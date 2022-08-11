Федотов и армия: что будет дальше? Заседание суда. Онлайн

Скандальное дело бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова сегодня, 11 августа, получит продолжение. В 10:00 по московскому времени во Всеволжском городском суде Ленинградской области начнётся заседание по жалобе, которую подала защита голкипера. Представители Федотова требуют от суда признать незаконным решение соответствующей комиссии о призыве спортсмена на воинскую службу.

Доподлинно неизвестно, примет ли участие в заседании сам Иван. Его адвокат – Алексей Пономарёв – за несколько дней до заседания дал разным медиа взаимоисключающие комментарии по этому вопросу.

1 июля 2022 года 25-летний спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. По сообщениям местных СМИ, в задержании Федотова участвовали несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБРа. В результате они перевезли хоккеиста в военкомат, где незадолго до полуночи Ивану стало плохо. Здание он покинул на машине скорой помощи. Позднее выяснилось, что Федотова отправили на территорию одной из воинских частей в Северодвинске.

В завершившемся сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ. В составе московского ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, а двумя месяцами ранее вместе со сборной России взял серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. В начале мая Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».