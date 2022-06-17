Новое имя арены в Омске – норма. «Авангард» хочет зарабатывать деньги, а не получать

«Арены-Омск» на хоккейной карте России больше не будет. Вчера «Авангард» объявил название нового домашнего стадиона, строительство которого будет завершено к концу лета. Спортивный комплекс получил наименование «G-Drive Арена». Соответствующая надпись будет нанесена на фасад стадиона и его крышу.

Новость по теме «Авангард» презентовал название новой арены. Видео

«Присвоение коммерческого названия отвечает современным тенденциям наименования спортивных объектов и позволяет привлекать дополнительные средства и экспертизу со стороны ключевого партнёра для развития команды и клубной инфраструктуры», – объяснили в клубе выбор названия.

Пока трудно представить, что название в своём полном виде попадёт в лексикон жителей Омска. С учётом того, что новый стадион вырастает на месте старого, в обиходе его почти наверняка продолжат называть, как прежде, просто «ареной». С другой стороны, даже в символическом смысле отказ от прежнего наименования выглядит логично: «Арена-Омск» не прожила и 12 лет, а развалившись, едва не унесла с собой тысячи жизней. Вполне понятно, что новые руководители и клуба, и стройки хотели бы сократить ряд ассоциаций с печально известным сооружением.

Кроме того, отметим, что «Авангарду» удалось преодолеть летний штиль и ворваться в информационное пространство. Пока другие клубы КХЛ напоминают о своём существовании лишь редкими трансферами, «ястребы» обратили на себя внимание со стороны не только лиги и региона, но и нехоккейных болельщиков. Кто-то из них возмутился использованием нерусских букв, кто-то иронизировал над G-точкой – новое название вызвало местами споры, местами насмешки, но оно обсуждалось, добавляя «Авангарду» упоминаний и узнаваемости.

Последние годы омичи выгодно отличались от соперников своим неординарным по российским меркам отношением к тому, что окружает хоккей. Новое название стадиона – продолжение политики, приверженность к которой всё сильнее отдаляет «ястребов» от отечественных конкурентов и приближает к североамериканским.

В России названия стадионов, как правило, не приносят ни денег, ни эстетического удовольствия. Большинство арен названы либо по названию города, либо по названию команды. Два исключения – «Татнефть-Арена» в Казани и «ВТБ Арена» в Москве. И там, и там названия даны по имени компаний, оплачивавших строительство и выступающих в качестве генеральных спонсоров клубов.

Особняком стоит арена в Хабаровске – по сравнению с сооружениями в Санкт-Петербурге, Череповце или Ярославле она получила просто-таки возвышенное имя.

Названия стадионов российских клубов КХЛ

Клуб Арена Открытие «Авангард» «G-Drive Арена» сентябрь 2022 «Автомобилист» Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» 1970 «Адмирал» «Фетисов-Арена» 2013 «Ак Барс» «Татнефть-Арена» 2005 «Амур» «Платинум-Арена» 2003 «Витязь» Ледовый дворец «Витязь» 2000 «Динамо» Москва «ВТБ Арена» 2019 «Локомотив» «Арена-2000» 2001 «Металлург» «Арена-Металлург» 2007 «Нефтехимик» «Нефтехим-Арена» 2005 «Салават Юлаев» «Уфа-Арена» 2007 «Северсталь» «Ледовый дворец» 2006 «Сибирь» «Новосибирск-Арена» ноябрь 2022 СКА «Ледовый дворец» 2000 «Сочи» Ледовый дворец «Большой» 2013 «Спартак» «Мегаспорт» 2006 ЦСКА «ЦСКА-Арена» 2015 «Торпедо» Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный» 1965 «Трактор» Ледовая арена «Трактор» 2009

Впрочем, вина клубов в скучных и не дающих прибыли названиях минимальна. Большинство стадионов, на которых выступают команды КХЛ, строились на деньги из региональных и/или федерального бюджетов, а значит, и принадлежат региону или государству. Не так просто вообразить, чтобы, например, «Сибирь», чья новая арена готовится исключительно за счёт госфинансирования, лоббировала бы спонсорское название. Здесь все вопросы только к чиновникам – что мешает им продать права на название и вернуть в казну хотя бы ничтожную часть вложенных в строительство средств?

