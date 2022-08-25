Сборная русских игроков НХЛ на Кубке мира — чистый кайф! А других вариантов пока нет

Команда по лекалам сборной Европы, с руководством и тренерами из лиги. Но в составе не сборная солянка, а наши ребята.

НХЛ анонсировала возрождение Кубка мира в 2024 году, о котором уже давно говорилось. Теперь стали известны и возможные даты – 17 дней в феврале 2024 года, и примерные места проведения турнира лучших против лучших (Европа и Северная Америка, список городов находится в стадии обсуждения). Надо также решить и вопрос с участниками, которых планируется не меньше восьми, и, конечно, одним из главных камней преткновения станет вопрос, пускать или не пускать играть сборную России, отстранённую от международного хоккея.

Фраза заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли о том, что участие сборной России сейчас под вопросом, уже облетела все новостные сайты, но полная цитата выглядит гораздо интереснее:

«Возможно, Россия как нация не будет представлена на Кубке мира. Есть вероятность, что наши русские игроки получат возможность участвовать в каком-то качестве, но не в составе так называемой сборной России. Сейчас это все гипотетические предположения. В какой-то момент мы должны будем принять решение, но это время ещё не наступило», — заявил Дэйли.

Эти слова уже вполне себе очерчивают пути, по которым может пойти НХЛ. Их три – пригласить сборную России как есть, вообще не приглашать сборную России ни в каком виде или олимпийский вариант – пригласить, но без флага и гимна.

Турнир со сборной России

Пока что это видится самым неправдоподобным вариантом. Во-первых, НХЛ ещё в феврале осудила спецоперацию России на Украине, разорвала все деловые связи с нашей страной и, как указывается в новости о Кубке мира на сайте НХЛ, «поддерживает решение ИИХФ отстранить эту нацию от всех международных соревнований».

Ну и, собственно, в словах Дэйли ясно читается, что именно сборную России на Кубке мира видеть не хотят. Может НХЛ поменять позицию? Никто не знает, что будет дальше, но пока ничто не указывает на это.

Евгений Малкин и Сергей Бобровский Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Турнир без сборной России в любом виде

Этот вариант, конечно, возможен, но упирается в ряд сложностей. Во-первых, будет минимум восемь сборных, и, чтобы совсем не понижать планку турнира, без России справиться будет тяжело. В 2016 году играли сборные молодых звёзд Северной Америки и Европы, но тогда НХЛ слишком заигралась в коммерциализацию. Эти искусственные проекты публике совершенно не зашли, и в будущем от них было решено отказаться.

А у России – пятое по численности представительство в НХЛ и большое количество звёзд. Кубок мира – не просто статусный международный турнир, которого ждут во всём мире, пока НХЛ держит болельщиков на голодном пайке и не ездит на Олимпиаду. Он ещё и призван продвигать всю лигу, и это нереально сделать без Овечкиных, Кучеровых, Капризовых, Шестёркиных и Панариных. Болельщики «Вашингтона», «Рейнджерс», «Тампы» и «Миннесоты» не поймут.

Новость по теме Фетисов: пусть попробуют провести Кубок мира без Овечкина и Малкина. Это же глупость

Сборная русских игроков НХЛ

Раз без российских игроков никак, но и официально Россию звать не с руки, а сборной Европы, куда можно было бы командировать наших ребят, не будет, то это единственный вариант. Наша команда уже играла так на чемпионатах мира и Олимпиадах, так что ничего нового.

Будет сборная русских игроков НХЛ или наши выступят под каким-то другим названием, это неважно. В любом случае россияне – это большие рейтинги и большие деньги. Политика отдельно, а бизнес отдельно.

Помните, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ещё весной говорил, что «российские игроки у нас играют не за Россию, а за свои команды НХЛ»? Для Кубка мира лига наверняка выберет аналогичный подход. И если сборная россиян будет детищем НХЛ, тогда вполне возможно, что лига пойдёт ещё дальше и максимально дистанцируется от России как нации – то есть построит команду на своих ресурсах, без какого-либо участия российских чиновников, тренеров, персонала. Пока что этот вариант видится самым реальным.

Сделают сборную по лекалам сборной Европы, которую курировали НХЛ и профсоюз игроков. Они сами назначали руководство команды, а уже те подбирали тренеров, игроков и персонал. К сожалению, тогда это будет не совсем сборная России, а именно что команда из российских игроков, но, с другой стороны, мы всё равно сможем увидеть наших ребят на Кубке мира. Исключительно энхаэловская сборная под руководством энхаэловских тренеров. Согласитесь, это был бы крайне любопытный эксперимент?

Мы давно ничего не выигрывали в турнирах лучших против лучших (даже последнему золоту чемпионата мира уже стукнуло восемь лет), и периодически идут дискуссии о том, а не нужна ли сборной помощь иностранных специалистов. На Кубке мира мы как раз смогли бы увидеть, как с нашим материалом поработают тренеры НХЛ. Если, конечно, лига на самом деле решит слепить собственную российскую команду, пока что это лишь мои предположения.

Но я бы на такой эксперимент точно посмотрела с огромным интересом. Это будет чистый кайф.