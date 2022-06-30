Панариным уже недовольны в «Рейнджерс». Его хотят взбодрить рискованным способом

В последних четырёх играх серии с «Тампой» игроки «Рейнджерс» вымучили из себя пять шайб. Ещё более ужасной эту статистику делает то, что четыре из них пришли в большинстве, в равных составах залетел только шальной бросок защитника Линдгрена. Для команды, где есть игрок с почти 100-очковым сезоном и снайпер, выбивший 50+ шайб, это тем более плохо.

Естественно, шишки полетели в сторону людей, которые получают самые большие деньги — тем более нынешние «Рейнджерс» сильно разделены на игроков с огромными контрактами и молодых парней на сделках новичка. Спроса с них меньше, поэтому больше всего вопросов идёт к самому высокооплачиваемому игроку «Рейнджерс» и второму по величине кэпхита ($ 11,642 млн) хоккеисту лиги Артемию Панарину.

У Панарина в плей-офф 16 очков в 20 играх — не такой уж и плохой результат, но девять из 16 баллов пришли в большинстве, которое во многом и тянуло команду Жерара Галлана в атаке. В серии с «Тампой» у Артемия лишь одно очко в ситуации «5 на 5». Панарин в интервью Sports.ru вспоминал свои первые ощущения при игре за команду: «А вот представляю себе, если бы прошло пять игр, а я заработал ноль. Ноль очков, ноль голов – за одиннадцать шестьсот, *****!». Здесь за шесть игр — одно, не сильно лучше.



Из-за финала Кубка Стэнли у нас осталась незамеченной статья журналиста The Athletic Артура Стэпла, который как раз освещает «Рейнджерс». Стэпл, оценивая вероятность игроков команды остаться на следующий сезон, поместил Артемия в категорию «Остаются, но надолго ли?»

Артемий Панарин Фото: nhl.com

«Два источника в лиге сообщили, что [ГМ «Рейнджерс»] Друри открыто недоволен игрой Панарина в плей-офф, хотя тот набрал 16 очков в 20 играх. Но это не тот стабильный результат, на который в «Рейнджерс» надеялись и в котором нуждались. Если между игроком и клубом возникнут трения, Панарин может попросить об обмене, хотя сложно представить, что его монструозный контракт получится обменять», — писал журналист в главке, посвящённой Панарину.

Насколько продвинутая статистика подтверждает претензии Криса Друри? Панарин — шестой в команде по индивидуальным xG и четвёртый по количеству созданных моментов. Правда, он всё-таки не финишёр, а диспетчер. С Артемием на льду «Рейнджерс» в плей-офф создавали 2,85 ожидаемых голов в расчёте на 60 минут — третий показатель в команде. Любая статистика подтверждает недовольство Друри: да, показатели хорошие, но не на «одиннадцать шестьсот», тем более вспоминая игру форварда за «двенадцать пятьсот».



Возможно, проблема в тактике команды. При Жераре Галлане «Рейнджерс» спокойно отдавали инициативу сопернику, предпочитая отплёвываться быстрыми контратаками и максимизировать отдачу при игре в большинстве. Правда, такая тактика могла бы накрыться ещё в первом раунде, если бы не Игорь Шестёркин и не силовой Трубы на Кросби — но получилось так, как получилось.



При этом все шаги «Рейнджерс» в межсезонье были направлены на то, чтобы сделать команду сильной. Это случилось не только из-за назначения Галлана, но и благодаря тому, что Том Уилсон довольно беспрепятственно чуть не нанёс серьёзную травму Панарину в матче прошлогодней регулярки. Этим объяснялся обмен Павла Бучневича на Сэмми Бле, приход парней типа Гудроу, Ривза, Немета — все они должны были добавить грубой мускульной силы «мягкой» команде.

