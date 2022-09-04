«Салават» нашёл достойную замену финнам? Новые легионеры уфимцев уже успели удивить

Самая больная тема прошедшего межсезонья КХЛ после вратарей – легионеры. Почти все, проверенные годами или хотя бы одним сезоном, сделали ручкой КХЛ и поехали покорять другие страны. Уфа от санкций пострадала сильнее всех: во-первых, её легионеры были самыми проверенными в лиге, во-вторых, отъезд получился очень уж основательным. Если какие-то клубы смогли удержать одного-двух иностранцев, то «Салавату» пришлось перерыть рынок в поисках хоть кого-то достойного. И, кажется, с задачей они справились.

У команды три приобретения: канадцы Джош Хо-Сэнг и Райан Мёрфи и американец Саша Хмелевски. У всех троих есть опыт в НХЛ, но прошлый сезон они дружно отпахали в разных клубах АХЛ. Не секрет, что очень опасно давать преждевременную оценку игрокам, но в данном случае очень хочется. Хотя бы потому, что уже после первого выхода Хо-Сэнга на башкирский лёд на предсезонке вся «Уфа-Арена» громко вздохнула от удивления: так ловко Хо-Сэнг продирался сквозь оборону соперника. Не менее приятное впечатление оставили Хмелевски и Мёрфи.

По предсезонке можно сказать следующее: Хо-Сэнг из тройки самый талантливый. Про него выпустили уже достаточно материалов и, если коротко: это гениальный игрок с отвратительным характером. По крайнем мере, так он зарекомендовал себя, пока играл в НХЛ. Говорят, встал на путь исправления после приезда из Швеции. Да и при живом общении, глядя на парня с бусами и вооружённого откровенно российским напитком, качество «отвратительный характер» приходит в голову в последнюю очередь.

Джош Хо-Сэнг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На площадке он выглядит впечатляюще. Если при просмотре матча «Салавата» вы увидите сумасшедшего, который решил идти в атаку один против пятерых соперников, то это однозначно Хо-Сэнг. Правда, пятерых обыграть ему пока не удаётся, но вот двоих-троих он спокойно может оставить за спиной. Кроме того, он отрабатывает в обороне, очень мобильный и раздаёт точные и сложные передачи через всю зону. Он не впечатлял в прошлом году в АХЛ – гениями принято называть тех, у кого хотя бы одно очко за игру по итогам сезона. Хо-Сэнг же набрал 35 (16+19) очков за 47 игр с показателем полезности «-8». Мягко говоря, не фантастика. За пять лет в АХЛ до уровня очко за игру он не поднимался ни разу, а в среднем за всё время заработал 0,7 очка. На предсезонке КХЛ он остановился на отметке 4 (2+2) очка за пять игр – пока сохраняет стабильность и в передовики производства не вырывается.

Хмелевски – единственный из троицы, не задрафтованный в первом раунде. В 2017 году «Сан-Хосе» выбрал его аж в шестом раунде – раньше Ивана Чеховича, но много позже Клима Костина. Если пофантазировать, то можно представить американца в роли нового Хартикайнена. Из-за срока давности это уже подзабытый факт, но финн пришёл в «Салават» в возрасте 23 лет. Столько же сейчас Хмелевски. Оба были задрафтованы в шестом раунде, оба приехали в Уфу из АХЛ, потому что не смогли закрепиться в основе НХЛ. Но если отставить теории заговора, то в голове Хмелевски, скорее всего, ещё держит заокеанский вариант. В июле он отказался от квалификационного предложения «Сан-Хосе».

А ныне уволенный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер очень хвалил форварда после прошлого сезона: за несколько лет в АХЛ уровень игры Хмелевски вырос, появились самообладание и уверенность. Более того, тренер был не против видеть его в следующем сезоне, возможно, даже в основной команде. Но судьба сложилась иначе: Бугнер отправился в «Детройт», а Хмелевски – в «Салават». В будущем многое зависит от нескольких факторов: сможет ли он стать лидером «Салавата», будут ли места в «Сан-Хосе» и позовут ли его туда в принципе в ближайшие годы. Возможно, сравнение с Хартикайненом окажется не просто сравнением.

По характеру он кажется полной противоположностью Хо-Сэнга. Более дисциплинированный, целеустремлённый. Ему присуще то, что называют хоккейным IQ – умение находиться там, где игра будет в следующую секунду, также он хорошо обращается с шайбой. В OHL он однажды забил пять голов за один матч, хотя по натуре, скорее, распасовщик. Тем самым доказал, что может, если действительно захочет. Из минусов можно отметить разве что скорость.

Александр Хмелевски Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Райан Мёрфи уже успел засветиться в КХЛ: в сезоне-2019/2020 он представлял «Нефтехимик», а через год, когда игры за океаном начались позже из-за ковида, сыграл 12 матчей за Минск, находясь в аренде. Он не очень высокий защитник с хороший катанием и отличным чувством момента и видением площадки. И, конечно, как и любой достойный защитник-легионер, обладает атакующими навыками. Мёрфи способен не только щёлкнуть от синей линии, но и забить кистевым с позиции нападающего. За четыре игры на предсезонке у него один ассистентский балл – в том самом подставлении Алалыкина после броска Панина в матче с «Северсталью» на домашнем турнире. В прошлом сезоне АХЛ набирал примерно пол-очка за игру, но коэффициент полезности «-7» наводит на нерадужные мысли. В хайлайтах матчей АХЛ бросаются в глаза частые ошибки Мёрфи в своей зоне, после которых соперник получает возможность бросить, а зачастую и забить.

