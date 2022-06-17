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Как будет называться новая арена «Авангарда», как называются стадионы клубов КХЛ и НХЛ

Новое имя арены в Омске – норма. «Авангард» хочет зарабатывать деньги, а не получать
Егор Бульчук
Как будет называться новая арена «Авангарда»
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Коммерческий нейминг «не отбивает» контракты хоккеистов, но задаёт правильный бизнес-тренд и приближает омский клуб к североамериканским.

«Арены-Омск» на хоккейной карте России больше не будет. Вчера «Авангард» объявил название нового домашнего стадиона, строительство которого будет завершено к концу лета. Спортивный комплекс получил наименование «G-Drive Арена». Соответствующая надпись будет нанесена на фасад стадиона и его крышу.

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«Присвоение коммерческого названия отвечает современным тенденциям наименования спортивных объектов и позволяет привлекать дополнительные средства и экспертизу со стороны ключевого партнёра для развития команды и клубной инфраструктуры», – объяснили в клубе выбор названия.

Пока трудно представить, что название в своём полном виде попадёт в лексикон жителей Омска. С учётом того, что новый стадион вырастает на месте старого, в обиходе его почти наверняка продолжат называть, как прежде, просто «ареной». С другой стороны, даже в символическом смысле отказ от прежнего наименования выглядит логично: «Арена-Омск» не прожила и 12 лет, а развалившись, едва не унесла с собой тысячи жизней. Вполне понятно, что новые руководители и клуба, и стройки хотели бы сократить ряд ассоциаций с печально известным сооружением.

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Кроме того, отметим, что «Авангарду» удалось преодолеть летний штиль и ворваться в информационное пространство. Пока другие клубы КХЛ напоминают о своём существовании лишь редкими трансферами, «ястребы» обратили на себя внимание со стороны не только лиги и региона, но и нехоккейных болельщиков. Кто-то из них возмутился использованием нерусских букв, кто-то иронизировал над G-точкой – новое название вызвало местами споры, местами насмешки, но оно обсуждалось, добавляя «Авангарду» упоминаний и узнаваемости.

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Последние годы омичи выгодно отличались от соперников своим неординарным по российским меркам отношением к тому, что окружает хоккей. Новое название стадиона – продолжение политики, приверженность к которой всё сильнее отдаляет «ястребов» от отечественных конкурентов и приближает к североамериканским.

В России названия стадионов, как правило, не приносят ни денег, ни эстетического удовольствия. Большинство арен названы либо по названию города, либо по названию команды. Два исключения – «Татнефть-Арена» в Казани и «ВТБ Арена» в Москве. И там, и там названия даны по имени компаний, оплачивавших строительство и выступающих в качестве генеральных спонсоров клубов.

Особняком стоит арена в Хабаровске – по сравнению с сооружениями в Санкт-Петербурге, Череповце или Ярославле она получила просто-таки возвышенное имя.

Названия стадионов российских клубов КХЛ

КлубАренаОткрытие
«Авангард»«G-Drive Арена»сентябрь 2022
«Автомобилист»Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»1970
«Адмирал»«Фетисов-Арена»2013
«Ак Барс»«Татнефть-Арена»2005
«Амур»«Платинум-Арена»2003
«Витязь»Ледовый дворец «Витязь»2000
«Динамо» Москва«ВТБ Арена»2019
«Локомотив»«Арена-2000»2001
«Металлург»«Арена-Металлург»2007
«Нефтехимик»«Нефтехим-Арена»2005
«Салават Юлаев»«Уфа-Арена»2007
«Северсталь»«Ледовый дворец»2006
«Сибирь»«Новосибирск-Арена»ноябрь 2022
СКА«Ледовый дворец»2000
«Сочи»Ледовый дворец «Большой»2013
«Спартак»«Мегаспорт»2006
ЦСКА«ЦСКА-Арена»2015
«Торпедо»Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный»1965
«Трактор»Ледовая арена «Трактор»2009

Впрочем, вина клубов в скучных и не дающих прибыли названиях минимальна. Большинство стадионов, на которых выступают команды КХЛ, строились на деньги из региональных и/или федерального бюджетов, а значит, и принадлежат региону или государству. Не так просто вообразить, чтобы, например, «Сибирь», чья новая арена готовится исключительно за счёт госфинансирования, лоббировала бы спонсорское название. Здесь все вопросы только к чиновникам – что мешает им продать права на название и вернуть в казну хотя бы ничтожную часть вложенных в строительство средств?

