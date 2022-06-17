Новое имя арены в Омске – норма. «Авангард» хочет зарабатывать деньги, а не получать

«Арены-Омск» на хоккейной карте России больше не будет. Вчера «Авангард» объявил название нового домашнего стадиона, строительство которого будет завершено к концу лета. Спортивный комплекс получил наименование «G-Drive Арена». Соответствующая надпись будет нанесена на фасад стадиона и его крышу.
«Присвоение коммерческого названия отвечает современным тенденциям наименования спортивных объектов и позволяет привлекать дополнительные средства и экспертизу со стороны ключевого партнёра для развития команды и клубной инфраструктуры», – объяснили в клубе выбор названия.
Пока трудно представить, что название в своём полном виде попадёт в лексикон жителей Омска. С учётом того, что новый стадион вырастает на месте старого, в обиходе его почти наверняка продолжат называть, как прежде, просто «ареной». С другой стороны, даже в символическом смысле отказ от прежнего наименования выглядит логично: «Арена-Омск» не прожила и 12 лет, а развалившись, едва не унесла с собой тысячи жизней. Вполне понятно, что новые руководители и клуба, и стройки хотели бы сократить ряд ассоциаций с печально известным сооружением.
Кроме того, отметим, что «Авангарду» удалось преодолеть летний штиль и ворваться в информационное пространство. Пока другие клубы КХЛ напоминают о своём существовании лишь редкими трансферами, «ястребы» обратили на себя внимание со стороны не только лиги и региона, но и нехоккейных болельщиков. Кто-то из них возмутился использованием нерусских букв, кто-то иронизировал над G-точкой – новое название вызвало местами споры, местами насмешки, но оно обсуждалось, добавляя «Авангарду» упоминаний и узнаваемости.
Последние годы омичи выгодно отличались от соперников своим неординарным по российским меркам отношением к тому, что окружает хоккей. Новое название стадиона – продолжение политики, приверженность к которой всё сильнее отдаляет «ястребов» от отечественных конкурентов и приближает к североамериканским.
В России названия стадионов, как правило, не приносят ни денег, ни эстетического удовольствия. Большинство арен названы либо по названию города, либо по названию команды. Два исключения – «Татнефть-Арена» в Казани и «ВТБ Арена» в Москве. И там, и там названия даны по имени компаний, оплачивавших строительство и выступающих в качестве генеральных спонсоров клубов.
Особняком стоит арена в Хабаровске – по сравнению с сооружениями в Санкт-Петербурге, Череповце или Ярославле она получила просто-таки возвышенное имя.
Названия стадионов российских клубов КХЛ
|Клуб
|Арена
|Открытие
|«Авангард»
|«G-Drive Арена»
|сентябрь 2022
|«Автомобилист»
|Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»
|1970
|«Адмирал»
|«Фетисов-Арена»
|2013
|«Ак Барс»
|«Татнефть-Арена»
|2005
|«Амур»
|«Платинум-Арена»
|2003
|«Витязь»
|Ледовый дворец «Витязь»
|2000
|«Динамо» Москва
|«ВТБ Арена»
|2019
|«Локомотив»
|«Арена-2000»
|2001
|«Металлург»
|«Арена-Металлург»
|2007
|«Нефтехимик»
|«Нефтехим-Арена»
|2005
|«Салават Юлаев»
|«Уфа-Арена»
|2007
|«Северсталь»
|«Ледовый дворец»
|2006
|«Сибирь»
|«Новосибирск-Арена»
|ноябрь 2022
|СКА
|«Ледовый дворец»
|2000
|«Сочи»
|Ледовый дворец «Большой»
|2013
|«Спартак»
|«Мегаспорт»
|2006
|ЦСКА
|«ЦСКА-Арена»
|2015
|«Торпедо»
|Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный»
|1965
|«Трактор»
|Ледовая арена «Трактор»
|2009
Впрочем, вина клубов в скучных и не дающих прибыли названиях минимальна. Большинство стадионов, на которых выступают команды КХЛ, строились на деньги из региональных и/или федерального бюджетов, а значит, и принадлежат региону или государству. Не так просто вообразить, чтобы, например, «Сибирь», чья новая арена готовится исключительно за счёт госфинансирования, лоббировала бы спонсорское название. Здесь все вопросы только к чиновникам – что мешает им продать права на название и вернуть в казну хотя бы ничтожную часть вложенных в строительство средств?
