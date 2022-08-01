Где будут играть бывшие легионеры КХЛ. Полный расклад по всем лигам

В новом сезоне КХЛ-2022/2023 будет выступать заметно меньше легионеров, чем прежде. Мы уже писали об иностранцах, которые остались или, наоборот, переехали в нашу лигу, а теперь расскажем об игроках, которые разъехались по всему земному шару. В основном, конечно, в Европу, но есть и те, кто рванул покорять НХЛ. Разбили подборку по главным лигам мира.
НХЛ/АХЛ
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Вегас»
|Спенсер Фу («Куньлунь»), Сакари Маннинен («Салават»)
|«Детройт»
|Юхо Олкинуора («Металлург»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)
|«Сиэтл»
|Магнус Хелльберг («Сочи»)
|«Аризона»
|Лукаш Клок, Рональд Кнот (оба — «Нефтехимик»)
|«Каролина»
|Мальте Стрёмвалль («Динамо» Мн)
|«Баффало»
|Лоуренс Пилут («Трактор»)
|«Колорадо»
|Лукаш Седлак («Трактор»)
|«Калгари»
|Оскар Данск («Спартак»)
Совсем новичков в этом списке не так уж много. Пилут, Данск, Хелльберг, Седлак и даже китайский канадец Спенсер Фу уже имеют за плечами пусть небольшой, но опыт в НХЛ. Стрёмвалль лет пять назад немного поиграл в АХЛ, Олкинуора провёл в Северной Америке шесть лет, успев зацепить и юниорский, и студенческий, и профессиональный хоккей, а Кэмпфер сыграл в НХЛ 231 матч.
Опыта нет только у бывшей звезды «Салавата», олимпийского чемпиона Маннинена и двух чешских защитников Кнота и Клока. В основных составах команд НХЛ на данный момент значатся только Маннинен, Пилут, Седлак и Кэмпфер.
Швеция
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Вёкше»
|Дэн Секстон («Нефтехимик»), Лукас Бенгтссон («Динамо» Мн), Калле Коссила («Йокерит»)
|ХВ71
|Маттиас Теденбю («Динамо» Мн), Андре Петерссон («Динамо» М), Энди Мили («Торпедо»), Йоонас Няттинен («Северсталь»), Эрик Мартинссон, Йони Ортио (оба — «Барыс»)
|«Ферьестад»
|Вилле Покка («Авангард»)
|«Фрёлунда»
|Ларс Юханссон (СКА)
|«Линчёпинг»
|Оскар Фантенберг (СКА), Линус Хультстрём («Металлург»), Маркус Хянникяйнен («Йокерит»)
|«Шеллефтео»
|Пер Линдхольм («Ак Барс»)
|«Лександ»
|Антон Линдхольм («Динамо» Мн), Олле Альсинг («Барыс»)
|«Тимра»
|Якоб Стенквист («Северсталь»), Эмиль Петерссон («Спартак»), Антон Ведин («Динамо» М)
|«Эребру»
|Даниэль Одетт («Витязь»), Филип Хольм («Йокерит»)
|«Брюнэс»
|Давид Скленичка («Йокерит»), Андерс Линдбек, Никлас Фриман («Йокерит»)
Самый большой приток кахаэловцев получила Шведская лига, а больше всех закупился ХВ71, который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия. Мартинссон, Петерссон, Теденбю уже раньше выступали за этот клуб.
Помимо собственно шведов, в этой лиге будут играть и несколько кахаэловских финнов, один чех, а также пара североамериканцев, включая разорвавшего контракт с «Витязем» Одетта и Секстона, который в последние годы никак не впечатлял.
