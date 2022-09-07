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Что происходит с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ — аналитика, разбор, мнение

«Салават» позиционирует себя грандом, но отказывается от звёзд. Есть ли у Уфы стратегия?
Родион Власов
Что происходит с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ
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Клуб начал сезон с двух поражений, а генеральный директор делает загадочные заявления.

Большинство восточных топов начали этот чемпионат явно не так, как задумывали. «Магнитика» с обновлённой обороной пока чудовищно много пропускает, вратари «Авангарда» стали проблемой уже в первых двух матчах, «Трактор» без значительного легионерского подкрепления пока выглядел снуло.

Не избежал общей судьбы и «Салават Юлаев», проигравший два матча на старте регулярки: один, со СКА, в борьбе и с камбэком, позволившим сравнять счёт, второй, с «Витязем», довольно нелепо, имея огромное преимущество по броскам и пропустив от своего же Николая Кулёмина. Другая неприятная новость — возможная тяжёлая травма Джоша Хо-Сэнга, причём капризный канадец уже высказался в том духе, что КХЛ не защищает таких прекрасных игроков, как он.

Где-то между этим вышло странное интервью гендиректора «Салавата» Рината Баширова, где он говорит: «Когда легионеры уехали, мы хотели исключить в дальнейшем такие риски и построить новую команду со значительным количеством своих воспитанников. Возможно, тогда мы бы считали успехом выход в первый раунд плей-офф».

Ринат Баширов

Ринат Баширов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Можно только представить, какой звук после этого делали челюсти уфимских болельщиков, падающих на пол. Поэтому через предложение Баширов делает интересную оговорку: «В итоге было принято решение не делать шаг назад. Можно также сказать, что нам не дали этого сделать. Безусловно, Кубок Гагарина – наша главная цель, наш приоритет». Интересно, что это за загадочные люди, которые не дали сделать этого? Учитывая специфику региона, скорее всего, имеется в виду высшее руководство Башкортостана.

А до этого гендиректор «СЮ» удивлял местных фанатов заявлениями о том, почему клуб отказался от тех или иных топовых игроков. В Уфе ждали возвращения Александра Радулова: даже если бы он приехал в Россию не таким, как мы привыкли, он остаётся символом золотых времён клуба, а ностальгия — товар недешёвый. Однако Баширов был краток: «Возможности заключить контракт не было ни у Радулова, ни у нас» — поди пойми, что это значит.

Слухи отправляли в Уфу Дамира Жафярова. То, что он в итоге оказался в СКА, со стороны выглядит как очередное доказательство неплохих отношений его агента Шуми Бабаева с питерским руководством. Но гендиректор «СЮ» вновь выступил странно: «Почему он не в «Салавате Юлаеве»? Для Дамира нужны партнёры, которых у нас не было. Без них ему крайне тяжело было стать лидером команды». Но какие партнёры были у Дамира в «Торпедо»? Эффективнее всего он играл в звене с уже возрастным Мили и Чеховичем, которому до перехода в Нижний родной «Автомобилист» предлагал только двусторонний контракт.

Наконец, отказалась Уфа и от Сергея Шумакова. Его длительное нахождение на рынке НСА уже начинает сильно настораживать, но мотивация отказа клуба тоже сформулирована странно: «Мы рассматривали Сергея. Но тренерский штаб решил, что, наверное, не сейчас». А когда же тогда?

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Вообще, логику в действиях «СЮ» найти можно. Топовым свободным агентам всегда надо переплачивать — это работает так не только в КХЛ, но и в НХЛ, да и в любых лигах, устроенных в североамериканском стиле. Правда, в условиях отсутствия драфта в КХЛ и неотрегулированности рынка обменов, где нет общепризнанной линейки цен (Шипачёв за тысячу рублей, но Никишин за девять игроков и деньги — это как?), рынок становится главным местом для усиления команды.

Саша Хмелевски

Саша Хмелевски

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Поэтому отказ от связки Буше — Найт в пользу парочки Хмелевски — Хо-Сэнг объяснить можно. Так или иначе, Буше не только связан с уголовным делом, но ещё и провалил прошлый сезон (вполне возможно, из-за того, что он проходил разбирательство), но при этом деньги он просит приличные. А вот сравнительно молодые парни из АХЛ стоят дешевле, но при этом могут дать тот же уровень (правда, нужна адаптация), а травмы типа хо-сэнговской предсказать никто не может.

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Можно было бы подумать, что у «СЮ» нет денег. Понятно, что это не 2011-й, где золотая банда с Сапрыкиным и Клепишем в четвёртом звене стоила под два миллиарда ещё со старым валютным курсом — такие деньги в КХЛ теперь тратить нельзя по регламенту. Однако, судя по выкупу Ивана Дроздова из «Спартака» с де-факто одним удачным сезоном за 50 миллионов рублей, деньги в клубе водятся, но тратятся по не совсем понятной стратегии.

Развитие молодёжи, тем более в условиях её вывода из потолка — цель красивая, но недавно от этой стратегии отказался СКА. Там собрали лучших юниоров страны, а потом внезапно оказалось, что многие из них хотят попробовать свои силы в НХЛ, а не оставаться в Питере на долгосрочный контракт. К таким игрокам в СКА охладевали очень быстро, и у солидной части уехавших в «Спартак» игроков контракт истекает как раз через год. Про молодёжь «СЮ» такого вроде бы не слышно, но это тогда другой вопрос: можно ли выиграть что-то в КХЛ с молодёжью не элитного уровня?

Иван Дроздов

Иван Дроздов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Опять же — прошло лишь два матча, и в «СЮ» ожидается переезд ещё двух легионеров, имена которых пока не называются. Но сложно понять, в чём стратегия «Салавата» — побеждать ли сейчас или побеждать потом, развивая молодёжь? В условиях КХЛ совместить то и то сложно, и рано или поздно надо будет выбирать понятный путь.

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