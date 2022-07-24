Два русских чемпиона мира в клубе-середняке? КХЛ на пороге неожиданной сделки

На трансферном рынке КХЛ осталось не так много свободных агентов, на которых стоило бы обратить внимание. К примеру, по-прежнему не подписал контракт Никита Сошников, который не теряет надежд вернуться в НХЛ. Без соглашения Сергей Шумаков, но он однозначно найдёт себе новый клуб в КХЛ.

До недавнего времени не было команды у защитника Алексея Емелина и нападающего Николая Жердева. Собственно говоря, сейчас оба хоккеиста по-прежнему не имеют на руках никаких подписанных бумаг, но по обоим появилась интересная информация.

Прессе стало известно, что 37-летний Жердев и 36-летний Емелин находятся в Минске, где тренируются вместе с местным «Динамо».

Жердев минувший сезон начинал в словацком клубе «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где оформил 21 (10+11) результативный балл в 18 играх. Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик».

Емелин – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2021) в составе «Ак Барса» и «Авангарда». Последние четыре года он провёл в составе «ястребов». В прошлом сезоне защитник набрал 8 (2+6) очков в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил 5 (2+3) баллов в 13 играх плей-офф.

Оба хоккеиста находятся в статусе неограниченно свободных агентов. При этом Николай, по нашей информации, катается с минским клубом уже достаточно давно, а Алексей прилетел в столицу Беларуси буквально на днях.

Повторимся, на сегодняшний день ни с Жердевым, ни с Емелиным не заключено даже просмотровых контрактов, но думается, что вопрос с трудоустройством двух признанных мастеров в скором времени решится и оба продолжат карьеру в составе «зубров».

С Николаем Жердевым ситуация более понятная и простая. Форвард соскучился по большому хоккею и давно горел желанием вернуться в КХЛ. У Николая отличная техника и катание, есть опыт игры в НХЛ, никогда не было серьёзных травм, а главное есть желание и силы. Все известные проблемы этого хоккеиста остались в прошлом, в последнее время форвард активно работал над собой, тренировался и играл в Европе. Жердев однозначно усилит минское «Динамо», которое в нынешнее межсезонье радует своих болельщиков солидными трансферами. Похоже, «зубры» решили поднять планку и избавиться от клейма клуба-середняка.

Николай Жердев Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Одним чемпионом мира (в случае с Жердевым – двукратным) в минском клубе решили не ограничиваться. Алексей Емелин тоже выигрывал золотые медали в составе сборной России на первенстве планеты, а до недавнего времени и вовсе являлся капитаном в «Авангарде».

В какой-то степени уход Емелина из омского клуба стал неожиданным, ведь для КХЛ Алексей по-прежнему является топ-защитником с харизмой и лидерскими качествами. По всей видимости, Емелин не захотел переезжать в Сибирь и искал себе варианты в московском регионе.

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И они были. Как нам стало известно, хоккеист и его представитель вели переговоры сразу с несколькими командами. В частности, защитником интересовался «Спартак», которому после ухода Сергея Широкова не помешал бы столь опытный и титулованный россиянин (недавно подписанного казахстанца Романа Старченко в расчёт не берём). Однако стороны не смогли договориться по финансовым условиям сделки. Запросы у Емелина по-прежнему приличные, но неужели в минском «Динамо» готовы удовлетворить денежный аппетит игрока? Огромных бюджетов у динамовцев никогда не было.

В любом случае дыма без огня не бывает. Так что ждём, что руководство белорусской команды порадует минских болельщиков подписанием полноценных контрактов с двумя титулованными россиянами. И тогда выход в плей-офф и проход первого раунда станут для «Динамо» вполне выполнимыми задачами. А в теории можно замахнуться и на большее.