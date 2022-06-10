Главный трофей НХЛ забыл путь домой. Почему клубы из Канады 29 лет не берут Кубок Стэнли?

В июне 1993-го Кубок Стэнли выиграл «Монреаль». Это была команда, которую ещё тащил на себе Патрик Руа, а в поле играли такие известные ребята, как Венсан Дамфусс, Ги Карбонно, Эрик Дежарден и Джон Леклер. После этого канадские клубы ни разу не смогли выиграть Кубок Стэнли. Во всём остальном мире сменились технологические эпохи, некоторые виды спорта полностью изменили правила — а самый старый хоккейный трофей так и не приезжал на свою родину: канадские клубы шесть раз проигрывали в финалах КС.

Многие канадские фанаты винят в этом Гэри Беттмэна. Власть невысокого человека с баскетбольным прошлым в НХЛ началась как раз летом 1993-го — и за это время хоккейная Канада не раз получала жестокие удары. Оригинальный «Виннипег» и «Квебек» уехали в США — хотя «Джетс» в итоге вернулись, новых команд в стране не появилось.

Беттмэну достаётся за то, что лига упорно держится за свои южные проекты — особенно за «Аризону», владельцем которой какое-то время была сама лига. Впрочем, это не мешает «койотам» существовать в абсолютно позорном состоянии: как известно, следующий сезон они проведут на арене-крохотульке без собственного логотипа на льду. После каждой такой новости про «Аризону» в Квебек-Сити вздыхают: «Почему не мы?»

Кроме того, многие фанаты ищут в постоянных неудачах канадских команд судейский след. Особенно яростно по этому поводу бушевали фанаты «Ванкувера», многие из которых до сих пор считают, что Кубок «Бостону» в 2011-м обеспечил не только Тим Томас, но и парни в полосатых джерси. Это должно быть знакомо нашим болельщикам — фанаты иностранных команд в КХЛ тоже считают, что судьи всегда принимают сторону российских клубов.

Беспорядки в Ванкувере в 2011-м Фото: Getty Images

Если не искать теорий заговора, то минусы Канады очевидны. Кроме упомянутых в прошлых статьях непривлекательности местных городов, высоких канадских налогов, прессинга прессы и фанатов, стоит отметить, что канадский доллар — это волатильная валюта. Во многом крах курса и привёл к бедственному положению канадских команд в девяностые годы — они даже просили помощи у федерального правительства, но не получили её. Всё это сужает возможности для работы на рынке.

Кроме того, вопросы вызывает уровень менеджмента местных команд. Если почитать местных фанатов, то возникает ощущение, что в генменеджеры канадских клубов берут исключительно дегенератов, которые были неспособны даже на работу типа раздачи листовок на улицах. Конечно, не всё так плохо, чаще менеджеры принимают правильные решения — но управленцев уровня Стива Айзермана, Жюльена БрисБуа или Дага Армстронга в местных клубах нет и не было давно.

Пробежимся по всем местным командам и поймём, что помешало выиграть заветную чашку и есть ли на это шансы в будущем.

«Торонто»

Что мешало: Ох, об этом можно написать книгу. Как известно, самый популярный и богатый клуб страны не выигрывает чемпионство ещё со времён первого большого расширения НХЛ в 1967-м. После этого клубом долгое время владел сумасбродный Гарольд Баллард, о чудачествах и художествах которого можно написать вторую книгу. Впрочем, даже после него не всё ладится.

Если говорить про существующую ныне команду, то складывается ощущение, что внутренний баланс сломало подписание Джона Тавареса. Выписанные ему $ 11 млн вынудили «доморощенных» Мэттьюса и Марнера на переговорах просить деньги не меньшие, что полностью искорёжило структуру потолка зарплат команды, да ещё и превратило того же Марнера в абсолютно неменяемый актив. Теперь менеджмент «Торонто» прикован к своей «большой четвёрке» форвардов при всех очевидных минусах этого костяка.