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Иногда его называют защитником-разочарованием. От него ожидали гораздо большего после выбора в первом раунде драфта, но после семи лет между НХЛ и АХЛ он так и остался на прежнем месте: шикарный игрок для второй лиги и полный провал — для первой. Когда-то показатели были многообещающими: в 16 лет он пришёл в лигу Онтарио и показывал просто божественный хоккей. Тогда за четыре года он вышел на показатель очко за игру. В свой последний сезон в молодёжной лиге он получил несколько шансов сыграть за «Каролину», но очков за четыре игры не набрал. Следующий сезон он почти полноценно играл в НХЛ – 48 игр для недавнего юниора, пускай и перспективного, казались авансом. Но, к сожалению, с годами его всё чаще отправляли в АХЛ, а количество игр и очков в НХЛ снижалось. Не помогала даже смена команды: из «Каролины» Мёрфи перебрался в «Миннесоту», а потом — в «Нью-Джерси». Дальше его путь завернул в Россию на полтора сезона, и ещё полтора года он пытался достойно играть в АХЛ.

Райан Мёрфи Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Говоря об игре легионеров «Салавата» на предсезонке, нельзя забывать один момент. Все трое, играя на Кубке Республики Башкортостан, находились на этапе акклиматизации и джетлага. Так-то разница во времени между Америкой и Уфой приличная, а отсутствие прямых рейсов радости не добавляет. Но это не помешало им сыграть лучше, чем на том же Кубке TANECO. Видимо, сказались трибуны – на турнир в Башкирии пришло много болельщиков, пусть и не аншлаг.

Как признавался сам Хо-Сэнг, изначально он не понимал, в каком сочетании Виктор Козлов планирует его использовать. И добавил, что всё решилось с приездом Хмелевски. Но здесь не так однозначно. Оба игрока праворукие. И использовать их в одном звене не совсем целесообразно. Праворуких форвардов в Уфе трое, один из которых Картаев, не добавляющий атаке уверенности. Развести их и добавить звеньям вариативности было бы интереснее. В итоге на предсезонных матчах Хо-Сэнг и Хмелевски выходили вместе в основном на большинство и лишь один раз попали в одно звено в заявке. В неравных составах праворукий Хмелевски вставал на вбрасывание (а здесь уже можно вспомнить новое правило выбора атакующей командой круга вбрасывания!) и зачастую переигрывал оппонента. Хо-Сэнг же стоял в левом круге вбрасывания и разгонял атаки. Но интересно, что сочетание Хо-Сэнга и Хмелевски создаёт опасные моменты что в большинстве, что в равных составах в одном звене.

На турнире в Казани «Салават» использовал такую бригаду большинства: на синей линии Мёрфи, в левом кругу вбрасывания Хо-Сэнг, в правом – Хмелевски, в слоте Бочаров и перед вратарём Кадейкин. Мёрфи и Хмелевски немного потерялись по ходу турнира, но такая расстановка в большинстве всё равно актуальна, как минимум для начала сезона. На турнире в Башкирии Хмелевски иногда использовали под воротами – он отлично смотрелся на добивании в АХЛ. Но, кажется, Виктор Козлов решил оставить добивания для Кадейкина (желательно не рукой или коленом), а новая задача Хмелевски – отдавать классные передачи Хо-Сэнгу и бросать самому по мере возможности (хотя ему привычнее забивать в атаках с ходу). К слову, на турнире в Башкирии тот иногда играл под воротами.

«Салават» начал сезон игрой со СКА. На предсезонке армейцы представляли серьёзную угрозу: восемь побед из десяти, больше всех забили шайб, заняли второе место по средней надёжности, а звенья Роман Ротенберг почти не тасовал по ходу предсезонки. В плане сыгранности Уфа уступала Питеру как минимум на бумаге. Собственно, на льду так и получилось: СКА упорно переигрывал «Салават», пока последние не собрались духом в третьем периоде. Легионеры набрали по одному очку сразу в стартовой игре. Мёрфи и Хо-Сэнг — передачи, Хмелевски забросил шайбу, подарив команде небольшую надежду. Сначала Мёрфи начал спасательную операцию шикарной передачей через всю зону за ворота Кадейкину, откуда тот отдал её на вантаймер Шмелёву. Хмелевски же применял навыки из АХЛ во второй забитой шайбе – встал на добивании перед воротами и подправил бросок Кадейкина, переведя игру в овертайм. Хо-Сэнг в том моменте отдал передачу на 78-го номера. Хмелевски стал одновременно звездой и антигероем матча. В его смене СКА забросил шайбу в третьем периоде, но сам же Хмелевски через некоторое время счёт и сравнял. Коэффициент героизма, а также полезности Хмелевски вернулся к «-1» в овертайме, когда Жафяров умудрился убежать один на один с вратарём. Тут и сказалась низкая скорость американского нападающего.

«Витязь» — следующий соперник «Салавата». Они хоть и переиграли «Авангард» во вчерашнем матче, но победа над Уфой будет уже перевыполнением плана. Главное достоинство ныне балашихинской команды – великолепный Шикин в воротах. «Авангард» перебросал соперников почти в два раза, а в первом периоде так вообще устроил показательную бомбардировку. Но из 37 бросков Шикин пропустил только два. Если говорить про атаку, то достойной замены ушедшим легионерам «Витязь» не нашёл. Граовац и Митчелл выглядят симпатично, но вряд ли смогут добраться до уровня Оямяки, Одетта и Аалтонена.