К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько принесёт «Авангарду» размещение партнёрской вывески, да и «Газпром нефть», владеющий G-Drive, трудно назвать образцом частного предприятия. Однако сам вектор движения, избранный «ястребами», заслуживает уважения. Клуб действительно стремится к тому, чтобы не просто получать, а отрабатывать спонсорские деньги.
В НХЛ такой подход – основа системы, а коммерческое название стадиона так же естественно, как шайба на льду. В Северной Америке, как правило, наименования покупаются на определённый срок. Например, Евгений Малкин и его «Питтсбург» восемь лет играли на арене, название которой принадлежало угледобывающему предприятию. В 2016 году её переименовали по названию компании, продающей краску.
Арена «Авангарда» во время стройки
Фото: hawk.ru
Переименование стадиона в Торонто в 2018 году принесло владельцам $ 643 млн. Хозяевам арены в Лос-Анджелесе удалось заработать на продаже имени $ 713 млн. Но средние расценки – на названия стадионов в менее крупных агломерациях – значительно скромнее и ближе показателям «Вегаса», который в 2016-м получил за название арены $ 60 млн.
Названия стадионов НХЛ
|Клуб
|Название стадиона
|Владелец названия
|«Анахайм»
|Honda Center
|Производитель автомобилей Honda
|«Аризона»
|Gila River Arena
|Сеть казино, принадлежащих индийской резервации Gila River Arena
|«Айлендерс»
|UBS Arena
|Финансовая корпорация UBS
|«Баффало»
|KeyBank Center
|KeyBank
|«Бостон»
|TD Garden
|TD Bank
|«Ванкувер»
|Rogers Arena
|Телекоммуникационная компания Rogers Communications
|«Вашингтон»
|Capital One Arena
|Банк Capital One
|«Вегас»
|T-Mobile Arena
|Телекоммуникационная компания T-Mobile
|«Виннипег»
|Canada Life Centre
|Страховая компания Canada Life
|«Даллас»
|American Airlines Center
|Авиакомпания American Airlines
|«Детройт»
|Little Caesars
|Сеть ресторанов Little Caesars Pizza
|«Калгари»
|Scotiabank Saddledome
|Scotiabank
|«Каролина»
|PNC-Arena
|Финансовая корпорация PNC Financial Services Group
|«Коламбус»
|Nationwide Arena
|Страховая компания Nationwide Mutual Insurance Company
|«Колорадо»
|Ball Arena
|Производитель упаковки и изделий из металла и пластмассы Ball
|«Лос-Анджелес»
|Crypto.com Arena
|Crypto.com
|«Миннесота»
|Xcel Energy Center
|Энергетическая компания Xcel Energy
|«Монреаль»
|Centre Bell
|Телекоммуникационная компания Bell Canada
|«Нью-Джерси»
|Prudential Center
|Финансовая компания Prudential Financial
|«Нэшвилл»
|Bridgestone Arena
|Производитель шин Bridgestone
|«Оттава»
|Canadian Tire Centre
|Сеть супермаркетов Canadian Tire
|«Питтсбург»
|PPG Paints Arena
|PPG Pants — компания по производству краски
|«Рейнджерс»
|Madison Square Garden
|–
|«Сан-Хосе»
|SAP Center at San Jose
|Немецкий производитель программного обеспечения
|«Сент-Луис»
|Enterprise Center
|–
|«Сиэтл»
|Climate Pledge Arena
|Amazon (Climate Pledge – инициатива компании по сокращению выбросов углерода)
|«Тампа-Бэй»
|Amalie Arena
|Компания по производству автомобильных жидкостей Amalie Oil Company
|«Торонто»
|Scotiabank Arena
|Scotiabank
|«Филадельфия»
|Wellas Fargo Center
|Финансовая компания Wellas Fargo
|«Флорида»
|FLA Live-Arena
|Принято в 2021 году как временное название
|«Чикаго»
|United Center
|Авиакомпания United Airlines
|«Эдмонтон»
|Rogers Place
|Телекоммуникационная компания Rogers Communications
При этом российским первопроходцем или самым успешным представителем спортивного коммерческого нейминга «Авангард» не назовёшь. Например, в российском футболе есть два стадиона, названиями которых владеют компании, не связанные с нефтегазовой промышленностью. Так, московский «Спартак» играет на «Открытие Банк Арене». Футбольная «Уфа» пошла ещё дальше и продала название букмекеру, который не принимал участия в строительстве арены.
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