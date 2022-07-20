«Мёртвые души» на $ 100 млн. Клубы НХЛ платят кучу денег за тех, кто уже не играет

Математика потолка НХЛ зарплат достойна научного исследования. Конечно, в сопоставлении с НБА, где на непосвящённого падают всевозможные «исключения среднего уровня», она довольно проста — но все равно в ней нужно долго разбираться. Не просто так клубы НХЛ держат специальных ассистентов генменеджера, отвечающих за грамотные манипуляции с платёжкой.

Главная финансовая особенность НХЛ — это жёсткий потолок зарплат. Никаких налогов на роскошь, как в НБА или бейсболе, никакого неограниченного безумства, как в европейском футболе. Поэтому плохие контракты приходится либо выкупать, что бьёт по платёжке, либо скидывать в другие команды с доплатой.

Всё не предусмотреть — и какие-то игроки заканчивают карьеру раньше времени из-за травм, но уходят в долгосрочный травмированный резерв. Какие-то деградируют раньше ожидаемого — и их приходится выкупать.



Такие «мёртвые» деньги суммарно занимают $ 101 млн в платёжках 32 команд НХЛ. Но они делятся на две категории. Контракты игроков в LTIR по потолку не сильно бьют, их даже используют для его легального превышения — как это делала «Тампа» год назад. А вот штрафы за выкуп контрактов, а также суммы удержания зарплат уже никак не обойти — они ограничивают потолочные манёвры.



Начнём с травмированных. Сейчас в списках НХЛ достаточно таких игроков, но большинство из них — те же Никлас Бекстрём или Том Уилсон — вернутся если не с началом сезона, так по его ходу. А есть игроки, которые уже де-факто завершили карьеру — но их контракты не закончились.

Контракты игроков, находящихся в LTIR Ши Уэбер «Вегас» $ 7,85 млн Брент Сибрук «Тампа-Бэй» $ 6,875 млн Майк Смит и Оскар Клефбом «Эдмонтон» $ 6,37 млн Брайан Литтл «Аризона» $ 5,29 млн Джонатан Бернье «Нью-Джерси» $ 4.125 млн Майкл Ферланд «Ванкувер» $ 3,5 млн

Показательно, что три обладателя самых тяжёлых контрактов сейчас числятся не за клубами, которые подписывали с ними контракты. Если «Тампа» и «Вегас» выменивали звёздных травматов ради того, чтобы легально иметь возможность превышать потолок, то «Аризона», мучимая финансово, уже не впервые забирает контракт, чтобы перешагнуть через пол. До этого таким образом в пустыне «заканчивали» Пронгер и Госса. При этом выплаты зарплат таким игрокам обычно производят страховые компании, а не сам клуб.

Брент Сибрук Фото: Timothy Hiatt/WireImage

Не обо всех игроках известно, что они точно завершат карьеру — но об этом говорят косвенные факторы. Например, «Нью-Джерси» выменял Ванечека и уже договорился с ним о солидном контракте: Джонатан Бернье перенёс операцию на бедре, и уже не факт, что вернётся. Силовик Майкл Ферланд о завершении не объявлял, но его карьеру разрушили многочисленные сотрясения мозга.



А теперь посмотрим на то мёртвое пространство в платёжке, которое клубы уже никак не могут скинуть или обменять. Кроме выкупов, здесь учитываются «хвосты» игроков с односторонними контрактами, которые играют в фармах, а также сравнительно редкие штрафы за читерские контракты. Итак, кто же затрудняет своё положение больше всех?

«Мёртвый» кэпхит клубов НХЛ «Миннесота» $ 12,7 млн «Ванкувер» $ 2,4 млн «Чикаго» $ 6,78 млн «Даллас» $ 2,2 млн «Флорида» $ 6,58 млн «Нэшвилл» $ 2 млн «Сан-Хосе» $ 5,15 млн «Лос-Анджелес» $ 1,97 млн «Оттава» $ 5,12 млн «Питтсбург» $ 1,92 млн «Эдмонтон» $ 4,2 млн «Аризона» $ 0,99 млн «Детройт» $ 4,18 млн «Монреаль» $ 0,83 млн «Анахайм» $ 3,62 млн «Баффапо» $ 0,8 млн «Рейнджерс» $ 3,42 млн «Коламбус» $ 0,44 млн «Нью-Джерси» $ 2,45 млн «Айлендерс» $ 0,25 млн

Непревзойдённый чемпион здесь — конечно же, «Миннесота». Когда летом 2012-го предыдущее руководство «дикарей» подписывало огромные сделки с Райаном Сутером и Заком Паризе, то наверняка рассчитывало хотя бы на один кубковый финал. В реальности «Миннесота» лишь дважды проходила второй раунд — и год назад двух суперветеранов выкупили. Нынешние суммы ещё не самые критические, ведь следующие два сезона штрафы под потолок составят $ 14 млн.