К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько принесёт «Авангарду» размещение партнёрской вывески, да и «Газпром нефть», владеющий G-Drive, трудно назвать образцом частного предприятия. Однако сам вектор движения, избранный «ястребами», заслуживает уважения. Клуб действительно стремится к тому, чтобы не просто получать, а отрабатывать спонсорские деньги.

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В НХЛ такой подход – основа системы, а коммерческое название стадиона так же естественно, как шайба на льду. В Северной Америке, как правило, наименования покупаются на определённый срок. Например, Евгений Малкин и его «Питтсбург» восемь лет играли на арене, название которой принадлежало угледобывающему предприятию. В 2016 году её переименовали по названию компании, продающей краску.

Арена «Авангарда» во время стройки

Арена «Авангарда» во время стройки

Фото: hawk.ru

Переименование стадиона в Торонто в 2018 году принесло владельцам $ 643 млн. Хозяевам арены в Лос-Анджелесе удалось заработать на продаже имени $ 713 млн. Но средние расценки – на названия стадионов в менее крупных агломерациях – значительно скромнее и ближе показателям «Вегаса», который в 2016-м получил за название арены $ 60 млн.

Названия стадионов НХЛ

КлубНазвание стадионаВладелец названия
«Анахайм»Honda CenterПроизводитель автомобилей Honda
«Аризона»Gila River ArenaСеть казино, принадлежащих индийской резервации Gila River Arena
«Айлендерс»UBS ArenaФинансовая корпорация UBS
«Баффало»KeyBank CenterKeyBank
«Бостон»TD GardenTD Bank
«Ванкувер»Rogers ArenaТелекоммуникационная компания Rogers Communications
«Вашингтон»Capital One ArenaБанк Capital One
«Вегас»T-Mobile ArenaТелекоммуникационная компания T-Mobile
«Виннипег»Canada Life CentreСтраховая компания Canada Life
«Даллас»American Airlines CenterАвиакомпания American Airlines
«Детройт»Little CaesarsСеть ресторанов Little Caesars Pizza
«Калгари»Scotiabank SaddledomeScotiabank
«Каролина»PNC-ArenaФинансовая корпорация PNC Financial Services Group
«Коламбус»Nationwide ArenaСтраховая компания Nationwide Mutual Insurance Company
«Колорадо»Ball ArenaПроизводитель упаковки и изделий из металла и пластмассы Ball
«Лос-Анджелес»Crypto.com ArenaCrypto.com
«Миннесота»Xcel Energy CenterЭнергетическая компания Xcel Energy
«Монреаль»Centre BellТелекоммуникационная компания Bell Canada
«Нью-Джерси»Prudential CenterФинансовая компания Prudential Financial
«Нэшвилл»Bridgestone ArenaПроизводитель шин Bridgestone
«Оттава»Canadian Tire CentreСеть супермаркетов Canadian Tire
«Питтсбург»PPG Paints ArenaPPG Pants — компания по производству краски
«Рейнджерс»Madison Square Garden
«Сан-Хосе»SAP Center at San JoseНемецкий производитель программного обеспечения
«Сент-Луис»Enterprise Center
«Сиэтл»Climate Pledge ArenaAmazon (Climate Pledge – инициатива компании по сокращению выбросов углерода)
«Тампа-Бэй»Amalie ArenaКомпания по производству автомобильных жидкостей Amalie Oil Company
«Торонто»Scotiabank ArenaScotiabank
«Филадельфия»Wellas Fargo CenterФинансовая компания Wellas Fargo
«Флорида»FLA Live-ArenaПринято в 2021 году как временное название
«Чикаго»United CenterАвиакомпания United Airlines
«Эдмонтон»Rogers PlaceТелекоммуникационная компания Rogers Communications

При этом российским первопроходцем или самым успешным представителем спортивного коммерческого нейминга «Авангард» не назовёшь. Например, в российском футболе есть два стадиона, названиями которых владеют компании, не связанные с нефтегазовой промышленностью. Так, московский «Спартак» играет на «Открытие Банк Арене». Футбольная «Уфа» пошла ещё дальше и продала название букмекеру, который не принимал участия в строительстве арены.

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