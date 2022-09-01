В НХЛ появился новый клуб, за которым стоит следить. Ещё недавно «Анахайм» избегал русских

Куликов – всего лишь второй наш игрок за 12 лет, который будет выступать за «уток».

Российский защитник Дмитрий Куликов начнёт сезон в новой команде. «Миннесота» обменяла его в «Анахайм», взамен не получив ничего. Так «дикари» расчистили платёжку на $ 2,25 млн – столько Куликов получит за оставшийся год по действующему контракту.

Как сообщал The Athletic, «Миннесота» пыталась обменять Куликова всё лето, так как почти $ 13 млн в следующем году уйдёт на выкупленные контракты Паризе и Сутера. Теперь у «Уайлд» имеется $ 5,7 млн «под кепкой», которые они хотят пустить на ввод в основной состав молодёжи.

«Это было непростое решение, потому что Куликов провёл отличный сезон, здорово играл за нас. Но нам надо было расчистить платёжку. Мы посчитали, что у нас слишком много защитников, и не хотели ставить ребят в такое положение, когда они не играют или играют слишком мало. Я не беспокоюсь за глубину линии обороны, иначе мы бы не совершили этот обмен.

Эддисон (22-летний защитник, сыгравший в прошлом сезоне 15 матчей за основу) должен бороться за место в составе. Также у нас есть Шустр, который в прошлом сезоне играл в основном в НХЛ. Не надо забывать и о Голигоски. У нас достаточно хороших защитников и сильный топ-4», — объяснил своё решение генменеджер «Миннесоты» Билл Герин.

В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей и показал лучшую результативность за последние 10 лет — 24 (7+17) очка, а также установил личный рекорд по показателю полезности – «+23». Однако выступление было смазано плей-офф – в первом матче с «Сент-Луисом» Дмитрий схватил «-2», после чего угодил в запас на четыре игры и вернулся на шестой матч, где снова сыграл неудачно – получил «-2» и вывел из игры собственного партнёра, выбив тому клюшкой несколько зубов.

«Анахайм» станет для Дмитрия уже седьмой командой в НХЛ. Он начинал карьеру во «Флориде», за которую отыграл семь лет и где использовался как защитник атакующего плана. Затем были «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон» и «Миннесота». На развитие карьеры Куликова повлияли травмы, но в позапрошлом году он начал возвращаться на прежний уровень, однако немного в другой роли. В «Нью-Джерси» ему доверяли, и он преуспел в качестве защитника оборонительного плана. В «Миннесоте» стал больше подключаться к атаке, хоть и играл в основном в третьей паре.

Для российского болельщика этот переход значит, что будет ещё один повод следить за «Анахаймом» в следующем сезоне. В 1990-е и 2000-е в этом клубе россияне играли постоянно, но в последние 12 лет их поток иссяк. Однако пару лет назад за «уток» недолго поиграл Александр Волков, а теперь туда едет Куликов. Надолго ли – поглядим, вполне возможно, что если клуб не будет попадать в плей-офф, то в дедлайн Дмитрия снова обменяют. Но пока он в составе и должен получать достаточно игрового времени — помимо него, в клубе есть только четыре железобетонных защитника основы – Клингберг, Фаулер, Драйсдейл и Шаттенкирк. В обороне, меньшинстве и блокировании бросков Куликов точно должен сослужить хорошую службу, но мы также надеемся, что Дмитрий продолжит периодически подключаться к атаке.