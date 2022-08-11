Федотов и армия: что будет дальше? Заседание суда. Онлайн

Скандальное дело бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова сегодня, 11 августа, получит продолжение. В 10:00 по московскому времени во Всеволжском городском суде Ленинградской области начнётся заседание по жалобе, которую подала защита голкипера. Представители Федотова требуют от суда признать незаконным решение соответствующей комиссии о призыве спортсмена на воинскую службу.
Доподлинно неизвестно, примет ли участие в заседании сам Иван. Его адвокат – Алексей Пономарёв – за несколько дней до заседания дал разным медиа взаимоисключающие комментарии по этому вопросу.
1 июля 2022 года 25-летний спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. По сообщениям местных СМИ, в задержании Федотова участвовали несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБРа. В результате они перевезли хоккеиста в военкомат, где незадолго до полуночи Ивану стало плохо. Здание он покинул на машине скорой помощи. Позднее выяснилось, что Федотова отправили на территорию одной из воинских частей в Северодвинске.
В завершившемся сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ. В составе московского ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, а двумя месяцами ранее вместе со сборной России взял серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. В начале мая Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
Ещё трём хоккеистам по армейскому делу грозит тюремное заключение
Почти через неделю после задержания Федотова фигурантами армейского скандала стали ещё несколько хоккеистов. 8 июля суд в Уфе зарегистрировал материалы дел в отношении трёх игроков – Михаила Воробьёва, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова. Ранее Воробьёв и Лукин выступали за «Салават Юлаев», а Сулейманов остаётся игроком системы башкирского клуба. Спортсменов заподозрили в покупке военных билетов и отправили под подписку о невыезде.
Вчера несколько источников сообщили, что Воробьёв признал свою вину. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, действующим игроком которого является Воробьёв, заявил, что эта информация может не соответствовать действительности.
Из-за неявки свидетеля заседание по делу Воробьёва было перенесено на 22 августа. Ему, как и двум другим хоккеистам, грозит суровое наказание — либо крупный штраф, либо штраф и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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