Джон Таварес после вылета в первом раунде от «Тампы» Фото: nhl.com

Кроме этого, никуда не девается ментально-мистический аспект. Сложно объяснить, как эта команда год за годом сдаёт преимущество в сериях и матчах, которые уже вроде бы надо просто довести до победного конца. Даже сейчас при 3-2 в серии с «Лайтнинг» было полное ощущение, что выиграет всё-таки «Тампа».

Лучший шанс на чемпионство: рубеж девяностых и нулевых. Тогда посты главного тренера и генменеджера совмещал легендарный Пэт Куинн, который построил весёлую и остроатакующую команду. Во многом её костяком были европейцы — главной звездой был Матс Сундин, а в сезоне-1999/2000 за «Торонто» сыграли сразу восемь уроженцев СССР. При Куинне «листья» дважды доходили до финала конференции — в 1999-м и 2002-м, а после него не могут пройти первый раунд почти 20 лет.

Что делать сейчас: вызвать экзорциста, освятить арену — как-то выгонять демонов, в общем.

«Монреаль»

Что мешало: это не главная причина проблем клуба, но яркий пример затхлости канадского менеджмента — стремление назначить главного тренера-франкофона. Нельзя сказать, что это вековая традиция «Канадиенс» — один из самых известных боссов клуба Дик Ирвин, выигравший там три титула в 40-50-х, родился в Онтарио и не был франкоканадцем. Однако, судя по всему, выпячивание происхождения началось в Монреале во время политического противостояния с англоязычной Канадой.

И если когда-то «Канадиенс» действительно были сборной Французской Канады, то в этом году за клуб сыграли всего пять «квебекуа». В прошлогоднем составе, игравшем в финале, был только один местный франкофон — Филипп Дано. При всём при этом «Монреаль» отчаянно цепляется за местных на тренерской скамейке и вытащил Мартена Сан-Луи, работавшего только в детском хоккее, на пост главного. Пока у него получилось неплохо — но это была команда, уже имевшая ноль целей.

Лучший шанс на чемпионство: прошлый год. Помогла сетка плей-офф и перераспределение дивизионов, где «Монреаль» умудрился выйти с четвёртого места, проиграв больше матчей, чем выиграв. Впрочем, в прошлом году сработали почти все мелкие подписания Марка Бержевена — те же Перри и Стаал дали неоценимый заряд лидерства. Правда, эта команда развалилась летом из-за проблем с потолком, бесконечных травм и ухода лидеров на рынок свободных агентов.

Что делать сейчас: продолжать перестройку, надеяться на прогресс Ника Судзуки, Коула Кофилда и Александра Романова. Вряд ли «Монреаль» вернётся в плей-офф раньше следующих 2-3 лет.

«Ванкувер»

Что мешало: клуб не выигрывал Кубок с 1971-го, момента дебюта в лиге, но над фанатами «Кэнакс» не смеются так, как над парнями из «Торонто» — скорее всего, они просто менее популярны и не так выделываются. Впрочем, на примере «Ванкувера» мы можем снова посмотреть на прекрасный канадский менеджмент.

На драфте-1989 в руки клуба чудом падает Павел Буре, которого хотел взять «Детройт», но их драфт-пик аннулировали. Вокруг поцелованного богом снайпера можно строить команду на будущее — однако менеджмент клуба по ходу контрактных переговоров унижает свою главную звезду, говоря, что он не повторит сезон с 60 голами, плюс ещё и предлагает контракт, где незаметно вписывает не американские доллары, а стоящие на 30% меньше канадские. Неудивительно, что Буре стал требовать обмена из клуба очень быстро, а доконал его приход Майка Кинэна, который разрушил ту команду, которая выходила в финал-1994.

Впрочем, после этого в «Кэнакс» собирались симпатичные команды — например, при Марке Кроуфорде вокруг звёзд Нэслунда и Бертуцци, а позже была десятилетка имена Сединов. Но им постоянно чего-то не хватало.