И здесь ГМ «Миннесоты» Билл Герин может проводить космические драфты и обмены, но перспективы хоть на что-то хорошее в следующие годы убиты прочно. Неужели не существовало никакого варианта их обмена? В 2020-м инсайдеры сообщали, что Паризе почти перешёл в «Айлендерс» — обратно бы уезжали Эндрю Лэдд и пик первого раунда. Лэдд, конечно, тоже не подарок для платёжки, но его контракт был банально короче. Обмен якобы сорвался из-за того, что «Миннесота» отдавала бы и Микко Койву, но тот отказался снимать запрет на обмен.

Райан Сутер и Зак Паризе Фото: Jerry Holt/Star Tribune via Getty Images

С Сутером всё сложнее — инсайдеры передавали, что опытный защитник отравлял атмосферу в раздевалке, но сложно разобраться, не было ли это целенаправленным сливом от клуба. Однако Сутер, по крайней мере, мог быть обменян с удержанием — даже сейчас он играет по 23 минуты за матч в «Далласе». В результате же «Дикари» фактически заявили, что во время контракта Капризова возможности построить сильную команду у них не будет.



А вот ушедший в перестройку «Чикаго» большой штраф никак не заденет. $ 5,5 млн «ястребы» получили за то, что Данкан Кит завершил карьеру за год до конца своего контракта. 12-летний договор был подписан по условиям старого коллективного соглашения, чтобы обходить потолок. После локаута-2013 лига ввела штрафы в том случае, если обладатели таких контрактов закончат раньше времени — это не касалось их ухода в LTIR. Но почему штраф получил не «Эдмонтон», где играл Кит? Потому что этот контракт выписывали в Чикаго.

А вот ситуация «Оттавы» интересна тем, что в её платёжке учитываются сразу пять игроков, которых нет в составе — это удержание зарплаты Мэтта Мюррея, а также штрафы за выкуп Бобби Райана, Майкла Дель Зотто, Колина Уайта и Диона Фанёфа (при этом его выкупал вообще «Лос-Анджелес», но при его обмене «сенаторы» удерживали часть зарплаты).



Кроме того, лишние деньги забирают игроки, которых отправили в АХЛ — например, это Джон Мур в «Анахайме» и Антон Худобин в «Далласе». Их контракты остаются в ведомостях не полностью — в платёжку основы идёт сумма кэпхита, из которой вычитается минимальная зарплата НХЛ в этом сезоне ($ 750 тыс.) и ещё 375 тыс. Поэтому у «Далласа» Худобин занимает под потолком не полные $ 3,33 млн, а $ 2,08 млн.

Илья Ковальчук Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Кто ещё из наших игроков занимает место в платёжке, не играя? Конечно, Илья Ковальчук. Когда он подписывал свой монструозный контракт с «Дэвилз», лига решила наказать клуб за такую наглую попытку обойти потолок. Расторжение договора в 2013-м вызвало не только ненависть болельщиков, но и денежное облегчение — финансы «дьяволов» были довольно хлипкими. Лига наказала «Нью-Джерси» ежегодным штрафом в $ 250 тыс. на весь срок остатка первоначального контракта (до 2027-го) — точно не та сумма, которая повредила перспективам команды.



Кроме того, есть игроки, которые получают выплаты от своих команд, но не отображаются в потолке зарплат. После локаута-2013 НХЛ разрешила особенные выкупы некоторых сверхдлинных контрактов, заключённых по предыдущему коллективному соглашению: игроки получали живые деньги за прекращение контракта, но кэпхит был бы равен нулю.



Так команды избавились от многих известных игроков — Венсана Лекавалье, Брэда Ричардса, Ильи Брызгалова, которые ещё несколько лет будут получать чеки от своих клубов. Рекордсмен по сроку тут Рик Дипьетро — «Айлендерс» до 2029-го будут отправлять своему бывшему вратарю по полтора миллиона ежегодно. А вот Брызгалову причитается по $ 1,6 млн до 2027-го.

Сейчас, в условиях «плоского потолка», место в платёжке стало чуть ли не самой дорогой валютой. Поэтому дальнейшие выкупы становятся менее вероятны — а вот клубы типа «Анахайма» и «Аризоны», у которых всё ещё куча места под потолком, могут немного поживиться за счёт чужой неоправданной щедрости.