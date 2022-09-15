«Сделаю для этого всё». Гашек не хочет пускать русских игроков НХЛ на матчи в Прагу

Он уже подключил к этому вопросу МИД Чехии и говорит, что скоро руководство лиги получит письмо.

Доминик Гашек не унимается в своей борьбе против русских. На сей раз он начал кампанию, чтобы не пустить российских игроков НХЛ на матчи в Праге, которые запланированы в начале октября. Собственно, он уже высказывался по этому поводу летом, а сейчас приступил к активным действиям.

В начале октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами в Праге в рамках Глобальной серии. В составе «Нэшвилла» есть один россиянин – нападающий Яков Тренин. Ещё двое значатся в фарм-клубе АХЛ, это Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В основе «Сан-Хосе» двое россиян — Александр Барабанов и Евгений Свечников (защитник Николай Кныжов восстанавливается после операции и в ближайшие месяцы точно не сыграет), в фарм-клубе ещё трое – Даниил Гущин, Артемий Князев и Тимур Ибрагимов.

«МИД Чехии свяжется с членами Евросоюза, чтобы россиянам не выдавали визу»

Накануне Гашек рассказал в соцсетях, что работает над этим вопросом с министерством иностранных дел Чехии: «Я счастлив, дело начало двигаться. МИД попросил меня назвать имена российских игроков НХЛ, которые могут сыграть в Праге 7 и 8 октября, а также контакты руководства НХЛ. Впереди много работы, но дело движется».

На этом бывший вратарь не остановился и дал интервью чешским СМИ, в котором поделился подробностями запущенного им процесса. Он держит в голове два варианта развития событий – через Евросоюз либо через НХЛ. Отметим, что сама Чехия ещё летом прекратила выдачу виз россиянам.

«Я не хочу, чтобы российские игроки выходили на наш лёд и рекламировали здесь российскую политику. Для этого я связался с Сенатом, кабинетом министров и министерством иностранных дел. Затем эти учреждения попросили меня предоставить данные, которые помогли бы не допустить, чтобы российские игроки занимались здесь рекламой.

Визовый вопрос решается самой страной, но проблема в том, что мы находимся в шенгенской зоне, и есть риск, что какое-то другое государство выдаст им визу. Мы хотим решить это в рамках всего Евросоюза, а также, конечно, совместно с посольством Чехии в США. Я думаю, наш МИД свяжется со всеми членами Евросоюза, чтобы российским игрокам не выдавали визу.

Другой вариант – связаться напрямую с руководством НХЛ и сказать, что приезд российских игроков сюда – не в наших интересах. Я общался с Гэри Беттмэном в начале весны. Они находятся вдалеке от событий. НХЛ опирается на законы своей страны, но в этом случае американские команды будут на нашей территории и должны следовать нашим законам и делать то, что им разрешат», — заявил Гашек.

«Это взрослые граждане, они несут ответственность за действия своей страны»

Также он считает всех россиян ответственными за ситуацию на Украине, а потом заявляет, что его цель – не наказать кого-то, а обеспечить безопасность Чехии.

«Дело не в месте рождения хоккеистов, а в том, что это взрослые граждане своей страны. И они несут ответственность за действия своей страны. Этого нельзя отрицать, так и есть. Многие до сих пор не понимают, что выступление русских хоккеистов – это многомиллионная реклама России.То, что игроки выходят на лёд, уже влияет на моральный дух народа и веру в себя. Поэтому я хочу предотвратить рекламу, которая поддерживает Россию и ведёт к новым потерям жизней. Я не хочу никого наказывать, это не санкции. Моя единственная цель – безопасность нашей страны и наших союзников.

Что решит руководство НХЛ, зависит от них самих, но это не самое главное. Важно то, что мы с МИД делаем всё возможное для безопасности наших граждан и союзников. Человеческие жизни – это одно, а хоккей – другое. Я всегда буду говорить, что даже самая прекрасная игра в мире не может быть равна человеческой жизни. Решения принимаю не я, но знаю, что в ближайшем будущем в НХЛ отправят письмо. Сделаю всё, чтобы матчи в Праге прошли без русских игроков».