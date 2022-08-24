Русский проспект «Тампы» шикарно исполнил Кучерова. В НХЛ такое оценили бы

Ещё в марте 2017 года весь хоккейный мир облетело видео удивительного буллита российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало», а впоследствии этот ролик стал по-настоящему «вирусным».

Более того, этот буллитный трюк с клюшкой и шайбой, названный впоследствии в честь самого Кучерова, стали пробовать исполнять и другие хоккеисты в разных лигах. В том числе и в КХЛ, где, например, буллит подобным образом реализовал на тот момент нападающий «Спартака» Сергей Широков в матче регулярного чемпионата с «Сибирью».

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Были и другие примеры (даже на молодёжном уровне), но сегодня мастерством блеснули в межсезонье, за неделю до старта новой регулярки.

Так, российский нападающий минского «Динамо» Михаил Шалагин в матче с «Адмиралом» забил буллит в схожем стиле с тем, который ранее продемонстрировал Никита Кучеров.

ВИДЕО БУЛЛИТА МИХАИЛА ШАЛАГИНА В СТИЛЕ НИКИТЫ КУЧЕРОВА

22-летний Шалагин ранее выступал за «Спартак», «Химик», «Автомобилист», «Горняк», «Югру», АКМ, а также за «Орландо Солар Бэрс».

Но самое интересное во всей этой истории то, что Шалагин был задрафтован «Тампой» в 2019 году в седьмом раунде под общим 198-м номером. То есть Михаил в прямом смысле слова проспект «молний», где и выступает человек, чей буллит он повторил. Может, Шалагин выполнил сегодняшний буллит специально, чтобы напомнить о себе руководству и тренерскому штабу «Лайтнинг», а также передать привет самому Кучерову?

«Мой буллит? Конечно, приятно, и психологически в дальнейшем легче должно быть. Это нужный гол как для команды, так и для себя. Не всегда так исполняю. Но пробовал. Вообще, буллиты исполняю по-разному», – сказал сам Михаил после матча.

К слову, у Шалагина действующий двусторонний контракт с минчанами до конца сезона-2023/2024.

В Минске Шалагин оказался в ходе обмена «зубров» с АКМ. Не сказать, что «Динамо» охотилось за ним, так как инициатором обмена была сторона теперь уже экс-вратаря минчан Большакова, которого как раз обменяли в клуб ВХЛ. Одним из вариантов сделки был именно Шалагин.

В Минске Шалагину готовы доверять и ждут от него стабильной хорошей игры. Не стоит ждать его в топ-звеньях. Вполне возможно, что его будут использовать во второй бригаде большинства, но это решать главному тренеру Крэйгу Вудкрофту. Сезон нас ждёт длинный и необычный, иметь таких креативных исполнителей под рукой – правильный и логичный ход со стороны менеджмента «Динамо».