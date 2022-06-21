В стане «Тампы» критикуют Девона Тэйвза, журналисты не снимают ответственности с самого россиянина.

«Чертовски грязный удар, но это заслуга судей». Как Америка реагирует на травму Кучерова

Третий матч финала Кубка Стэнли 2022 года между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» завершился убедительной победой команды Джона Купера. Действующие чемпионы НХЛ разгромили «лавин» на домашнем льду со счётом 6:2 и сократили отставание в серии – 1-2. Ложкой дёгтя для тренерского штаба «молний» стала травма российского форварда Никиты Кучерова, сделавшего в этом матче две результативные передачи.

Если внимательно изучить сыгранный матч, то можно констатировать, что эпизод с травмой лучшего бомбардира «Лайтнинг» получился многоступенчатым. Эта игра вообще изобиловала большим количеством стычек и силовых приёмов на грани грубости. Всё началось в конце первого периода, когда защитник гостей Джош Мэнсон клюшкой засадил в спину Нику Полу. Впоследствии форвард «молний» доигрывал матч с травмой, то появляясь на льду, то отправляясь в раздевалку.

Во втором периоде Кучеров впервые «закусился» с Мэнсоном, а уже в третьей двадцатиминутке россиянин применил против канадского хоккеиста жёсткий силовой приём. Главные арбитры встречи не углядели в действиях 86-го номера «Тампы» нарушения правил, что не понравилось хоккеистам гостей, и они решили самостоятельно ответить звёздному игроку «Лайтнинг». В результате защитник гостей Девон Тэйвз клюшкой грязно ударил россиянина под рёбра, в результате чего Никита начал терять равновесие, его левая нога подкосилась, и в таком положении он ещё и влетел в борт. Доиграть матч Кучеров не сумел. На данный момент степень серьёзности повреждения остаётся неизвестной.

Эпизоды с Тэйвзом и Кучеровым, а также с Кучеровым и Мэнсоном вызвали большой резонанс в Северной Америке. «Чемпионат» собрал главные высказывания на сей счёт.

«Вы задаёте вопрос, ответ на который знает каждый человек в здании»

«Оценить действия Тэйвза? Послушайте. Когда вы спрашиваете о подобном, то должны понимать, что задаёте вопрос, ответ на который знает каждый человек в этом здании. Игроки знают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. Состояние Никиты? Завтра будет видно, сейчас нет информации», — со злостью в голосе заметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Грязная игра. Посмотрим, последует ли за это наказание»

«Мы проиграли два первых матча и понимали, как важна сегодняшняя игра. Это был не матч на вылет, но близко к этому. Надо было сделать шаг вперед. Травма Кучерова? Это грязная игра. Посмотрим, последует ли за это какое-то наказание. Наверное, ничего не будет», — заметил защитник «Тампы» Виктор Хедман.

Виктор Хедман Фото: nhl.com/lightning

«Отстойно наблюдать, как Кучеров покидает лёд травмированным»

«Мне не понравился толчок клюшкой в исполнении Тэйвза. Отстойно наблюдать, как Кучеров покидает лёд травмированным. Вам никогда не хочется видеть травмы», — написал журналист Лука Целебре.

«Судьи потеряли контроль над игрой. Кучеров должен был получить удаление за хит»

«Вот два момента с участием Кучерова. Сначала он проводит хит против Мэнсона, за который должен был получать удаление. В следующей смене Тэйвз жёстко бьёт его клюшкой. Никита неловко падает и покидает лёд из-за травмы. Судьи потеряли контроль над игрой. Мне жаль, что Кучеров пострадал от удара Тэйвза, но это заслуга арбитров, которые заставили игроков самим следить за происходящим на льду.

Смысл вышесказанного заключается в том, что если бы Кучеров получил наказание за толчок на борт, то Тэйвз не стал бы бить его клюшкой. При этом я не одобряю того, что он сделал. Действия Девона были чертовски грязными, вне зависимости от причины поступка», — полагает журналист Дрю Ливингстон.

«Есть видео, на котором видно, как Кучеров первым бьёт Тэйвза клюшкой?»

«Есть ли какое-нибудь видео, на котором видно, как Кучеров первым бьёт Тэйвза клюшкой, после чего Девон отвечает Кучу?» — задаётся вопросом обозреватель ESPN Грег Вышински.

«Не могу наслаждаться победой моей команды. Если Никита не вернётся в следующем матче – серия закончена»

Болельщики «Тампы» в соцсетях раскритиковали защитника Тэйвза, который травмировал лидера их команды.

WolfGangz21: «Девон Тэйвз — грязный игрок, который пытался травмировать Кучерова».

EcoLoveDavid: «Если Кучеров не вернётся в следующем матче, то «Тампе» нужен Брейден Пойнт. Вообще, нужно, чтобы на льду были они оба. Жестокие травмы».

Никита Кучеров Фото: nhl.com/lightning

Tua Turntheballova: «Дисквалифицируйте Тэйвза! «Колорадо» не может смириться с тем, что мы уничтожили их вратаря сегодня».

Vito_LoDuca: «Надеюсь, Кучеров будет в порядке. Нам это нужно».

AJ_c21: «Не могу наслаждаться победой моей команды, потому что расстроен из-за травмы Кучерова, которую он получил после грязного приёма от соперника. Если Никита не вернётся в четвёртом матче, то серия закончена. Возможно, в этом и заключается план «Колорадо».

Tyler_blxck: «Тэйвз просто выместил всю злость на Кучерове и попытался сломать его».

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«Кучерова настигла карма»

В свою очередь, болельщики «Колорадо» и им сочувствующие сходились во мнении, что российскому форварду вернулось по заслугам.

Cole Shetterly: «Кучерова настигла карма за грязный силовой приём против Мэнсона. Этот парень – грязный игрок, тогда как у Тэйвза нет такой репутации».

Gary Moore: «Что думает Купер относительно хита Кучерова на Мэнсоне? Его ребята тоже прекрасно знают, что они делают».

Justin Bummer: «Кучеров сначала отправил Мэнсона в заградительное стекло, а затем в нейтральной зоне первым ударил Тэйвза клюшкой, прежде чем получил в ответ».

cusportsgirl: «Дисквалифицировать Тэйвза? За что? За гораздо менее вопиющую игру, чем то, что Кучеров сделал с Мэнсоном, или то, что Перри сделал с Кемпером в прошлом матче. Травма неприятная. Но это не делает действия Тэйвза более надлежащими для дисквалификации, чем действия того, кто не понёс никакого наказания».