Братья Седины и Алекс Берроуз Фото: Getty Images

Лучший шанс на чемпионство: естественно, 2011-й. «Кэнакс» того сезона были единственной командой в истории «потолочной» НХЛ, которая была лучшей в регулярке и по забитым, и по пропущенным голам. В финале-2011 шесть матчей выигрывали гостевые команды, а в седьмом матче в Канаде Тим Томас сделал 37 сейвов из 37, подарив своей команде чемпионство, а Ванкуверу — бунт.

Что делать сейчас: хотя бы выйти в плей-офф. У команды есть неплохой молодой костяк — Петтерссон, Бёзер, Хьюз, Демко — который теперь надо не разбазарить и дополнить правильными ролевиками.

«Калгари»

Что мешало: «Флэймз» последних лет — символ посредственности. За последние 30 лет клуб лишь трижды проходил дальше второго раунда, но при этом и не имел явных провальных сезонов, подобных соседям из «Эдмонтона». Из-за этого «Калгари» не получал и высоких драфт-пиков, а когда появлялся шанс выбирать в десятке, то не использовал его. Например, три игрока, которых в конце девяностых клуб выбрал в топ-10, суммарно провели за клуб… 46 матчей.

Пятнадцать лет клуб держался на плечах Джерома Игинлы, вокруг которого лишь раз за это время собрали приличный коллектив. Сейчас «Калгари», который выловил Джонни Годро в четвёртом раунде и наконец-то стал прилично драфтовать и менять игроков, получил новый импульс от назначения Дэррила Саттера. Однако шикарная регулярка и большие надежды были разбиты провалом вратарской линии и тренерскими ошибками.

Дэррил Саттер Фото: nhl.com

Лучший шанс на чемпионство: 2004-й. Всё тот же Дэррил Саттер вывел беззвёздный (за пределами Игинлы и Микки Кипрусоффа) клуб в главный финал против «Тампы-Бэй»… Там «Калгари» вёл 3-2, а в шестом матче при счёте 2:2 за семь минут до конца форвард Мартин Желина забил «гол-фантом», который судьи не заметили. Этот момент в Калгари вспоминают до сих пор, ведь седьмой матч финала клуб проиграл. Кстати, к вопросу о менеджменте — Мартена Сан-Луи, ставшего в тот год чемпионом, из «Калгари» за четыре года до этого отпустили бесплатно, не заметив в малыше таланта.

Что делать сейчас: решить вопрос с потолком — одновременно истекают контракты у Годро, Мэттью Ткачука и Манджапане. После подписания лидеров укрепить нижние пары защиты, у которой в плей-офф не было глубины. Ну а Дэррилу Саттеру — больше адаптироваться к хоккею 2022 года.

«Эдмонтон»

Что мешало: после Кубка Стэнли в 1990-м владелец клуба Питер Поклингтон обещал, что и без проданного Гретцки жизнь может быть хороша. Вскоре после этого почти все оставшиеся лидеры клуба были обменяны в «Рейнджерс», куда ушёл и главный тренер Глен Сатер, а сам Поклингтон лишился команды из-за долгов. До введения потолка «Ойлерз» стабильно были одной из самых бедных команд лиги, у которой банально не было возможности построить сильный состав.

Впрочем, и с появлением равенства жизнь не улучшилась. «Эдмонтон» стал живым посмешищем и практическим пособием на тему того, как бездарно потратить четыре первых пика драфта. Неопытные тренеры, бардак с вратарями, отвратительный драфт за пределами первого раунда, переплаты свободным агентам — по капельке провалы «Эдмонтона» накапливались и сделали факт сухого поражения в финале конференции великим достижением. Обо всём этом писалось совсем недавно.

