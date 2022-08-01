Где будут играть бывшие легионеры КХЛ. Полный расклад по всем лигам

В новом сезоне КХЛ-2022/2023 будет выступать заметно меньше легионеров, чем прежде. Мы уже писали об иностранцах, которые остались или, наоборот, переехали в нашу лигу, а теперь расскажем об игроках, которые разъехались по всему земному шару. В основном, конечно, в Европу, но есть и те, кто рванул покорять НХЛ. Разбили подборку по главным лигам мира.

НХЛ/АХЛ

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Вегас» Спенсер Фу («Куньлунь»), Сакари Маннинен («Салават») «Детройт» Юхо Олкинуора («Металлург»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс») «Сиэтл» Магнус Хелльберг («Сочи») «Аризона» Лукаш Клок, Рональд Кнот (оба — «Нефтехимик») «Каролина» Мальте Стрёмвалль («Динамо» Мн) «Баффало» Лоуренс Пилут («Трактор») «Колорадо» Лукаш Седлак («Трактор») «Калгари» Оскар Данск («Спартак»)

Совсем новичков в этом списке не так уж много. Пилут, Данск, Хелльберг, Седлак и даже китайский канадец Спенсер Фу уже имеют за плечами пусть небольшой, но опыт в НХЛ. Стрёмвалль лет пять назад немного поиграл в АХЛ, Олкинуора провёл в Северной Америке шесть лет, успев зацепить и юниорский, и студенческий, и профессиональный хоккей, а Кэмпфер сыграл в НХЛ 231 матч.

Опыта нет только у бывшей звезды «Салавата», олимпийского чемпиона Маннинена и двух чешских защитников Кнота и Клока. В основных составах команд НХЛ на данный момент значатся только Маннинен, Пилут, Седлак и Кэмпфер.

Швеция

Самый большой приток кахаэловцев получила Шведская лига, а больше всех закупился ХВ71, который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия. Мартинссон, Петерссон, Теденбю уже раньше выступали за этот клуб.

Помимо собственно шведов, в этой лиге будут играть и несколько кахаэловских финнов, один чех, а также пара североамериканцев, включая разорвавшего контракт с «Витязем» Одетта и Секстона, который в последние годы никак не впечатлял.

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Финляндия

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Ильвес» Юрки Йокипакка («Сибирь») «Юкурит» Франс Туохимаа («Нефтехимик») «Кярпят» Коди Куник («Барыс»), Давид Рундблад («Сочи»), Йоонас Кемппайнен (СКА), Томми Кивистё, Юлиус Юнттила (оба — «Йокерит»), Петер Тиивола («Динамо» Р) «Лукко» Джош Кестнер («Адмирал»), Хенри Иконен («Йокерит») ХИФК Ииро Пакаринен, Теэму Турунен (оба — «Йокерит») «Пеликанс» Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») «Эссят» Ессе Йоэнсуу («Йокерит») «Таппара» Нико Оямяки («Витязь»), Йори Лехтеря («Спартак»), Вели-Матти Савинайнен («Йокерит») «Ювяскюля» Джефф Плэтт («Салават»), Роберт Рооба («Северсталь»)

Финляндию в качестве продолжения карьеры выбрал ряд игроков «Йокерита», который сейчас находится в подвешенном состоянии. Клуб возобновит выступление не раньше сезона-2023/2024, да и то на данный момент целится только на вторую лигу.

Также здесь нашёл пристанище единственный эстонец в КХЛ в прошлом сезоне — Рооба вернулся в клуб, за который выступал на протяжении нескольких лет до перехода в «Северсталь».

Швейцария

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Амбри-Пиотта») Ник Шор («Сибирь»), Тим Хед («Спартак»), Янне Ювонен («Йокерит») «Лугано» Маркус Гранлунд («Салават»), Оливер Каски («Авангард») «Клотен» Миро Аалтонен («Витязь»), Юха Метсола («Салават») «Берн» Оскар Линдберг («Динамо» М) «Давос» Юаким Нордстрём, Клас Дальбек (оба — ЦСКА) «Цюрих» Шимон Грубец («Авангард»), Лукас Валльмарк (ЦСКА), Микко Лехтонен (СКА) «Биль-Бьенн» Харри Сятери («Сибирь»), Микс Индрашис («Динамо» Р) «Рапперсвиль-Йона» Джордан Шрёдер, Никлас Йенсен (оба — «Йокерит») «Цуг» Петер Цегларик («Авангард»), Брайан О’Нилл («Йокерит»)

Швейцария — страна с молочными реками и кисельными берегами, то есть с комфортными условиями для жизни и игры, поэтому местный чемпионат стал популярным направлением для топовых хоккеистов из Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и других. Сюда же перебрался и Микс Индрашис, чей контракт со «Спартаком» ещё не расторгнут.

Чехия

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Тршинец» Якуб Ержабек («Спартак»), Карлис Чуксте («Динамо» Р) «Спарта» Якуб Крейчик («Динамо» Мн) «Литвинов» Кристапс Зиле («Динамо» Р) «Пардубице» Томаш Гика, Роман Вилл (оба – «Трактор»), Лукаш Радил («Динамо» Р)

Словакия

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Липтовски-Микулаш» Мартиньш Карсумс («Динамо» Р) «Кошице» Джордон Сауторн («Динамо» Р) «Спишска Нова Вес» Нериюс Алишаускас («Динамо» Р) «Нитра» Филип Бунцис («Динамо» Р)

Германия

Новый клуб Игрок (бывший клуб КХЛ) «Кёльн» Ник Бэйлен («Трактор») «Штраубинг» Джей Си Липон («Сибирь») «Франкфурт» Рис Скарлетт («Динамо» Р)

Все чехи из КХЛ, не подписавшиеся в других европейских или североамериканских лигах, вернулись на родину. Рижские динамовцы остались без клуба и двинулись следом — в чемпионаты Чехии, Словакии или низшие лиги. Есть и необычные направления — например, датчанин Филип Ларсен вернулся в родной клуб, за который не выступал почти 20 лет. Гунарс Скворцов сменил Ригу на датский «Оденсе», Линус Виделль и Йон Норман оказались во второй лиге Швеции, Мэтт Фрэттин уехал в итальянский «Больцано», а Виктор Бартли сменил «Куньлунь» на австрийский «Линц».