Финляндия
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Ильвес»
|Юрки Йокипакка («Сибирь»)
|«Юкурит»
|Франс Туохимаа («Нефтехимик»)
|«Кярпят»
|Коди Куник («Барыс»), Давид Рундблад («Сочи»), Йоонас Кемппайнен (СКА), Томми Кивистё, Юлиус Юнттила (оба — «Йокерит»), Петер Тиивола («Динамо» Р)
|«Лукко»
|Джош Кестнер («Адмирал»), Хенри Иконен («Йокерит»)
|ХИФК
|Ииро Пакаринен, Теэму Турунен (оба — «Йокерит»)
|«Пеликанс»
|Ханнес Бьёрнинен («Йокерит»)
|«Эссят»
|Ессе Йоэнсуу («Йокерит»)
|«Таппара»
|Нико Оямяки («Витязь»), Йори Лехтеря («Спартак»), Вели-Матти Савинайнен («Йокерит»)
|«Ювяскюля»
|Джефф Плэтт («Салават»), Роберт Рооба («Северсталь»)
Финляндию в качестве продолжения карьеры выбрал ряд игроков «Йокерита», который сейчас находится в подвешенном состоянии. Клуб возобновит выступление не раньше сезона-2023/2024, да и то на данный момент целится только на вторую лигу.
Также здесь нашёл пристанище единственный эстонец в КХЛ в прошлом сезоне — Рооба вернулся в клуб, за который выступал на протяжении нескольких лет до перехода в «Северсталь».
Швейцария
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Амбри-Пиотта»)
|Ник Шор («Сибирь»), Тим Хед («Спартак»), Янне Ювонен («Йокерит»)
|«Лугано»
|Маркус Гранлунд («Салават»), Оливер Каски («Авангард»)
|«Клотен»
|Миро Аалтонен («Витязь»), Юха Метсола («Салават»)
|«Берн»
|Оскар Линдберг («Динамо» М)
|«Давос»
|Юаким Нордстрём, Клас Дальбек (оба — ЦСКА)
|«Цюрих»
|Шимон Грубец («Авангард»), Лукас Валльмарк (ЦСКА), Микко Лехтонен (СКА)
|«Биль-Бьенн»
|Харри Сятери («Сибирь»), Микс Индрашис («Динамо» Р)
|«Рапперсвиль-Йона»
|Джордан Шрёдер, Никлас Йенсен (оба — «Йокерит»)
|«Цуг»
|Петер Цегларик («Авангард»), Брайан О’Нилл («Йокерит»)
Швейцария — страна с молочными реками и кисельными берегами, то есть с комфортными условиями для жизни и игры, поэтому местный чемпионат стал популярным направлением для топовых хоккеистов из Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и других. Сюда же перебрался и Микс Индрашис, чей контракт со «Спартаком» ещё не расторгнут.
Чехия
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Тршинец»
|Якуб Ержабек («Спартак»), Карлис Чуксте («Динамо» Р)
|«Спарта»
|Якуб Крейчик («Динамо» Мн)
|«Литвинов»
|Кристапс Зиле («Динамо» Р)
|«Пардубице»
|Томаш Гика, Роман Вилл (оба – «Трактор»), Лукаш Радил («Динамо» Р)
Словакия
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Липтовски-Микулаш»
|Мартиньш Карсумс («Динамо» Р)
|«Кошице»
|Джордон Сауторн («Динамо» Р)
|«Спишска Нова Вес»
|Нериюс Алишаускас («Динамо» Р)
|«Нитра»
|Филип Бунцис («Динамо» Р)
Германия
|Новый клуб
|Игрок (бывший клуб КХЛ)
|«Кёльн»
|Ник Бэйлен («Трактор»)
|«Штраубинг»
|Джей Си Липон («Сибирь»)
|«Франкфурт»
|Рис Скарлетт («Динамо» Р)
Все чехи из КХЛ, не подписавшиеся в других европейских или североамериканских лигах, вернулись на родину. Рижские динамовцы остались без клуба и двинулись следом — в чемпионаты Чехии, Словакии или низшие лиги. Есть и необычные направления — например, датчанин Филип Ларсен вернулся в родной клуб, за который не выступал почти 20 лет. Гунарс Скворцов сменил Ригу на датский «Оденсе», Линус Виделль и Йон Норман оказались во второй лиге Швеции, Мэтт Фрэттин уехал в итальянский «Больцано», а Виктор Бартли сменил «Куньлунь» на австрийский «Линц».
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