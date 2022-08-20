Безжалостное межсезонье. 18 игроков КХЛ, уже успевших попасть в лазарет

В КХЛ продолжается межсезонье, но, помимо усиленных тренировок, команды проводят товарищеские матчи и выступают на традиционных для этого времени года предсезонных турнирах. Увы, не обходится без различных травм и повреждений, в том числе и серьёзных.

Без клуба

н. Александр Попов

MVP прошлого Кубка Гагарина и один из главных ветеранов лиги получил тяжёлую травму в финале плей-офф. С этой травмой Александр играл на уколах и в итоге помог армейцам завоевать трофей. В ЦСКА уже заявили, что ждут решения форварда и в случае чего готовы предоставить ему в клубе административную должность. Но, может, Попов решит поиграть ещё год? Всё будет зависеть от сил и здоровья.

Западная конференция

«Динамо» (Москва)

н. Богдан Якимов, н. Павел Кудрявцев

Проблемы не обошли стороной динамовцев. Так, нападающий москвичей Богдан Якимов получил травму нижней части тела и выбыл на длительный период. Ожидается, что игрок восстановится только через 20 недель. Сломал палец форвард Павел Кудрявцев, из-за повреждения вынужденно пропускающий последние матчи команды.

Богдан Якимов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Витязь»

н. Зак Митчелл

Канадский нападающий «Витязя» «сломался» в товарищеском матче с «Ак Барсом», получив травму верхней части тела после неудачного столкновения с соперником у борта. Изначально ходили слухи, что Зак и вовсе сильно повредил ключицу, но обошлось менее серьёзным повреждением. Однако сроки восстановления Митчелла всё равно называют приличные. Лёгким испугом отделаться не удалось.

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Восточная конференция

«Нефтехимик»

з. Глеб Семёнов, н. Рафаэль Бикмуллин, н. Денис Вихарев

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин на тренировке получил перелом кисти, ориентировочные сроки восстановления — два месяца, форвард Денис Вихарев пропустит две недели из-за сотрясения мозга, а защитник Глеб Семёнов из-за травмы ступни также выбыл из строя на две недели. Для нижнекамцев с их скромным составом довольно серьёзные потери.

«Автомобилист»

н. Георгий Белоусов, н. Алексей Макеев

Очень серьёзную травму на тренировке получил нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Хоккеист пропустит весь регулярный чемпионат. Сообщалось, что Алексея уже прооперировали в Германии, ему предстоит длительный курс восстановления. Кроме того, по индивидуальной программе из-за повреждения работает нападающий Георгий Белоусов.

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«Авангард»

н. Александр Дергачёв, н. Дмитрий Шевченко

В лазарете «Авангарда» два хоккеиста. Первый из них — форвард Александр Дергачёв. Его проблемы со здоровьем тянутся с прошлого сезона, сейчас нападающий даже не тренируется и проходит процесс восстановления. Дмитрий Шевченко, видимо, получил травму на тренировке, потому что турнир в Сочи он доиграл до конца, а вот дальше начались проблемы.

Дмитрий Шевченко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Металлург»

з. Артём Земчёнок, н. Брендан Лайпсик, н. Анатолий Никонцев, н. Архип Неколенко, н. Никита Коростелёв, н. Егор Коробкин, н. Джош Карри

Увы, травмы не обошли стороной и прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина в лице «Металлурга». При этом Джош Карри уже идёт на поправку и играл в матче с «Барысом» в специальной защитной маске (ещё в Минске канадец неудачно ударился головой о штангу). Однако физическое состояние Джошу, конечно, надо подтягивать. Различные повреждения есть у Земчёнка, Лайпсика, Никонцева, Неколенко, Коростелёва и Коробкина. Хочется пожелать всем скорейшего выздоровления и возвращения в строй.