Лучший шанс на чемпионство: 2006-й. Летом 2005-го «Эдмонтон» сорвал джек-пот и обменял Криса Пронгера в самом соку и расцвете сил. Приобретение оборонца, который мог играть по полчаса за матч, сделало из середняков команду для плей-офф — в том переполненном сенсациями Кубке Стэнли «нефтяники» выбили забитые звёздами «Детройт», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Помогал и набравший в 36 лет инопланетную форму вратарь Дуэйн Ролосон, но сказка закончилась с его травмой в первой игре финала Кубка Стэнли. Ещё через пару месяцев жена Пронгера не захотела оставаться в таком месте, как Эдмонтон — защитника обменяли в поверженный незадолго до этого «Анахайм», после чего клуб не мог выйти в плей-офф 11 лет.

Что делать сейчас: искать игроков, которые согласны обменять урезание зарплаты на шанс поиграть с лучшим нападающим мира.

«Оттава»

Что мешало: возрождённый в начале 90-х клуб провёл несколько очень трудных лет, из-за финансовых проблем в начале нулевых обанкротился и был близок к переезду, собрав сильный молодой состав, но команду спас Юджин Мельник. Тогда магнат украинского происхождения был одним из самых популярных людей в канадской столице, но вскоре стал антигероем из-за своего нежелания крупно тратиться.

«Сенаторз» были одной из немногих команд НХЛ с внутренним потолком зарплат, который не позволял тратиться на дорогих свободных агентов и продлевать свою молодёжь на полноценные контракты. По слухам, однажды Мельник наехал на главную звезду команды Эрика Карлссона из-за того, что тот потратил $ 350 из клубного бюджета на такси. Команда с костяком из Карлссона, Марка Стоуна, Зибанеджада могла бы добиться многого — а представьте, если бы они задрафтовали ещё и Василевского? К сожалению для болельщиков, этого не случилось.

Лучший шанс на чемпионство: 2006-2007. Хотя «сенаторы» вышли в главный финал в 2007-м, за год до этого они имели более звёздную команду: кроме легендарной тройки Альфредссон — Спецца — Хитли, в тылу у «Оттавы» были Доминик Гашек и Здено Хара. Однако тогда «Сенс» слетели во втором раунде, чтобы через год дойти до главных игр с составом, который на фоне «Анахайма» выглядел куда менее глубоким.

Что делать сейчас: строиться вокруг костяка из Брэди Ткачука, Шабо, Штюцле и дополнить его ветеранами и ролевиками. Правда, генменеджер команды недавно заявил, что команда не будет тратить до потолка, если не будет собирать постоянные аншлаги — а это значит, что будущее всё ещё в тумане.

«Виннипег»

Что мешало: самая молодая из канадских команд попала на самый маленький и холодный рынок НХЛ. Впрочем, бывшая «Атланта» отправилась на север, имея неплохие активы и высокие драфт-пики, из которых надо было построить что-то вразумительное.

Здесь, кажется, помешала осторожность руководства. Генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф заработал репутацию человека, который избегает громких обменов и больших подписаний на рынке свободных агентов, предпочитая работать через драфт. Не рисковал он менять и главного тренера Пола Мориса — хотя уже несколько лет было ощущение, что команда играет бессистемно и не отправляется на дно лиги только за счёт выдающейся игры Коннора Хеллебайка в воротах.

Коннор Хеллебайк Фото: nhl.com

Кроме этого, в раздевалке явно присутствует раскол между пробывшими в клубе долго и новичками. На финальной пресс-конференции одна из главных звёзд клуба Марк Шайфли недвусмысленно дал понять о желании сменить клуб. Возможно, такой трейд встряхнёт заснувшую в последние годы команду.

Лучший шанс на чемпионство: 2018-й, выход в финал Запада. Это был год, когда всё сошлось: клуб ещё не обменял Патрика Лайне, который, играя на детском контракте, забил 44 шайбы. Форма молодых лидеров клуба позволяла тратить на сильную оборону — и сбалансированная команда проиграла только сенсационно сильному «Вегасу».

Что делать сейчас: искать варианты обмена Шайфли и думать, способна ли команда с нынешним костяком ещё на что-то претендовать. Судя по слухам о приглашении Барри Тротца, в перестройку там не хотят.