Эпизод из матча «Тампа» — «Рейнджерс» Фото: nhl.com

А что в итоге? Ларри Брукс из New York Post, патриарх местной хоккейной журналистики, печалился в своей колонке: «Тампа» физически доминировала над «Рейнджерс» и не ослабляла своё давление ни на минуту. Соперники были лучше в силовой борьбе, не пропускали «Рейнджерс» на пятак — впервые в плей-офф команда Жерара Галлана смотрелась «маленькой». Летом от Криса Друри требовали добавить в состав жёсткости и мужества — сейчас от него требуется найти парней с габаритами».

Что ж, «Рейнджерс» готовы добавить и габаритов, и нужного партнёра для игры с Панариным. На днях инсайдеры сообщили, что клуб рассматривает варианты обмена Пьер-Люка Дюбуа — человека с габаритами 191/99, массивного центра с отличной игрой в обороне, который в своё время два сезона отыграл в «Коламбусе» с Панариным в звене.



Дюбуа был недоволен «Коламбусом», вёл тяжёлые контрактные переговоры, а в один из моментов занялся открытым саботажем на льду — через пару дней последовал его обмен в «Виннипег» на Лайне. Даже наличие в системе «Джетс» отца центра не помогло его сохранить и там — Пьер-Люк дал понять менеджменту, что хочет уйти из команды через два года на правах НСА. При этом Дюбуа был объективно лучшим игроком в команде, которую уже пару лет разрывают противоречия в раздевалке, где и другие лидеры намекают на желание уйти. Сейчас игрок без контракта — и, учитывая все обстоятельства, его готовы обменять, а не ждать два года.

Маршрут Виннипег — Нью-Йорк уже давно проложен: в своё время по нему проследовали Джейкоб Труба и Эндрю Копп. Оба высказывали недвусмысленное желание покинуть «Джетс», и оно было исполнено. «Рейнджерс» не смогли соблазнить своим пакетом «Баффало», не выменяли Айкела, и активы у них есть: пик первого раунда следующего года, чешский центр Филип Хитил и кто-то из многочисленных молодых защитников из системы — вот пакет, который кажется достойным.



Проблема в том, что у «Рейнджерс» явно не хватает для такого обмена места под потолком. У Дюбуа только что истёк контракт-мостик на $ 5 млн в год — маловероятно, что его хотелки будут меньше, чем $ 7–7,25 млн в год (контракт Нико Хишира в «Дэвилз» со схожей статистикой). А у «синерубашечников» прямо сейчас лишь $ 12 млн для того, чтобы заполнить девять мест в составе — и даже если они отдадут в обмене Хитила ($ 2,3 млн) и скинут контракт Патрика Немета ($ 2,5 млн), денег всё равно не хватит.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: nhl.com

Да и нужен ли такой шаг? Прямо сейчас «Рейнджерс» тратят почти половину платёжки на четырёх игроков — Панарина, Зибанеджада, Фокса и Трубу. Пятый большой контракт доконает командный баланс и просто не оставит места для формирования полноценного боттом-6 — а его важность только что доказал чемпионский состав «Колорадо».



Упомянутый выше Ларри Брукс тоже сомневается в необходимости такого обмена: «Обмен Дюбуа на пакет с Хитилом будет типичным для истории «Рейнджерс» шагом. Если Пьер-Люк не сделает клубу огромную скидку, из-за ситуации с платёжкой невозможно будет представить его появление в Нью-Йорке. Конечно, места в нижних звеньях под звёздами могут занять парни из АХЛ. Однако через год клубу надо будет продлевать контракты с Лафренье и Миллером, для чего места под потолком уже точно не хватит».

Даже если «Рейнджерс» не обменяют Дюбуа, их ждёт лето тяжёлых решений. Ситуация с потолком оставляет мало места для манёвра — мешают и плохие сделки, и грузило в виде 3,5 мёртвых миллионов за выкуп контрактов в прошлые годы. При этом в любом случае надо искать второго центра — возможно, им всё-таки станет Хитил. Надо решать, что делать с Какко, у которого истекает контракт и который попал в запас в последней игре плей-офф.



На «Рейнджерс», даже несмотря на выход в финал конференции, навалилось слишком много всего — и цена решения «этого всего» будет недешёвой.