К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько принесёт «Авангарду» размещение партнёрской вывески, да и «Газпром нефть», владеющий G-Drive, трудно назвать образцом частного предприятия. Однако сам вектор движения, избранный «ястребами», заслуживает уважения. Клуб действительно стремится к тому, чтобы не просто получать, а отрабатывать спонсорские деньги.

В НХЛ такой подход – основа системы, а коммерческое название стадиона так же естественно, как шайба на льду. В Северной Америке, как правило, наименования покупаются на определённый срок. Например, Евгений Малкин и его «Питтсбург» восемь лет играли на арене, название которой принадлежало угледобывающему предприятию. В 2016 году её переименовали по названию компании, продающей краску.

Арена «Авангарда» во время стройки Фото: hawk.ru

Переименование стадиона в Торонто в 2018 году принесло владельцам $ 643 млн. Хозяевам арены в Лос-Анджелесе удалось заработать на продаже имени $ 713 млн. Но средние расценки – на названия стадионов в менее крупных агломерациях – значительно скромнее и ближе показателям «Вегаса», который в 2016-м получил за название арены $ 60 млн.

Названия стадионов НХЛ

Клуб Название стадиона Владелец названия «Анахайм» Honda Center Производитель автомобилей Honda «Аризона» Gila River Arena Сеть казино, принадлежащих индийской резервации Gila River Arena «Айлендерс» UBS Arena Финансовая корпорация UBS «Баффало» KeyBank Center KeyBank «Бостон» TD Garden TD Bank «Ванкувер» Rogers Arena Телекоммуникационная компания Rogers Communications «Вашингтон» Capital One Arena Банк Capital One «Вегас» T-Mobile Arena Телекоммуникационная компания T-Mobile «Виннипег» Canada Life Centre Страховая компания Canada Life «Даллас» American Airlines Center Авиакомпания American Airlines «Детройт» Little Caesars Сеть ресторанов Little Caesars Pizza «Калгари» Scotiabank Saddledome Scotiabank «Каролина» PNC-Arena Финансовая корпорация PNC Financial Services Group «Коламбус» Nationwide Arena Страховая компания Nationwide Mutual Insurance Company «Колорадо» Ball Arena Производитель упаковки и изделий из металла и пластмассы Ball «Лос-Анджелес» Crypto.com Arena Crypto.com «Миннесота» Xcel Energy Center Энергетическая компания Xcel Energy «Монреаль» Centre Bell Телекоммуникационная компания Bell Canada «Нью-Джерси» Prudential Center Финансовая компания Prudential Financial «Нэшвилл» Bridgestone Arena Производитель шин Bridgestone «Оттава» Canadian Tire Centre Сеть супермаркетов Canadian Tire «Питтсбург» PPG Paints Arena PPG Pants — компания по производству краски «Рейнджерс» Madison Square Garden – «Сан-Хосе» SAP Center at San Jose Немецкий производитель программного обеспечения «Сент-Луис» Enterprise Center – «Сиэтл» Climate Pledge Arena Amazon (Climate Pledge – инициатива компании по сокращению выбросов углерода) «Тампа-Бэй» Amalie Arena Компания по производству автомобильных жидкостей Amalie Oil Company «Торонто» Scotiabank Arena Scotiabank «Филадельфия» Wellas Fargo Center Финансовая компания Wellas Fargo «Флорида» FLA Live-Arena Принято в 2021 году как временное название «Чикаго» United Center Авиакомпания United Airlines «Эдмонтон» Rogers Place Телекоммуникационная компания Rogers Communications

При этом российским первопроходцем или самым успешным представителем спортивного коммерческого нейминга «Авангард» не назовёшь. Например, в российском футболе есть два стадиона, названиями которых владеют компании, не связанные с нефтегазовой промышленностью. Так, московский «Спартак» играет на «Открытие Банк Арене». Футбольная «Уфа» пошла ещё дальше и продала название букмекеру, который не принимал участия в строительстве арены.