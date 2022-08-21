«Что значит первенство водокачки?» Клуб КХЛ неожиданно заступился за канадского новичка

Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, сборная Канады стала победителем турнира.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Джошуа Руа, Уильям Дюфур и Кент Джонсон.



У гостей забивали Алекси Хеймосалми и Йоаким Кемелль. Основное время матча закончилось вничью, 2:2, хотя канадцы вели со счётом 2:0. Кент Джонсон забросил победную шайбу в овертайме, чем принёс победу сборной Канады.



«Кленовые листья» не проиграли на турнире ни одного матча. Все встречи, кроме финальной, были выиграны в основное время.

Мактавиш повторил достижение Гретцки и Линдроса по очкам на одном МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Канады Мэйсон Мактавиш, совершивший ключевой сейв в овертайме финала молодёжного чемпионата мира – 2022, а также признанный MVP турнира, повторил достижение Уэйна Гретцки и Эрика Линдроса по количеству очков на одном МЧМ. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, набрав 17 очков. Столько же баллов набирали Гретцки в 1978 году и Линдрос в 1991-м.



Отметим, что рекорд по количеству очков – 18 баллов.



На счету Мактавиша 17 очков – он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром МЧМ, опередив ближайшего преследователя на пять баллов. Также он забросил больше всех шайб на турнире – девять. Это на четыре гола больше, чем у ближайшего соперника по этому показателю.

Мэйсон Мактавиш Фото: Andy Devlin/ Getty Images)

Финский эксперт — о судействе в финале МЧМ: Финляндия боролась с ветряными мельницами

Финский эксперт Топи Няттинен поделился мнением о судействе в финале молодёжного чемпионата мира — 2022, где финны уступили в овертайме со счётом 2:3.

«Великолепный матч. Сюжет противостояния Финляндии и Канады снова был прекрасен. Финляндия может гордиться своим выступлением. Если смотреть на весь турнир, то Канада заслужила победу — но в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно. И Финляндия могла бы заслужить победу, потому что боролась с ветряными мельницами. Ей пришлось много играть в меньшинстве», — приводит слова эксперта Топи Няттинена Yle.

Минское «Динамо» отреагировало на слова Вайсфельда о подписании форварда Пакетта

Минское «Динамо» прокомментировало слова хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда про нападающего клуба Седрика Пакетта.



«Очень удивили слова эксперта КХЛ Леонида Вайсфельда по поводу Седрика Пакетта. Что имел в виду «золотой свисток России», бросаясь фразой про «первенство водокачки»? Может, он считает таким уровень АХЛ и одной из самых организованных и системных команд этой лиги «Лаваль Рокет»? Которая в прошедшем сезоне при непосредственной помощи нашего силового форварда дошла до финала конференции лиги. Седрик играл одну из ключевых ролей в «Рокет», был центром топ-6 клуба, забросил несколько важнейших шайб в плей-офф. Имеет приличную статистику во второй по силе лиге Северной Америки как в прошедшем сезоне (в 28 играх 13 голов), так и за всю карьеру (в 106 играх 37 голов). Не говоря про его успехи в НХЛ…



Или, может, Леонид Владленович под первенством водокачки подразумевает уровень КХЛ?! В любом случае мы уверены, Седрик на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке», — говорится в заявлении.

Фетисов заявил о необходимости для ФХР добиваться возвращения на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиваться возвращения на международную арену от Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Сборная России – это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, это безобразие. Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт. Я считаю, что это полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт как международную организацию и открывать очередную политическую организацию, тогда будет всё понятно.

Нельзя опускать руки, необходимо добиваться обоснованного ответа, апелляция должна быть обоснована. Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов, и звёзд. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то ещё что-то. Ну что это такое?» – приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

«Этому парню не идёт так ни одна форма». «Динамо» показало фото Овечкина на тренировке

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала фотографии с тренировки клуба, участие в которой принял российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



«Ни одна форма не идёт этому парню так, как динамовская», — написано в сообщении.

Александр Овечкин Фото: dynamo.ru

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.