Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Защитник Дмитрий Куликов обменян из «Миннесоты» в «Анахайм», это его четвёртый клуб за два года

В НХЛ появился новый клуб, за которым стоит следить. Ещё недавно «Анахайм» избегал русских
Елена Кузнецова
Куликов обменян из «Миннесоты» в «Анахайм»
Комментарии
Куликов – всего лишь второй наш игрок за 12 лет, который будет выступать за «уток».

Российский защитник Дмитрий Куликов начнёт сезон в новой команде. «Миннесота» обменяла его в «Анахайм», взамен не получив ничего. Так «дикари» расчистили платёжку на $ 2,25 млн – столько Куликов получит за оставшийся год по действующему контракту.

Как сообщал The Athletic, «Миннесота» пыталась обменять Куликова всё лето, так как почти $ 13 млн в следующем году уйдёт на выкупленные контракты Паризе и Сутера. Теперь у «Уайлд» имеется $ 5,7 млн «под кепкой», которые они хотят пустить на ввод в основной состав молодёжи.

Миллионы «Миннесоты» ушли на ветеранов. Теперь клуб Капризова может спасти только молодёжь Миллионы «Миннесоты» ушли на ветеранов. Теперь клуб Капризова может спасти только молодёжь

«Это было непростое решение, потому что Куликов провёл отличный сезон, здорово играл за нас. Но нам надо было расчистить платёжку. Мы посчитали, что у нас слишком много защитников, и не хотели ставить ребят в такое положение, когда они не играют или играют слишком мало. Я не беспокоюсь за глубину линии обороны, иначе мы бы не совершили этот обмен.

Эддисон (22-летний защитник, сыгравший в прошлом сезоне 15 матчей за основу) должен бороться за место в составе. Также у нас есть Шустр, который в прошлом сезоне играл в основном в НХЛ. Не надо забывать и о Голигоски. У нас достаточно хороших защитников и сильный топ-4», — объяснил своё решение генменеджер «Миннесоты» Билл Герин.

В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей и показал лучшую результативность за последние 10 лет — 24 (7+17) очка, а также установил личный рекорд по показателю полезности – «+23». Однако выступление было смазано плей-офф – в первом матче с «Сент-Луисом» Дмитрий схватил «-2», после чего угодил в запас на четыре игры и вернулся на шестой матч, где снова сыграл неудачно – получил «-2» и вывел из игры собственного партнёра, выбив тому клюшкой несколько зубов.

Новость по теме
Руссо: «Миннесота» может обменять Куликова. Шестая игра с «Сент-Луисом» была кошмаром

«Анахайм» станет для Дмитрия уже седьмой командой в НХЛ. Он начинал карьеру во «Флориде», за которую отыграл семь лет и где использовался как защитник атакующего плана. Затем были «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон» и «Миннесота». На развитие карьеры Куликова повлияли травмы, но в позапрошлом году он начал возвращаться на прежний уровень, однако немного в другой роли. В «Нью-Джерси» ему доверяли, и он преуспел в качестве защитника оборонительного плана. В «Миннесоте» стал больше подключаться к атаке, хоть и играл в основном в третьей паре.

Для российского болельщика этот переход значит, что будет ещё один повод следить за «Анахаймом» в следующем сезоне. В 1990-е и 2000-е в этом клубе россияне играли постоянно, но в последние 12 лет их поток иссяк. Однако пару лет назад за «уток» недолго поиграл Александр Волков, а теперь туда едет Куликов. Надолго ли – поглядим, вполне возможно, что если клуб не будет попадать в плей-офф, то в дедлайн Дмитрия снова обменяют. Но пока он в составе и должен получать достаточно игрового времени — помимо него, в клубе есть только четыре железобетонных защитника основы – Клингберг, Фаулер, Драйсдейл и Шаттенкирк. В обороне, меньшинстве и блокировании бросков Куликов точно должен сослужить хорошую службу, но мы также надеемся, что Дмитрий продолжит периодически подключаться к атаке.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022