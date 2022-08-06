«Он может играть ещё лучше». Радулов дебютировал за «Ак Барс» дублем

Вышел в звене с Шипачёвым и Кагарлицким и с ходу принялся забивать.

Яков Тренин недоволен решением арбитража по новому контракту с «Нэшвиллом»

Нападающий Яков Тренин, ставший после этого сезона ограниченно свободным агентом, не смог договориться с «Нэшвиллом» по условиям нового контракта самостоятельно и подал в арбитраж. Яков просил однолетний контракт на $ 2,4 млн, а клуб предлагал контракт на два года с годовой зарплатой в $ 1,35 млн. Судье даже потребовалось дополнительное время, чтобы принять решение – два года с зарплатой $ 1,7 млн.

Россиянин остался недоволен таким вердиктом, он считает, что проиграл суд. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Тренин провёл 80 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7». В плей-офф 25-летний россиянин провёл четыре игры и забил три гола.

Но делать нечего – придётся согласиться с решением арбитража.

В финале Кубка Глинки/Гретцки сыграют Канада и Швеция

В ночь на 6 августа мск состоялись полуфиналы Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Канаде. В первом полуфинале хозяева турнира обыграли сборную Финляндии со счётом 4:1 – «кленовые листья» остаются единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения.

Во втором полуфинале Швеция разгромила сборную Чехии со счётом 6:2. Финал начнётся 7 августа в 1:00 мск. Шведы выигрывали турнир один раз, в 2007 году. Канадцы – рекордсмены по победам на турнире, они завоевали 22 титула. Последние два раза победителем становилась Россия, которая в этом году по известным причинам не участвует.

На 58-м году жизни скончался лучший арбитр чемпионата России 2000 года

6 августа стало известно, что на 58-м году жизни умер известный судья, инспектор Федерации хоккея России Сергей Карабанов. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Сергей Анатольевич начал работать в качестве судьи на матчах детских команд в 1985 году. Несколько лет работал на матчах чемпионата страны в качестве линейного судьи. В 1992 году работал на матчах молодёжного чемпионата Европы, в 1993 году – на чемпионате мира в Германии. В 1994-м на чемпионате мира в Италии в качестве лайнсмена судил финальный матч. Тогда же он начал работать главным судьёй.

В качестве главного отработал на двух турнирах Евролиги, трёх финалах Кубка европейских чемпионов, трёх молодёжных чемпионатах мира и четырёх взрослых ЧМ. За 19 сезонов на высшем уровне он отсудил 682 игры, из которых 76 — в плей-офф. В 2000 году получил приз лучшему арбитру чемпионата России – «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова. После завершения карьеры стал инспектором ФХР.

Новость по теме Радулов забросил первую шайбу за «Ак Барс»

Александр Радулов дебютировал за «Ак Барс» и оформил дубль

Звёздных новичков в «Ак Барсе» этим летом – тьма, но Александр Радулов только вернулся из НХЛ. Долгое время он был лицом КХЛ вместе с Ильёй Ковальчуком, выигрывал Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», потом феерил в ЦСКА, но последние шесть лет провёл за океаном.

Радулов снова вернулся на родину и сегодня дебютировал за казанскую команду в товарищеском матче с «Нефтяником». Александр вышел в первой тройке с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым и с ходу оформил дубль. Казанцы одержали победу в Альметьевске со счётом 6:1.

Видео можно посмотреть в сообществе «Ак Барс» в соцсети «ВКонтакте».

«Всегда приятно забивать. Во-первых, хорошая передача была от Вадима Шипачёва по второму голу. С первым там ребята хорошо поборолись, разыграли, вывели человека на бросок. Я просто оказался в нужном месте и попал. Приятно, конечно, забивать, тем не менее самое главное, что команда выиграла», — сказал после игры Радулов.

«Трудно что-то сказать, ребята находятся под нагрузкой. Я думаю, он может играть ещё лучше, и мы ждём этого. В целом их звено неплохо играло, в большинстве забили два гола, но могут ещё лучше», — оценил игру своей ведущей тройки главный тренер Олег Знарок.