Два русских хоккеиста отказываются убивать мечту. Костина и Мальцева можно только уважать

Две недели назад в НХЛ открылся рынок свободных агентов, и почти все российские хоккеисты, вышедшие на него, быстро определились со своим будущим. Большинство из них заключило новые контракты с североамериканскими клубами, а Александр Радулов вернулся в КХЛ, заключив соглашение с «Ак Барсом».

В результате сейчас в подвешенном состоянии остаётся только форвард Евгений Свечников, не получивший квалификационное предложение от «Виннипега» и до сих пор находящийся в статусе неограниченно свободного агента. Среди ограниченно свободных агентов не подписаны контракты у Якова Тренина (он пошёл в арбитраж) и у Александра Романова, обменянного из «Монреаля» в «Айлендерс».

Но это мы говорим только про тех российских ребят, кто в прошлом сезоне являлся железным игроком основы своих клубов. В то же время в Америке хватает парней, которые большую часть времени проводят в АХЛ, лишь стремясь закрепиться в лучшей лиге мира. Кто-то из них, как Владимир Ткачёв, Максим Мамин или Андрей Алтыбармакян, отложили мечту об НХЛ (или и вовсе убили её), но есть и те, кто пока отказывается сдаваться. За последние сутки новые (и минимальные) контракты со своими прежними клубами заключили два россиянина: Михаил Мальцев из «Колорадо» и Клим Костин из «Сент-Луиса».

Михаил Мальцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мальцев — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник СКА. В 19 лет Михаил начал привлекаться к основе армейского клуба, но быстро уехал пытать счастья в Америку, где хоккеист был задрафтован «Нью-Джерси». Первый заокеанский сезон Мальцев полностью провёл в АХЛ, через год вроде бы закрепился в составе «дьяволов», но потом его обменяли в «Колорадо», где в прошлом сезоне Михаил провёл только 18 матчей и не набрал ни одного очка.



Почти весь чемпионат Мальцев вновь провёл в АХЛ, стал четвёртым бомбардиром «Колорадо Иглз», но вряд ли его это сильно радовало, ведь за чемпионским походом «лавин» он наблюдал лишь со стороны. Фамилии Мальцева нет на Кубке Стэнли, но клуб предложил форварду продление контракта (1 год, $ 800 тыс.), и Михаил принял это предложение.

«Уже было вам всем все понятно, но теперь It’s official. Контракт двусторонний на один сезон. Настрой на основу. В зал начал ходить ещё в Питере, на лёд тоже недавно вышел, но пока просто ощущения вернул. Основная база впереди. Все недочёты прошлых лет учёл. Почти всё лето провёл по инструкции диетолога. С режимом тоже был аккуратен, особо не борщил. Только профессиональный подход. Голову тоже перезагрузил. Будем пробиваться!» — написал Мальцев в авторском телеграм-канале, который он ведёт самостоятельно.



Что ж, Михаилу можно только пожелать удачи и констатировать, что у него есть все шансы пробиться в основу «Колорадо». «Лавины», как и многие другие клубы, сильно стеснены потолком зарплат и нуждаются в «дешёвой», но качественной рабочей силе. Достаточно взглянуть на примерный состав «Эвеланш» на следующий сезон, чтобы понять, что за места в боттоме Мальцев точно способен побороться. Особенно учитывая тот факт, что Михаил может успешно сыграть как на фланге, так и в центре.

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Клим Костин моложе Мальцева на один год, но пробивается в «Сент-Луис» ещё дольше. Клим уехал в систему клуба сразу после того, как «музыканты» выбрали его в первом раунде драфта НХЛ – 2017, три сезона практически безвылазно провёл в АХЛ, а затем приехал на правах аренды в «Авангард», где очень неплохо перезагрузился под руководством Боба Хартли: чемпионский для «ястребов» сезон Костин заканчивал в первой тройке, выполняя важнейшую функцию силового форварда.



После триумфа с «Авангардом» Костин вернулся в Америку и в минувшем сезоне провёл в основе «Сент-Луиса» половину регулярки. Но ни статистикой, ни игрой россиянин наставника «музыкантов» Крэйга Берюбе не впечатлил и в результате вновь отправился в АХЛ: со «Спрингфилдом» Костин дошёл до финала Кубка Колдера, где уступил фарм-клубу «Каролины».

Можно было подумать, что после стольких лет «Сент-Луис» уже мог разочароваться в своём первораунднике, но нет. «Музыканты» предложили Климу новый контракт, и он его взял. Соглашение впервые носит односторонний характер, а вот зарплата ещё меньше, чем у Мальцева — $ 750 тыс.

Клим Костин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решение обоих хоккеистов продолжать сражаться за место под солнцем в НХЛ можно только уважать. И Мальцев, и Костин остались в Америке на минимальные контракты, которые станут ещё меньше после вычета налогов. При этом и к Михаилу, и к Климу был предметный и конкретный интерес со стороны клубов КХЛ. Костина активно вербовал «Авангард», где очень хотели вновь увидеть мощного, духовитого парня с чемпионским опытом. На Мальцева, по информации коллег, помимо СКА, выходили «Ак Барс» и «Магнитка».



Вряд ли форварды выиграли бы по деньгам, если бы решили вернуться в Россию — всё-таки не думаю, что им выписали бы больше тех же 45-48 млн рублей, которые они сейчас заработают на минималках в НХЛ (правда, минус налоги). Но на родине им бы дали ещё и различные бытовые и премиальные бонусы, плюс наверняка предложили бы не однолетние контракты. Однако Мальцев и Костин добровольно отказались от тепличных условий и зоны комфорта, выбрав продолжение борьбы за мечту.



Так пускай у этих настырных парней всё получится. А вернуться в КХЛ они всегда успеют.