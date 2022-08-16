«Торпедо» — самый романтичный клуб КХЛ. Чем завершится эксперимент Ларионова?

В Нижнем Новгороде не принято тасовать тренеров. За девять лет там сменились лишь два босса — причём кардинально противоположных по философии. Дэвид Немировски наследовал Петерису Скудре в тот момент, когда у клуба резко снизились зарплатные возможности, но смог построить самую романтичную команду «Фонбет КХЛ» последних лет.

Сейчас «Торпедо» возглавил Игорь Ларионов — и в плане стиля это самый прямой наследник Немировски, которого клуб мог найти. Хотя Профессор никогда не возглавлял клуб, за короткое время его работы в молодёжке его тренерская философия стала понятна. Это было красиво — пусть запоминается последнее, 1:9 в двух медальных матчах МЧМ, где сборная уже просто не бежала, его первые матчи в молодёжке были эстетичными.

Теперь вместо расслабленной подготовки с командой, которая наполнена талантами, Ларионову впервые в жизни предстоит клубный марафон регулярки, который станет самым жёстким в истории КХЛ. Кроме того, в этот раз «Торпедо» — одна из самых скромных по именам команд лиги, пусть и наполненная молодыми талантами. Чего же ждать от этой версии клуба?

Для начала посмотрим, как изменилась нижегородская команда за лето. В прошлом году «Торпедо» во многом не повезло — это был самый бросающий клуб лиги, создававший немало моментов. При этом летом-2021 в Нижний приехала очень солидная легионерская бригада: будущий знаменосец олимпийской Словакии Гривик, один из лучших игроков АХЛ Агостино, внезапно раскрывшийся в КХЛ защитник Леннстрём. Кроме того, клуб сохранил Жафярова, который всё-таки не стал пробовать себя в НХЛ.

Кенни Агостино Фото: photo.khl.ru

С учётом того, что и после скромного межсезонья-2020/2021 клуб спокойно вышел в плей-офф, после значительного усиления «Торпедо» рассматривалось даже как теневой претендент на топ-4 Запада. Однако друг на друга наслоились низкая реализация, травмы, мелкие огрехи и, наконец, досрочное прерывание сезона. «Торпедо» впервые за 10 лет осталось без плей-офф.

Летом клуб потерял почти всю топ-6 атаки. Легионеры ожидаемо ушли почти в полном составе — Агостино, так полюбившегося местным болельщикам, получилось вернуть. Жафяров довольно ожидаемо ушёл в СКА как неограниченно свободный агент, Чеховича обменяли в «Локомотив», получив 50 млн рублей и пачку прав на игроков.

Несмотря на проблемы с составом, Ларионов от своей философии не отказывался. «Наша игра будет нацелена на атаку. Нам неинтересно играть на результат 1:0. Мы хотим много забивать в каждой игре. Это то, на что уже сейчас направлены наши тренировки», — говорил он перед началом предсезонки. «Мы требуем от ребят, чтобы шайба делала больше работы, чем ноги. Потому что никто не может бежать быстрее шайбы», — это уже слова после матча с «Дизелем».

Что это за философия? Это отказ от вбросов и выбросов, стремление покидать свою зону и заходить в чужую с контролем шайбы, не расставаясь с шайбой просто так даже при жёстком прессинге соперника. Это желание творчески играть в пас, рисовать комбинации, быстро переходить из обороны в атаку, активно подключать в атаку защитников, которых не накажут за слишком смелые рейды. В общем, это попытка реализовать не существовавший в чистом виде «советский хоккей» на практике.

Игорь Ларионов в молодёжной сборной Фото: РИА Новости

Но минусов у Ларионова-тренера достаточно. МЧМ показал, что плана Б у его сборной явно не было, она терялась при первой пропущенной шайбе. Чисто тактические, а не стратегические вопросы, подстройка под соперника вызывала вопросы. Казалось, что в ментальном плане в штабе не хватало помощника — «злого полицейского», который дополнял бы либеральный оргстиль главного тренера. Это предсказуемо: несмотря на весь опыт игры в НХЛ и почтенный возраст, как тренер Профессор фактически стал новичком, это был его первый серьёзный опыт.

С точки зрения селекции у многих вызвало вопросы то, что клуб пригласил сразу трёх бывших клиентов Ларионова-агента — его сына и полного тёзку, а также форвардов Ю Сато и Денниса Яна (он был получен в обмене Чеховича). Ларионов-младший прямо сейчас центрит звено Агостино, а на другом фланге играет Ян. Понятно, что сын главного тренера, сыгравший за три последних сезона лишь 11 матчей, неизбежно будет наречён «блатным» — однако это хороший техничный хоккеист для игры на чистом льду. Правда, есть одна загвоздка: даже в КХЛ чистый лёд дают далеко не всегда.

Однако у «Торпедо» очень много техничной молодёжи в атаке, которая уже много заигрывается на этой предсезонке. Главная местная надежда — 19-летний Илья Федотов, выбранный во втором раунде «Аризоной», типичный русский креативный вингер со светлой головой и руками. Кроме того, в обмене с «Локо» получен Александр Дарьин, у «Ак Барса» выкуплен талантливый, но сложный Николай Коваленко, из «Югры» переманены Атанасов и Воробьёв, из «Чайки» в основу стучатся местные.

Кроме того, нижегородцы ждут и пополнения из Северной Америки. У них есть права на центра Семёна Дер-Аргучинцева, который пару лет назад во время коронавирусного «мини-локаута» неплохо показывал себя в КХЛ. В обмене Чеховича получены права на бывшего игрока молодёжной сборной Владислава Фирстова. Оба могут приехать в Нижний Новгород в аренду из клубов НХЛ, и тогда мы увидим вторую версию ларионовской молодёжки — юную, техничную и быструю. Средний возраст команды, по данным Eliteprospects – 23,61 года, это даже чуть меньше «Северстали».

Илья Федотов Фото: photo.khl.ru

Однако если мы уже знаем, какой хоккей ставит Андрей Разин и на что способны местные парни под его руководством, то «Торпедо» — это самый интересный эксперимент этого сезона КХЛ. Там нет изматывающей предсезонки (хотя и при Немировски она была относительно лёгкой), там доверяют молодёжи и тренеру — фактическому новичку. Все эти основы противоречат тем трендам, на которых строило свой стиль большинство тренеров КХЛ последних лет.

Но очень много сомнений вызывает защита. И в прошлом году она заметно уступала на фоне забитой дорогими игроками атаки. Сейчас, после ухода Леннстрёма, Мартынова и Демидова, она кажется совсем хлипкой по глубине. На просмотре у клуба много новичков и не очень известных парней, но есть сомнения, что они смогут вписаться в основу клуба КХЛ.

Тренерский штаб, кажется, эта ситуация устраивает: наверное, для них важнее не громкое имя, а то, сможет ли игрок соответствовать игровой философии. Однако при всей интересности нижегородского проекта никаких гарантий его успеха нет. Что ж, тем увлекательнее будет за ним следить в сезоне, где не так уж и много интересных команд среднего класса.

Ориентировочный состав «Торпедо» прямо сейчас

Агостино — Ларионов — Шавин

Коваленко — Кручинин — Гончарук

Воронин — Белевич — И. Федотов

Ураков — Михеев — Веряев



Орлов — М. Федотов

Марин — Пайгин

Сизов — Мишарин



Тихомиров (Кульбаков)



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