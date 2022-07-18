Матчи нон-стоп и исключение для «Авангарда». Главное о календаре нового сезона КХЛ

Каждый день команды будут играть в среднем по 4,5 матча, а омичам весь сентябрь предстоит путешествовать по стране.

КХЛ представила календарь матчей на юбилейный, 15-й сезон. Общие принципы формирования графика остались прежними, но некоторые важные изменения он отразил.

Играть будут больше

Регулярный чемпионат традиционно откроют финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина: 1 сентября ЦСКА и магнитогорский «Металлург» определят обладателя Кубка Открытия. Как и ранее, гладкое первенство завершится в конце зимы – заключительные матчи состоятся 26 февраля.

В то же время клубы проведут по 68 игр – это максимальное количество в истории КХЛ. Каждая команда по два раза сыграет с каждым соперником из противоположной конференции, по четыре с каждым соперником из своей. Ещё шесть встреч пройдут «в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей». Так, например, «Ак Барс» проведёт по две дополнительные игры с «Металлургом», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

К слову, распределение «зелёных дерби» по календарю выглядит скачкообразно. Казанцы и уфимцы впервые в сезоне встретятся лицом к лицу в конце сентября, затем трижды сыграют между собой на отрезке 22 октября – 3 ноября, а потом ещё два раза за одну неделю в январе.

Пауз почти не будет

Зато КХЛ удалось достичь наиболее равномерного распределения общего количества матчей по месяцам. В сентябре, октябре и январе команды проведут суммарно по 133 игры, в феврале 117, а меньше всего (101) – в декабре.

Такая «просадка» связана с тем, что в последний месяц года КХЛ устроит единственную паузу в сезоне: с 12 по 18 декабря клубы прервутся, чтобы дать собраться национальной команде России. Чуть ранее – 10 и 11 декабря – в Челябинске состоится та часть Недели звёзд хоккея, в которой задействованы игроки КХЛ.

Владислав Гавриков (слева), Александр Барабанов, Никита Гусев на Матче звёзд – 2019 Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Клуб-исключение

Одна из главных интриг, связанных с расписанием, разрешилась накануне, когда лига опубликовала даты первых домашних матчей каждого из клубов. В результате выяснилось, что открытие «G-Drive Арены» в Омске отложено до 1 октября. Именно тогда «Авангард» должен дебютировать на новом стадионе – соперником «ястребов» станет «Сибирь». КХЛ пошла навстречу клубу и в порядке исключения сделала его календарь на сентябрь исключительно выездным. Впрочем, иное решение лиги представить было бы трудно.

До этого момента «ястребы» сыграют 12 матчей на выезде, а после первого же домашнего полетят в Уфу. Зато перед плей-офф сибиряки прочно осядут дома – с 9 по 24 февраля сыграют восемь домашних матчей подряд. При этом сезон «Авангард» всё равно начнёт в хорошо знакомом городе – Балашихе. Правда, в статусе гостевой команды: омичи сразятся с «Витязем», который покинул Подольск из-за несоответствий местного стадиона требованиям КХЛ.

С чего всё начнётся

Следующая после матча за Кубок Открытия супердуэль состоится 3 сентября, когда на площадке московского «Динамо» появятся Вадим Шипачёв, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов – правда, в форме «Ак Барса». В этот же день СКА в Санкт-Петербурге примет «Салават Юлаев». «Локомотив» во второй раз после трагедии в Туношне выйдет на лёд 7 сентября – в Ярославль прилетит «Нефтехимик».