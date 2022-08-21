5 игроков НХЛ, которых реально можно ждать в России. Они бы украсили новый сезон КХЛ

Конец августа — лучшее время прикидывать, кто из освободившихся энхаэловцев поедет в Россию. Сейчас многие представляют, что в КХЛ могут поехать Кесселы и Холтби, но они с нашей лигой соотносятся примерно так же, как и Фалькао со «Спартаком» в 2011-м.

Кого из людей, сыгравших в НХЛ в прошлом сезоне, реально стоит ждать (и главное — интересно было бы видеть) в КХЛ? Кроме слишком громких имён и ветеранов, которые заработали уже достаточно, чтобы делать сложный по нынешним обстоятельствам путь в Россию, у нас остаётся вот такая пятёрка игроков.

н. Тайлер Эннис

В сезоне-2021/2022 — 57 матчей за «Оттаву», 24 (8+16) очка. Зарплата — $ 900 тыс.



Маленький технарь (175/73) в своё время был любимцем фанатов «Баффало» и одним из немногих светлых пятен команды, которая в середине 2010-х отправилась в мучительную перестройку. Эннис забивал красивые голы для хайлайтов — например, одной из его жертв стала сборная России образца пражского разгрома, которой форвард забил по-бобровски.



Летом 2014-го он подписал долгосрочный контракт с «клинками» и виделся частью топ-6 клуба на долгие годы. Однако сезон-2015/2016 стал для него роковым — за короткое время он получил две тяжёлые травмы, а силовой от Александра Овечкина выбил его из игры на полгода. После этого Тайлер вернулся в НХЛ уже другим, через год клуб обменял его в «Миннесоту» — и после этого начались скачки туда-сюда.

Тайлер Эннис (№63) в составе сборной Канады Фото: Martin Rose/Getty Images

Последние несколько лет Тайлер подписывает одногодичные околоминимальные контракты, а уровень его команд всё ниже, как и игровое время. Возможно, физически он уже не тянет НХЛ, хотя мозги и руки никуда не делись: совсем недавно он забил классный гол после спинорамы.



Кому пригодился бы: любой команде, но это игрок недешёвый и поедет только в топ-клубы. Может быть, в «Салават», чтобы создать ударную американскую тройку?

н. Алекс Гальченюк

В сезоне-2021/2022 — 60 матчей за «Аризону», 21 (6+15) очко. Зарплата — $ 750 тыс.



Карьера бывшего партнёра Наиля Якупова развивается точно по такому же сценарию — яркие вспышки в первых сезонах, потом деградация. Впрочем, пик Алекса был поярче и шансов в НХЛ ему дают больше, чем первому номеру драфта, который слишком быстро растерял уровень. Но сложно представить, кто ещё даст возможность Гальченюку после этого сезона: даже в «Аризоне», собранной ради поражений, он был 15-м (!) по игровому времени форвардом.



Журналисты уже не раз пытались собрать все причины такого резкого падения уровня: обмен из «Монреаля», эксперименты по смене позиций, где Алекса дёргали с центра на фланг, возможно, его не лучший характер, которым пытались объяснить ежегодную смену команд. При этом он неплохо вписывался к звёздным партнёрам — можно вспомнить короткий отрезок игры в топ-6 «Торонто».



И здесь возможный переход Гальченюка в КХЛ — это ещё и исследовательский интерес. Что с форвардом случилось? Может быть, тут он перезагрузится? Какой Алекс игрок, сейчас не совсем понятно, и захочет ли кто-то из наших менеджеров рискнуть — тоже вопрос.



Кому пригодился бы: хотелось бы поглядеть на форварда в «Торпедо», где тренирует его бывший агент Игорь Ларионов, но это фантастика. Несколько лет назад Алексом интересовался СКА, где уже взяли одного «легионера» только по паспорту Яшкина. Может, эксперимент повторится?

цн. Коди Икин

В сезоне-2021/2022 — 69 матчей за «Баффало», 12 (4+8) очков. Кэпхит — $ 2,25 млн.



