руках легко генерирует десятки хитовых новостей, и поверили, что он всё-таки человек.

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Поверить в то, что у Никиты получится, заставляют его уникальные навыки. Это не динамо-машина типа упрямого и борзого Маккиннона, которая молотит без остановки в одном темпе. Это тонкий талант, который, может, не всегда может создавать тонкие моменты, но доля его осечек уже очень низка. А сейчас отступать вообще некуда.

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