На том самом ЧМ-2015 Икин играл в одном звене с Эннисом, и именно их четвёртая тройка задала тон финалу. В Прагу Коди ехал после хорошего сезона в «Далласе», где он долгое время рассматривался как будущий второй центр. После провального сезона перед драфтом расширения Икин не попал в списки защиты, после чего его забрал «Вегас».



В новом клубе форвард утвердился в своём статусе — очень хорошего третьего центра для сильных команд и нормального второго для клубов послабее. Но ему, как и Эннису, во многом помешала серьёзная травма — после неё он вернулся на лёд совсем другим и даже в «Баффало» считался болельщиками чуть ли не худшим игроком. Возможно, это связано и с его неправильным использованием.

Коди Икин Фото: nhl.com

Во времена получше 31-летний Икин воспринимался бы в КХЛ, скорее, как второй центр. Его главное умение, которое не пропало — игра на «точке», даже в НХЛ у него 56% выигранных вбрасываний, периодически он выходил в овертаймах специально под эти единоборства. Хотя упал атакующий потенциал, в защите Коди всё ещё играет хорошо. Другое нехоккейное достижение: причёска Икина была признана лучшей в лиге самими игроками.



Кому пригодился бы: с таким профилем — команде типа нынешней «Сибири», которая ставит на организованный хоккей и где хлипковатая линия центров. В прошлом году там играл похожий по профилю Ник Шор, но вот захочет ли Икин туда — вопрос.

з. Райан Мюррей

В сезоне-2021/2022 — 37 матчей за «Колорадо», 4 (0+4) очка. Зарплата — $ 2 млн.



Ещё один игрок с называемого некоторыми проклятым драфта-2012. Молодой защитник воспринимался серьёзным претендентом на первый пик — ещё до церемонии он играл за сборную Канады на взрослом ЧМ. Консенсусное мнение скаутов «Эдмонтона» якобы указывало на Мюррея, а не на Якупова, но высшее руководство решило иначе.



Однако полноценно раскрыться в НХЛ таланту помешала чудовищная травматичность — уже во втором сезоне в лиге он смог сыграть лишь 12 матчей за сезон, и лучше после этого не стало. Постепенно он превратился в зарплатный балласт, «Колорадо» в этом году дал ему шанс, однако Райан дважды за сезон получал тяжёлые травмы после первой же смены игры. Из-за этого в плей-офф он не сыграл ни секунды, хотя выздоровел уже к старту второго раунда.

Райан Мюррей с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Вообще, по своему уровню Мюррей способен играть в НХЛ и сейчас — он хорошо читает игру, может разгонять атаки, но считается слишком мягким для места в третьей паре. Но вот не отпугнут ли команды его травматичность и сравнительно невысокая для нынешней НХЛ скорость?

Кому пригодился бы: абсолютно любой топ-команде.

н. Сонни Милано

В сезоне-2021/2022 — 66 матчей за «Анахайм», 34 (14+20) очка. Зарплата — $ 1,8 млн.



На бумаге это выглядит удивительным — форвард с 34 очками не получает от «Анахайма» квалификационного предложения, выходит на рынок и до сих пор не получает даже просмотрового контракта. При этом 26-летний Милано — один из самых технически одарённых игроков лиги, который может выдавать шедевральные шайбы, прекрасные передачи.



Однако секрет такой результативности в прошлом году — связка с юным волшебником Тревором Зеграсом. В команде, у которой нет никаких турнирных целей, эти двое могли спокойно рисовать и творить, чем они и занимались. Вряд ли менеджеров НХЛ можно обмануть статистикой, которая так выросла рядом с будущим топ-центром.

Несмотря на всю свою оснащённость и скорость, в чисто оборонительном плане Милано считается чёрной дырой. В Европе у таких игроков получается гораздо лучше, чем в Америке, для успеха хватает чистого мастерства, а его у Сонни предостаточно. Скорее всего, Сонни всё-таки дадут ещё один шанс в Америке на минималку, но его переезд в КХЛ стал бы сбывшейся мечтой.



Кому пригодился бы: чисто с точки зрения философии — «Магнитке», где и так собралась куча «советских» канадцев. Просто представьте, как бы зажгла его связка с Лайпсиком, но будут ли на такое деньги?